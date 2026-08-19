Perú
Agregar Infobae enGoogle

Korina Rivadeneira reacciona tras ser ignorada por vocalista de Rawayana: “Trágame, tierra”

La expareja de Mario Hart compartió detalles del episodio vivido en Costa 21 y destacó el ambiente de camaradería y orgullo venezolano, pese a vivir desplante ante miles de personas.

El video es un segmento televisivo de Magaly TV La Firme. Magaly Medina presenta imágenes de Korina Rivadeneira en un concierto en Lima. Rivadeneira intenta interactuar con el vocalista de Rawayana mientras él actúa en el escenario. El cantante no presta atención a los intentos de la artista por bailar junto a él o captar su mirada. Magaly Medina comenta las imágenes desde el estudio de televisión.
Guardar

La modelo y figura televisiva Korina Rivadeneira vivió un inómodo episodio durante el reciente concierto de Rawayana en Costa 21, Lima. La noche, pensada para celebrar la música y la conexión con sus raíces venezolanas, se tornó inesperadamente viral cuando la exesposa de Mario Hart fue ignorada en el escenario por el cantante principal de la banda, Beto Montenegro, frente a miles de asistentes.

Rivadeneira acudió al evento acompañada de amigas, dispuesta a disfrutar de la presentación del grupo venezolano, que reunió a numerosos compatriotas y fans peruanos. Durante el espectáculo, el entusiasmo colectivo la llevó a subirse a la tarima, momento en el que, animada por la emoción del show, intentó interactuar con el vocalista.

PUBLICIDAD

“En algún momento miré a Beto y le dije: ‘¿BAILAMOS?’ Y JUSTO me dio la espalda JAJAJAJAJAJA. Yo solo pensaba: ‘tierra, trágame AHORA’”, relató Korina Rivadeneira en sus redes sociales.

El gesto del cantante, que prefirió continuar con la interpretación ignorando la invitación de la modelo, desató asombro y risas entre los presentes, generando una ola de comentarios en redes sociales y memes entre los seguidores de la banda y de la exchica reality.

Korina Rivadeneira responde con humor tras ser ignorada en concierto de Rawayana en Lima.
Korina Rivadeneira responde con humor tras ser ignorada en concierto de Rawayana en Lima.

Lejos de alimentar la controversia, Rivadeneira optó por compartir la anécdota y abordar el bochorno con soltura, dejando claro que la experiencia no empañó su entusiasmo por el reencuentro con la comunidad venezolana en Lima. “Qué regalo vivir algo así. Miles de personas, una misma energía, una misma música, una misma emoción. Hay cosas que no se pueden explicar con palabras”, escribió su publicación de Instagram, donde también hizo alusión al orgullo de sentirse conectada con sus raíces y a la alegría de compartir la velada con amigas.

PUBLICIDAD

“Hay energías que no se explican… se sienten. Qué locura sentirme tan conectada con Venezuela, con mi gente, con mis raíces… ¿Se puede ser más feliz? Estuve con mis amigas, bailé toda la noche, me subí a una tarima… y claramente la emoción se me fue de las manos”, agregó la modelo.

El episodio, que rápidamente se viralizó, fue adoptado por la propia Korina Rivadeneira como una anécdota divertida más que como motivo de vergüenza. Solicitó incluso a los asistentes que, si alguien grabó el momento, le envíen el video para poder “reírse un ratico más”. Este enfoque fue bien recibido por sus seguidores, quienes destacaron su autenticidad y la capacidad de transformar un momento incómodo en un motivo de conexión y humor colectivo.

Las burlas de Magaly Medina

El episodio con Beto Montenegro, vocalista de Rawayana, se viralizó rápidamente y provocó burlas en redes sociales, donde usuarios destacaron la reacción indiferente del cantante ante la modelo. El lunes 17 de agosto, Magaly Medina dedicó un segmento en su programa a comentar el incidente.

Presentadora de televisión de cabello rojizo riendo, y dos personas en un escenario de concierto nocturno, con una mujer intentando tocar a un hombre
La presentadora Magaly Medina ríe en pantalla mientras se observa el desaire de Rawayana a Korina Rivadeneira durante un concierto en Lima.

“Oye, qué roche lo de Korina. Korina ese día quería que significara un antes y después de su separación de Mario Hart. Dijo: ‘Aquí, esta noche, el Perú entero se va a enterar de lo guapa que estoy, de lo sexy que me veo bailando’”, ironizó la conductora, mientras no dejaba de reírse.

Medina añadió que, pese al esfuerzo de la exesposa de Hart por destacar, el cantante no le prestó atención y terminó bailando sola ante las cámaras y miles de asistentes. Según la ‘Urraca’, aunque Rivadeneira lució atractiva, la situación solo la expuso al ridículo: “Lo malo es que el cantante no la vio, solo la vieron todos los que grabaron este momento tan vergonzoso. ‘Trágame tierra’, habrá dicho ella. Qué roche de Korina”.

Composición de tres imágenes: una mujer bailando, un hombre posando, y un círculo que muestra a la mujer y el hombre juntos en un escenario con luces rojas
Un video viral mostró a Korina Rivadeneira acercándose a Beto Montenegro durante un concierto de Rawayana en Lima y al cantante continuando su presentación sin interactuar con ella.

Temas Relacionados

Korina Rivadeneiraperu-entretenimientoRawayanaBeto Montenegro

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Transportistas se reunen con la bancada de Ahora Nación en el Congreso y exigen un encuentro con Keiko Fujimori

Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano, afirmó que su sector ya tiene propuestas para combatir la inseguridad, pero desean escuchar las ideas del Ejecutivo

Transportistas se reunen con la bancada de Ahora Nación en el Congreso y exigen un encuentro con Keiko Fujimori

Caída de Yape y app BCP hoy 19 de agosto: Usuarios reportan fallas para ingresar

Nuevamente Yape presenta fallos para decenas de usuarios. El BCP ya se encuentra recabando información para saber a qué se debe el fallo

Caída de Yape y app BCP hoy 19 de agosto: Usuarios reportan fallas para ingresar

¿Kiara Montes será baja en la selección peruana para el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026? Lo último que se sabe sobre la capitana

La atacante de Regatas Lima es una de las jugadoras más destacadas de la ‘bicolor’, por lo que su ausencia en el torneo clasificatorio causa inquietud entre los hinchas

¿Kiara Montes será baja en la selección peruana para el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026? Lo último que se sabe sobre la capitana

Felipe Chávez no fue contactado por la selección peruana para fecha FIFA, pese a brillar con Bayern Múnich

El jugador de 19 años tuvo una pretemporada sobresaliente con el club alemán, donde marcó cuatro goles. A pesar de su rendimiento, la Federación Peruana de Fútbol aún no ha establecido contacto con él

Felipe Chávez no fue contactado por la selección peruana para fecha FIFA, pese a brillar con Bayern Múnich

Santiago Ormeño relató la dramática situación que vivió en el fútbol de China: “Fuman tabaco y beben cosas que nunca había visto en mi vida”

El delantero peruano-mexicano jugó el 2025 en Qingdao Huanghai de la Superliga de China, pero se encontró con una realidad sorpresiva, además de sufrir una dura lesión

Santiago Ormeño relató la dramática situación que vivió en el fútbol de China: “Fuman tabaco y beben cosas que nunca había visto en mi vida”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ministro de Defensa afirma que inseguridad fue “heredada” y que no se puede solucionar en 18 días

Ministro de Defensa afirma que inseguridad fue “heredada” y que no se puede solucionar en 18 días

Ministro de Defensa defiende aporte de presidenta de Minera Poderosa: “Tenemos afinidad de ideas”

Condenan a exbombero Mario Casaretto, gerente de la MML, a 6 años de prisión por corrupción

TC admite demanda de Renzo Reggiardo contra el JNE, pese a reconocer que no habría conflicto competencial

Curwen anuncia campaña con Carlos Bruce y pide votar por él: candidato le responde “en buena hora te engañaron”

ENTRETENIMIENTO

Curwen llama ‘miserable’ a Tonino por hablar del ‘ampay’ de Carla Campos Salazar junto a Alonso Grimaldo

Curwen llama ‘miserable’ a Tonino por hablar del ‘ampay’ de Carla Campos Salazar junto a Alonso Grimaldo

Curwen admitió que pagó el viaje de Carla Campos y su madre a Argentina, país donde reside Alonso Grimaldo: “¿Qué tiene de malo?”

Río Roma festeja 15 años de carrera con concierto único en Lima: fecha, lugar y venta de entradas

La fuerte revelación de Curwen sobre las decepciones amorosas que sufrió y lo llevaron a terapia: “Yo tomo pastillas todos los días”

Chiara Ferragni en Perú: recorrió Paracas, comió en Central y todas sus actividades en nuestro país

DEPORTES

¿Kiara Montes será baja en la selección peruana para el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026? Lo último que se sabe sobre la capitana

¿Kiara Montes será baja en la selección peruana para el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026? Lo último que se sabe sobre la capitana

Felipe Chávez no fue contactado por la selección peruana para fecha FIFA, pese a brillar con Bayern Múnich

Santiago Ormeño relató la dramática situación que vivió en el fútbol de China: “Fuman tabaco y beben cosas que nunca había visto en mi vida”

Perú vs Argentina: día, hora y canal TV del debut de la ‘bicolor’ en el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

Programación del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026: todos los partidos, horarios y canales TV para ver el torneo internacional