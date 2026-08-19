Korina Rivadeneira reacciona tras ser ignorada por vocalista de Rawayana: “Trágame, tierra”

El video es un segmento televisivo de Magaly TV La Firme. Magaly Medina presenta imágenes de Korina Rivadeneira en un concierto en Lima. Rivadeneira intenta interactuar con el vocalista de Rawayana mientras él actúa en el escenario. El cantante no presta atención a los intentos de la artista por bailar junto a él o captar su mirada. Magaly Medina comenta las imágenes desde el estudio de televisión.

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La modelo y figura televisiva Korina Rivadeneira vivió un inómodo episodio durante el reciente concierto de Rawayana en Costa 21, Lima. La noche, pensada para celebrar la música y la conexión con sus raíces venezolanas, se tornó inesperadamente viral cuando la exesposa de Mario Hart fue ignorada en el escenario por el cantante principal de la banda, Beto Montenegro, frente a miles de asistentes.

Rivadeneira acudió al evento acompañada de amigas, dispuesta a disfrutar de la presentación del grupo venezolano, que reunió a numerosos compatriotas y fans peruanos. Durante el espectáculo, el entusiasmo colectivo la llevó a subirse a la tarima, momento en el que, animada por la emoción del show, intentó interactuar con el vocalista.

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“En algún momento miré a Beto y le dije: ‘¿BAILAMOS?’ Y JUSTO me dio la espalda JAJAJAJAJAJA. Yo solo pensaba: ‘tierra, trágame AHORA’”, relató Korina Rivadeneira en sus redes sociales.

El gesto del cantante, que prefirió continuar con la interpretación ignorando la invitación de la modelo, desató asombro y risas entre los presentes, generando una ola de comentarios en redes sociales y memes entre los seguidores de la banda y de la exchica reality.

Korina Rivadeneira responde con humor tras ser ignorada en concierto de Rawayana en Lima.

Lejos de alimentar la controversia, Rivadeneira optó por compartir la anécdota y abordar el bochorno con soltura, dejando claro que la experiencia no empañó su entusiasmo por el reencuentro con la comunidad venezolana en Lima. “Qué regalo vivir algo así. Miles de personas, una misma energía, una misma música, una misma emoción. Hay cosas que no se pueden explicar con palabras”, escribió su publicación de Instagram, donde también hizo alusión al orgullo de sentirse conectada con sus raíces y a la alegría de compartir la velada con amigas.

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“Hay energías que no se explican… se sienten. Qué locura sentirme tan conectada con Venezuela, con mi gente, con mis raíces… ¿Se puede ser más feliz? Estuve con mis amigas, bailé toda la noche, me subí a una tarima… y claramente la emoción se me fue de las manos”, agregó la modelo.

El episodio, que rápidamente se viralizó, fue adoptado por la propia Korina Rivadeneira como una anécdota divertida más que como motivo de vergüenza. Solicitó incluso a los asistentes que, si alguien grabó el momento, le envíen el video para poder “reírse un ratico más”. Este enfoque fue bien recibido por sus seguidores, quienes destacaron su autenticidad y la capacidad de transformar un momento incómodo en un motivo de conexión y humor colectivo.

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Las burlas de Magaly Medina

El episodio con Beto Montenegro, vocalista de Rawayana, se viralizó rápidamente y provocó burlas en redes sociales, donde usuarios destacaron la reacción indiferente del cantante ante la modelo. El lunes 17 de agosto, Magaly Medina dedicó un segmento en su programa a comentar el incidente.

La presentadora Magaly Medina ríe en pantalla mientras se observa el desaire de Rawayana a Korina Rivadeneira durante un concierto en Lima.

“Oye, qué roche lo de Korina. Korina ese día quería que significara un antes y después de su separación de Mario Hart. Dijo: ‘Aquí, esta noche, el Perú entero se va a enterar de lo guapa que estoy, de lo sexy que me veo bailando’”, ironizó la conductora, mientras no dejaba de reírse.

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Medina añadió que, pese al esfuerzo de la exesposa de Hart por destacar, el cantante no le prestó atención y terminó bailando sola ante las cámaras y miles de asistentes. Según la ‘Urraca’, aunque Rivadeneira lució atractiva, la situación solo la expuso al ridículo: “Lo malo es que el cantante no la vio, solo la vieron todos los que grabaron este momento tan vergonzoso. ‘Trágame tierra’, habrá dicho ella. Qué roche de Korina”.

Un video viral mostró a Korina Rivadeneira acercándose a Beto Montenegro durante un concierto de Rawayana en Lima y al cantante continuando su presentación sin interactuar con ella.