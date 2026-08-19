La demanda de divorcio contra Analía Jiménez por adulterio con Jean Paul Gabuteau, ex de Silvia Cornejo: “Mantenía una relación clandestina”

'Amor y Fuego' exhibió una demanda de divorcio de 2019 en la que el esposo de Analía Jiménez la acusó de adulterio con Jean Paul Gabuteau.

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El programa ‘Amor y Fuego’ exhibió este miércoles 19 de agosto un documento judicial fechado el 13 de mayo de 2019 en el que el cónyuge de Analía Jiménez la acusa de adulterio con el empresario Jean Paul Gabuteau y revela que el hijo que ambos tienen en común fue concebido mientras ella aún estaba casada.

El escándalo que desató el ampay de Jean Paul Gabuteau con Analía Jiménez —y que provocó la separación definitiva de la exMiss Perú Mundo 2006 Silvia Cornejo— tiene un capítulo adicional que el programa ‘Amor y Fuego’ sacó a la luz este miércoles. El espacio conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre exhibió una demanda de divorcio interpuesta por el propio esposo de Jiménez, quien acusó a su mujer de mantener una relación clandestina con Gabuteau.

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El documento, que data de 2019, confirma que el vínculo entre el empresario y Jiménez se extendió durante años en paralelo a su matrimonio con Cornejo. La revelación añade una nueva dimensión al triángulo que durante años ocupó las páginas del espectáculo peruano.

Mientras Gabuteau y Cornejo construían una relación de más de una década —con un hijo en común de 9 años y otro en camino—, el esposo de Jiménez ya había recurrido a la vía judicial para documentar lo que, según su versión, era una infidelidad sostenida en el tiempo.

¡Escándalo! Salen a la luz, en 'Amor y Fuego', documentos legales que exponen la relación secreta entre Analía Jiménez y Jean Paul Gabuteau, incluyendo acusaciones de infidelidad y hasta un hijo extramatrimonial. Video: Willax TV / Amor y Fuego

Lo que dice el documento: adulterio, violencia y un hijo concebido en matrimonio ajeno

De acuerdo con lo exhibido por ‘Amor y Fuego’, la demanda presentada el 13 de mayo de 2019 detalla múltiples causales. “Demanda en contra de Analía Jiménez que tiene como pretensión el divorcio por las causales de adulterio, violencia física y psicológica, conducta deshonrosa que haga insoportable la vida en común”, se lee en el acta, según consignó el programa.

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El texto del documento precisa el impacto personal que tuvo para el demandante descubrir la situación. “Para el recurrente fue doloroso tomar conocimiento de la razón del distanciamiento de la demandada al descubrir que esta mantenía una relación clandestina con el señor Jean Paul Martín Gabuteau, hombre con el que mantiene una relación sentimental clandestina”, indica el escrito, de acuerdo con la información difundida por ‘Amor y Fuego’.

El punto más impactante del documento, según reportó el programa de González, es la afirmación sobre el origen del hijo que Jiménez tiene con Gabuteau. El texto señala: “Fruto de la relación que mantuvo la demandada con su amante, estando ella en matrimonio con el demandante, procreó un hijo”.

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Esta revelación cobra especial relevancia porque, durante años, los medios peruanos presentaron a Jiménez como una expareja de Gabuteau, sin que se conociera este trasfondo legal. La fecha del documento —mayo de 2019— indica que la relación clandestina entre Gabuteau y Jiménez ya estaba en curso mientras el empresario mantenía su relación con Cornejo, con quien lleva 11 años juntos y con quien se casó en noviembre de 2024.

El documento judicial sostiene que Analía Jiménez mantenía una relación clandestina con Jean Paul Gabuteau mientras seguía casada.

Lo que Cornejo ya había anticipado sin dar detalles

La demanda expuesta por ‘Amor y Fuego’ llega a confirmar, al menos parcialmente, lo que Silvia Cornejo había insinuado días antes en su llamada telefónica con el programa. Cornejo fue contundente al negar que Jiménez fuera una expareja formal de Gabuteau, aunque optó por no dar más detalles por respeto al hijo que ambos tienen en común.

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“Esta señora, si se le puede llamar señora, nunca ha sido su pareja. Y yo creo que tú en el fondo sabes más de la historia de ella”, afirmó Cornejo ante González. La exconductora añadió: “No voy a hablar más porque tiene un hijo en común y es medio hermano de mi hijo, pero hay muchas cosas que no se saben y yo lo único que te voy a decir es que ella nunca ha sido expareja de Jean Paul Gabuteau”.

La frase “hay muchas cosas que no se saben” adquiere ahora un significado más preciso a la luz del documento judicial. Cornejo también había precisado que la única expareja de Gabuteau que reconoce es la madre de sus hijas mayores, con quien él estuvo casado antes de iniciar su relación con ella. “Yo solamente conozco a la mamá de sus hijas, que ha sido su esposa, con la cual se divorció, y después se casó conmigo”, señaló.

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El contexto de la ruptura: once años y un límite que llegó el 10 de agosto

El documento judicial se conoce nueve días después de que Cornejo anunciara el fin de su matrimonio en una llamada en vivo a ‘Amor y Fuego’. El detonante fue la difusión de imágenes en las que Gabuteau besaba a Jiménez al término de una reunión nocturna en Lima. Según la versión del programa, ambos habrían permanecido cerca de 20 minutos juntos en el baño de un restaurante durante ese encuentro.

La exreina de belleza reveló que el empresario ya no vive con ella y prefirió no contar qué explicación le dio tras ser expuesto nuevamente con Analía Jiménez. ATV/ Magaly TV La Firme.

Cornejo se enteró de las imágenes minutos antes de que el programa las emitiera. Al día siguiente del encuentro captado, ella y Gabuteau habían compartido una reunión familiar con amigos, sin que ella supiera nada de lo ocurrido la noche anterior. “Me cayó como un balde de agua fría”, declaró la exconductora.

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En su conversación posterior con Magaly Medina en ‘Magaly TV La Firme’, Cornejo explicó que el perdón reiterado respondió a una entrega emocional genuina. “Así es, a veces uno cuando se entrega de corazón y yo me enamoré y me entregué ciegamente a él. Uno siempre quiere creer en el cambio de las personas, en el que van a mejorar, en que todo va cambiar”, reconoció.

Pero fue enfática en que ese ciclo terminó: “Al menos estoy tranquila porque sentí que yo di ya todo por esta relación de 11 años que he tenido con Jean Paul y ya no más”, afirmó ante Medina. Cornejo también reveló que Gabuteau ya no vive con ella en el departamento y que prefirió mantener en reserva la explicación que él le dio tras ser expuesto. La exconductora, que se encuentra en un estado avanzado de gestación, señaló que su prioridad es cuidar su estabilidad emocional y la de su hijo de 9 años.

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