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Gonzalo Bueno se adjudica un triunfo de autoridad en el Challenger 75 de Kingston para instalarse entre los ocho mejores en Jamaica

La segunda raqueta nacional le endosó un 6-4, 6-2 al australiano Edward Winter, quien venía de un notable desempeño en torneos sobre pista dura

El tenista peruano firmó una sólida actuación ante un tenista que venía en su mejor momento y había enlazado notables actuaciones en torneos sobre pista dura. Crédito: YouTube Tenis Al Máximo.
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Gonzalo Bueno continúa dejando buenas sensaciones en su preparación rumbo a la clasificación del US Open. El tenista peruano, actualmente ubicado en el puesto 178 del ranking ATP, consiguió una contundente victoria sobre Edward Winter (#355) y avanzó a los cuartos de final del Challenger 75 de Kingston, en Jamaica.

El triunfo por 6-4 y 6-2 adquiere un valor especial para el peruano, pues representa la primera vez en su carrera que consigue instalarse entre los ocho mejores de un torneo disputado sobre cancha dura. Además, llegó ante un rival que atraviesa un gran momento deportivo y que está acostumbrado a competir durante gran parte de la temporada en superficies rápidas.

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Bueno comenzó el encuentro con máxima concentración. En el primer juego consiguió quebrar el servicio del australiano y tomó rápidamente la iniciativa. Sin embargo, Winter reaccionó, recuperó la rotura y logró equilibrar nuevamente el parcial.

El peruano no se desesperó y volvió a encontrar una oportunidad para quedarse con el saque de su rival. A partir de ese momento, ambos jugadores sostuvieron sus servicios y el set ingresó en una fase de mucha tensión.

Gonzalo Bueno AAT Challenger de Tigre
Gonzalo Bueno impone condiciones en el Challenger de Kingston. Crédito: AAT Challenger de Tigre.

Cuando Bueno sacaba para cerrar el primer parcial, tuvo que afrontar un peligroso ‘break point’. El peruano respondió en el momento más importante y evitó que Winter prolongara la definición. Una gran devolución le permitió finalmente hacerse con el set por 6-4 y dar un paso importante hacia la victoria.

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El segundo parcial fue completamente diferente. Bueno salió decidido a imponer condiciones y consiguió un quiebre temprano que le permitió tomar ventaja. El australiano intentó reaccionar, pero el peruano mantuvo la intensidad desde el fondo de la cancha y volvió a romper el servicio de su adversario para ampliar todavía más la diferencia.

Con el marcador a su favor, Bueno manejó los tiempos y no concedió mayores oportunidades. Finalmente, cerró el set por 6-2 y aseguró una victoria categórica que le permite continuar avanzando en el torneo jamaicano.

El resultado también tiene un impacto positivo en su situación dentro del ranking ATP. Bueno consiguió recuperar los 12 puntos que estaba previsto que perdiera en la próxima actualización de la clasificación, por lo que este triunfo le permite sostener su cosecha y seguir buscando posiciones de mayor privilegio.

Gonzalo Bueno avanza por primera vez a los cuartos de final de un torneo sobre pista dura.
Gonzalo Bueno avanza por primera vez a los cuartos de final de un torneo sobre pista dura. Crédito: Instagram Federación Peruana de Tenis.

El triunfo cobra todavía mayor relevancia por el nivel de su oponente. Winter es un jugador habituado a disputar torneos sobre pistas rápidas y atraviesa la mejor temporada de su carrera. El australiano llegó este año a la final del Challenger de Centurion, alcanzó las semifinales del Challenger de Cary y también logró instalarse en los octavos de final del ATP 250 de Los Cabos.

Por ello, superar a un rival de estas características supone una importante inyección de confianza para Bueno, quien busca llegar en las mejores condiciones posibles a la clasificación del último Grand Slam de la temporada.

Ante el primer sembrado por el pase a semifinales

El desafío será todavía mayor en los cuartos de final. Bueno se enfrentará al francés Valentín Royer, actual número 78 del ranking ATP y primer preclasificado del Challenger 75 de Kingston.

Royer llega también con buenas sensaciones. En su debut dejó en el camino al prospecto brasileño Luis ‘Guto’ Miguel, cediendo solamente un set, mientras que en los octavos de final superó sin mayores sobresaltos al estadounidense Tyler Zink.

El francés Valentín Toyer compitió en el Masters 1000 de Cincinnati, done cayó eliminado en primera ronda frente a Stéfanos Tsitsipás. Crédito: Aaron Doster-Imagn Images.
El francés Valentín Toyer compitió en el Masters 1000 de Cincinnati, done cayó eliminado en primera ronda frente a Stéfanos Tsitsipás. Crédito: Aaron Doster-Imagn Images.

El duelo entre Bueno y Royer está programado para el jueves 20 de agosto, aunque el horario todavía está por confirmarse. La transmisión podrá seguirse de manera gratuita mediante Challenger TV y el canal de YouTube de Tenis Al Máximo.

Debut en dobles

Bueno también tendrá actividad en la modalidad de dobles durante su estadía en Jamaica. El peruano formará pareja con el boliviano Juan Carlos Prado, actual 729° del ranking ATP de dobles.

La dupla sudamericana tendrá un complicado estreno frente al australiano Thomas Fancutt, 316° de la especialidad, y el japonés Seita Watanabe, ubicado en el puesto 139°. El encuentro está programado para este miércoles 19 de agosto desde las 18:10 horas de Perú.

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