Turistas extranjeros en Perú gastaron más de USD 1.200 y permanecieron 10 noches en promedio

Una pareja de turistas con chalecos salvavidas se toma una selfi en una embarcación sobre un lago turquesa en una zona montañosa de Perú, que representa el turismo de naturaleza en el país. (Prom Perú)

Guardar

La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERÚ) presentó los resultados del Perfil del Turista Extranjero 2025, estudio que revela que los visitantes internacionales gastaron en promedio USD 1.232 durante su estadía en el país y permanecieron 10 noches, sin contar el costo de los boletos aéreos internacionales. Las cifras confirman una tendencia hacia visitantes de mayor capacidad de gasto y permanencia prolongada.

Según el estudio de PROMPERÚ, el 84% de los turistas extranjeros adquirió los servicios de su viaje con menos de cuatro meses de anticipación, y el 67% contrató cada servicio por separado, lo que refleja un perfil de viajero que planifica con relativa cercanía a la fecha de partida y prefiere armar su itinerario de forma independiente.

PUBLICIDAD

Un grupo de turistas recorre una calle empedrada del centro histórico de Cusco, Perú, entre edificios coloniales y una mujer local con una llama. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Divisas superaron en 14% niveles prepandemia

Los datos adquieren mayor peso en el marco de la recuperación del turismo receptivo en el Perú. Al cierre de 2025, las divisas generadas por los viajes al país se ubicaron 14% por encima de los niveles registrados en 2019, pese a que los arribos internacionales aún representaban el 78% del volumen prepandemia. Esta brecha entre llegadas y divisas refleja el mayor valor económico que genera cada visitante en comparación con años anteriores.

“Debemos mirar la recuperación del turismo no solo en términos de llegadas, sino también por el valor que genera cada visitante”, afirmó Teresa Mera Gómez, presidenta ejecutiva de PROMPERÚ, quien agregó que el organismo trabaja para atraer viajeros que “permanezcan más tiempo, recorran más destinos y encuentren en nuestra gastronomía, cultura, naturaleza y diversidad experiencias capaces de diferenciar al Perú en los mercados internacionales”.

PUBLICIDAD

Dos turistas sonríen mientras se toman una fotografía en un sitio arqueológico con construcciones de piedra en Perú. (Prom Perú)

Gastronomía y cultura, las más buscadas

El estudio de PROMPERÚ detalla que prácticamente la totalidad de los visitantes combina distintas experiencias durante su estadía. El 98% realizó actividades gastronómicas y el 96% participó en actividades culturales, que incluyen paseos por ciudades, visitas a plazuelas, inmuebles históricos, iglesias, sitios arqueológicos y museos. Las compras concentraron al 87% de los turistas, con preferencia por recuerdos de viaje, artesanías y artículos de alpaca.

El entretenimiento atrajo al 76% de los visitantes, mientras que las actividades vinculadas con la naturaleza convocaron al 52% y las de aventura al 46%. Dentro de la experiencia gastronómica, la visita a restaurantes regionales fue la actividad más frecuente entre los turistas extranjeros.

PUBLICIDAD

Un grupo de turistas extranjeros y un residente disfrutan de una comida típica en un restaurante rústico de Perú, reflejo del 98% de visitantes que realizan actividades gastronómicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vacaciones lideran motivos de viaje

Por motivo de visita, las vacaciones representaron el principal impulsor de las llegadas con el 65%, seguidas por los viajes de negocios (17%) y las visitas a familiares y amigos (13%). En cuanto a la composición del grupo, el 40% viajó solo, el 24% con amigos o parientes sin niños y el 23% en pareja.

En lo que respecta a los destinos dentro del país, Lima concentró el 79% de las visitas y Cusco el 37%, seguidos por Tacna (17%), Ica (15%), Arequipa (12%) y Puno (10%). Según PROMPERÚ, la creciente demanda por turismo de naturaleza, aventura, bienestar y turismo comunitario abre posibilidades para ampliar la distribución territorial de los beneficios del sector hacia otros destinos.

PUBLICIDAD

Turistas extranjeros consultan un mapa con un guía local en el complejo arqueológico de Sacsayhuamán, con vistas a la ciudad de Cusco y sus montañas, y algunas llamas pastando. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Principales mercados emisores

Chile y Estados Unidos se mantuvieron como los dos principales países de origen de los turistas extranjeros que visitaron el Perú, seguidos por Ecuador, Brasil, Bolivia y Colombia. Entre los mercados europeos, España encabezó la lista dentro de los diez primeros emisores a nivel global.

PROMPERÚ pone a disposición del sector información actualizada sobre tendencias de viaje a través del portal www.turismoin.pe y su canal de WhatsApp Turismo In.