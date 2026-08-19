Alerta roja por altas temperaturas: Lima afrontará días de intenso calor con hasta 30 °C y mayor radiación UV, advierte Senamhi

Senamhi emitió una alerta de peligro rojo por el incremento de las temperaturas diurnas entre el jueves 20 y el sábado 22 de agosto. En Lima Metropolitana y Callao, las máximas llegarán hasta 30 °C, mientras que la costa norte podría registrar hasta 36 °C. El aviso también contempla mayor radiación UV, escasa nubosidad y ráfagas de viento cercanas a los 45 km/h. Fuente: Canal N

Guardar

El Senamhi emitió una alerta de peligro rojo por el incremento de las temperaturas diurnas que se registrará entre el jueves 20 y el sábado 22 de agosto en distintas zonas de la costa y la sierra del Perú. El episodio alcanzará su mayor intensidad en la costa norte, donde los termómetros podrían llegar hasta los 36 °C durante los tres días de vigencia del aviso.

En la costa central, donde se encuentran Lima y Callao, también se esperan jornadas más cálidas. Las temperaturas máximas oscilarán entre 24 °C y 30 °C, de acuerdo con el pronóstico del organismo meteorológico. Según el mapa del Senamhi, las condiciones de altas temperaturas abarcarán Lima Metropolitana y Callao.

PUBLICIDAD

El aviso N.° 328 también contempla mayor radiación ultravioleta (UV) debido a la escasa nubosidad prevista hacia el mediodía. A esto se sumarán ráfagas de viento cercanas a los 45 km/h, principalmente durante las tardes. El Senamhi recomienda extremar las precauciones, evitar la exposición prolongada al sol y seguir las indicaciones de las autoridades.

Esta semana se esperan elevadas temperaturas en Lima y otras regiones. - Crédito: Andina

Costa norte alcanzará hasta 36 °C durante los tres días de alerta

La costa norte concentrará los registros más elevados durante el periodo de vigencia de la alerta. Para el jueves 20 de agosto se esperan temperaturas máximas de entre 29 °C y 36 °C, un rango que también se mantendrá el viernes 21 y sábado 22. Piura, Tumbes, Lambayeque y La Libertad figuran entre las regiones comprendidas en el aviso.

PUBLICIDAD

En la costa central, las temperaturas serán menores, aunque se mantendrán por encima de los valores habituales para esta época en algunas localidades. El jueves se prevén máximas de entre 24 °C y 30 °C; el viernes, de 24 °C a 28 °C; y el sábado, de 24 °C a 27 °C.

La costa sur también registrará temperaturas elevadas, especialmente durante el viernes, cuando se esperan valores de entre 23 °C y 32 °C. Para el sábado, las máximas oscilarán entre 22 °C y 32 °C. En la sierra, los registros variarán según la zona: la sierra norte llegará hasta 32 °C y la sierra central hasta 29 °C.

PUBLICIDAD

Radiación UV y fuertes vientos acompañarán el incremento del calor

El incremento de las temperaturas estará acompañado por escasa nubosidad hacia el mediodía, condición que favorecerá el aumento de los niveles de radiación UV. Por ello, la exposición directa al sol durante las horas de mayor intensidad requiere especial precaución, sobre todo en espacios abiertos.

El Senamhi también pronostica ráfagas de viento cercanas a 45 kilómetros por hora, principalmente durante las horas de la tarde. Esta condición se presentará junto con el aumento de las temperaturas y forma parte del escenario meteorológico previsto para los tres días de alerta.

Ante este panorama, el organismo recomienda a la población evitar la exposición prolongada al sol, utilizar protección adecuada y mantenerse informada sobre la evolución de las condiciones meteorológicas. La recomendación adquiere mayor importancia debido a que el aviso se encuentra en nivel de peligro rojo.

PUBLICIDAD

La creación del SENAMHI permitió centralizar el estudio del clima en Perú y fortalecer la prevención ante fenómenos naturales con información técnica especializada (Andina)

¿Qué regiones están bajo alerta por las altas temperaturas?

El aviso de Senamhi comprende 15 departamentos del país: Áncash, Arequipa, Cajamarca, Callao, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Tacna y Tumbes. La alerta incluye territorios de la costa y la sierra, aunque las temperaturas previstas varían según cada región.

En Lima, el mapa del organismo meteorológico señala a Lima Metropolitana y Callao dentro del área que afrontará el incremento de las temperaturas. Para la costa central, los valores máximos llegarán a 30 °C el jueves y descenderán progresivamente durante el viernes y sábado.

El Aviso N.° 328, emitido el martes 18 de agosto, estará vigente desde las 00:00 horas del jueves 20 hasta las 23:59 horas del sábado 22, por un periodo de 71 horas. El nivel rojo indica que se prevén fenómenos meteorológicos de gran magnitud, por lo que el Senamhi pide a la población mantenerse atenta y cumplir las recomendaciones de las autoridades.

PUBLICIDAD