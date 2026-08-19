Paro de transportistas martes 25 de agosto: 15 mil vehículos paralizarán operaciones en Lima y Callao

Ante la ola de delincuencia y el constante cobro de cupos, el gremio de transportistas anuncia una medida de fuerza. Más de 15,000 vehículos paralizarán sus labores este martes para exigir una respuesta efectiva de las autoridades y un plan de seguridad concreto. | Canal N

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Este martes 25 de agosto, Lima y Callao afrontarán un nuevo paro de transportistas que amenaza con paralizar la movilidad en la capital y el primer puerto.

La convocatoria surge tras semanas marcadas por el incremento de casos de extorsión, asesinatos y amenazas contra los trabajadores del sector. Los organizadores aseguran que la medida responde a la falta de comunicación con la presidenta Keiko Fujimori y a la ausencia de respuestas concretas para garantizar la seguridad de los conductores.

“Ya casi el cien por ciento (de empresas pagan cupo). Todos le están pagando a las organizaciones criminales”, declaró Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integración del Transporte (Anitra), en una entrevista con Canal N.

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Según Valeriano, los gremios registran “ciento sesenta y tantos muertos en lo que va del año”. Por esto, la protesta, que se realiará bajo el “apagado de motores”, busca visibilizar la demanda por condiciones mínimas de seguridad.

Los representantes gremiales insisten en que la paralización no tiene fines políticos, sino que es una respuesta desesperada a la imposibilidad de operar sin riesgo.

“Queremos seguir trabajando, pero en condiciones de tranquilidad para salir adelante”, sostuvo uno de los voceros de los empresarios del transporte.

Dirigentes confirmaron que no habrá movilización este 25 de agosto, en su lugar, apagarán sus motores en un plantón vehícular.

15 mil unidades fuera de servicio

El impacto del paro será notorio: 15 mil vehículos dejarán de prestar servicio en la ciudad, una cifra confirmada por Anitra y ratificada por su presidente.

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“La paralización del 25 de agosto dejará fuera de circulación a más de 15 mil unidades”, subrayó Valeriano. La medida afectará tanto a rutas urbanas como interprovinciales, complicando el desplazamiento diario de miles de usuarios y poniendo a prueba la capacidad de reacción de las autoridades municipales y nacionales.

Nueve gremios han confirmado su adhesión a la protesta, entre ellos la Unión Gremial de Lima - Callao, la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano, y organizaciones que representan a más del 80 % del servicio regular en la ciudad.

La decisión de acatar el paro se tomó tras repetidos intentos de audiencia con la presidenta y el Ejecutivo, sin obtener respuesta. “Pedimos desde acá a la presidenta, pues que muestre su plan de trabajo, en verdad, porque las estrategias que está utilizando de sacar las fuerzas armadas a los terminales yo creo que no dan resultado”, insistió Valeriano.

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El gremio exige la revisión de las llamadas “leyes pro-crimen”, aprobadas en el Parlamento y que, según los transportistas, han reducido la eficacia de las fuerzas del orden para combatir la criminalidad.

Entre las demandas también figura la creación de un fondo de apoyo económico para las familias de los conductores fallecidos y la participación directa en la elaboración de una nueva estrategia de seguridad.

La paralización se mantendrá firme mientras no existan señales claras de diálogo y voluntad política por parte del Gobierno. Los gremios han reiterado que buscan una mesa de diálogo real y soluciones que permitan trabajar sin temor.

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