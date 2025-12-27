Pablo Bengoechea regresa a la dirección técnica en Perú: asume el mando de Comerciantes FC de Liga 2

Pablo Bengoechea, de 60 años, asume los mandos de Comerciantes FC. - Crédito: @comerciantesfc_oficial

Comerciantes FC ha dado marcha a su plan de contrataciones con la llegada a la selva de su primer refuerzo. No necesariamente es un futbolista de renombre, pero sí un arquitecto con galones que contribuirá con su amplia experiencia en la lucha por el anhelado ascenso a la máxima categoría de Perú.

La ‘Fuerza Emprendedora’ ha anunciado la incorporación de Pablo Bengoechea a la dirección técnica por todo el periodo 2026. Profesional uruguayo de primer nivel, con pasado en la Liga 1 y amplio bagaje en los despachos como director deportivo de Peñarol, aterriza en el Max Agustín con el único objetivo de lanzar a los suyos a la élite.

Pablo Bengoechea inició su experiencia en el fútbol peruano entrenando a Alianza Lima. - Crédito: Difusión

Detrás de la operación se encuentra implicado el presidente Christian Becerra, quien quedó convencido que el perfil trabajador y táctico de Pablo Bengoechea era ideal. No hubo mayores distanciamientos en la parte económica. Llegaron a un acuerdo inmediato y oficializaron el contrato.

Con el ‘Profesor’ en la banca de Comerciantes FC habrá mucha expectativa, dado que es un hombre de gran cartel por su experiencia tanto como futbolista y entrenador. No cabe duda que su libreto, plagado de equilibrio y criterio con el balón detenido en distintas fases, será mandamiento en un plantel en reforma.

El 'Profesor' detuvo sus actividades como entrenador a inicios del 2020 tras irse de Alianza Lima a partir de una derrota contra Universitario, en el Monumental. | VIDEO: Teledeportes

Durante mucho tiempo, Bengoechea se mantuvo al margen de la dirección técnica de cualquier institución. Entendió que merecía un descanso del ritmo intenso de los entrenamientos. No obstante, al querer estar cerca de un contexto futbolístico aceptó el cargo de director deportivo de Peñarol, que desempeñó cerca de un lustro.

Ahora, después de haber evaluado distintas opciones para retornar a la banca, trabajará por un año en Comerciantes FC, donde coincidirá con un viejo conocido: su yerno Maximiliano Lemos, con quien trabajó en su etapa como DT en Alianza Lima. Así las cosas, “la hoja de ruta del 2026 ya se está diseñando en la pizarra de 'El Profesor‘“.

Pablo Bengoechea logró el título 2017 con Alianza Lima. - Crédito: Difusión