La razón de la ausencia de Christofer Gonzales de Sporting Cristal: ¿Cuándo volverá a las canchas?

La ausencia de 'Canchita' llega en un momento de partidos decisivos y con el plantel exigido por el calendario, por lo que la profundidad del equipo será clave para sostener la pelea en el torneo sin uno de sus futbolistas de mayor rodaje (Sporting Cristal)

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‘Canchita’ salada. Se dio a conocer que el volante Christofer Gonzales arrastra un problema crónico en el ligamento colateral medial de la rodilla que derivó en una cirugía. Según informó el periodista Percy Ramos en L1 MAX, el tiempo estimado de recuperación es de aproximadamente tres meses. Con el Torneo Clausura en pleno desarrollo, ese plazo deja al futbolista sin posibilidades reales de volver a vestir la camiseta celeste en lo que resta de la temporada.

En ese sentido, Sporting Cristal deberá reorganizarse en la mitad de la cancha para afrontar los partidos más importantes del año sin uno de sus jugadores de mayor trayectoria. La situación golpea al plantel en un tramo del calendario donde cada punto vale doble y donde la profundidad del equipo será puesta a prueba partido a partido.

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La dolencia que terminó en el quirófano

La lesión de Christofer Gonzales en la rodilla se convirtió en un problema de larga duración y, ante la falta de mejoría, el volante de Sporting Cristal tuvo que someterse a una intervención quirúrgica. (Sporting Cristal)

El problema físico de Gonzales no apareció de un día para otro. La afección en el ligamento colateral medial venía generando preocupación desde el primer semestre de 2026 y limitó su participación en el equipo desde los primeros meses del año.

El mediocampista alcanzó a disputar algunos encuentros antes de quedar fuera de los planes del cuerpo técnico, sin poder ofrecer continuidad ni rendir al nivel que el equipo necesitaba en esa etapa del torneo.

La falta de mejoría fue determinante. Después de un período en el que se intentó manejar la situación sin recurrir a una intervención, Sporting Cristal tomó la determinación de que el futbolista debía pasar por el quirófano para resolver el problema de raíz.

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La decisión, aunque significó asumir una baja prolongada, apuntó a garantizar una recuperación completa y a reducir el riesgo de nuevas recaídas que pudieran extender aún más su alejamiento de las canchas. Un tratamiento conservador que no diera resultados habría comprometido no solo el resto de la temporada, sino también la integridad física del volante a largo plazo.

Tres meses de rehabilitación

La recuperación de Christofer Gonzales demandará cerca de tres meses y contempla varias etapas antes de su regreso a las canchas, por lo que Sporting Cristal deberá afrontar el Clausura sin el mediocampista. (Sporting Cristal)

Con la intervención ya realizada, el foco está puesto en las distintas etapas que Gonzales deberá superar antes de retomar los trabajos con el grupo. El plazo de tres meses informado por Percy Ramos en L1 MAX ubica su eventual alta competitiva más allá del calendario del Torneo Clausura. El regreso dependerá de cómo responda el cuerpo del volante a cada fase del proceso y de que no surjan complicaciones que alteren los tiempos previstos.

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Cada etapa de la rehabilitación tiene su propio ritmo. Primero deberá consolidar la recuperación posoperatoria, luego avanzar hacia trabajos de fortalecimiento muscular y, en una fase posterior, retomar la actividad física progresiva hasta estar en condiciones de entrenar con normalidad junto al resto del plantel. Solo después de completar ese recorrido, el cuerpo médico del club podrá evaluar si el futbolista está en condiciones de recibir el alta competitiva.

Por ahora, “Canchita” seguirá su recuperación al margen del plantel y observará desde fuera los compromisos que Sporting Cristal dispute en esta segunda mitad del año. El calendario, en ese sentido, juega claramente en su contra.

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Contrato por vencer y futuro incierto en el club

La lesión también afecta el panorama contractual de Christofer Gonzales, cuyo vínculo con Sporting Cristal termina a finales de 2026 y deja en suspenso cualquier negociación sobre su continuidad. (Sporting Cristal)

La baja de Gonzales llega en un momento delicado para el conjunto rimense, que necesita sumar puntos en el Clausura para mantenerse en la pelea. El mediocampista, que volvió al club en 2024 y tuvo una participación relevante durante la temporada 2025, era una de las piezas con mayor rodaje dentro del plantel. Su presencia en la mitad de la cancha resulta difícil de suplir, y el cuerpo técnico deberá encontrar alternativas para cubrir ese espacio en los partidos que restan.

A eso se suma una situación contractual que añade incertidumbre al panorama. El vínculo de Gonzales con Sporting Cristal vence a finales de 2026, lo que convierte esta lesión en un factor que complica su año deportivo en un momento clave de su carrera. Desde el club aclararon que por el momento no hubo conversaciones al respecto y que la prioridad absoluta es su recuperación. El foco está puesto exclusivamente en que el volante pueda superar la lesión sin contratiempos y retomar la actividad en las mejores condiciones posibles.

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Una vez que “Canchita” complete su proceso de rehabilitación y reciba el alta médica, recién entonces Sporting Cristal evaluará la posibilidad de extender el contrato. Hasta ese momento, el club seguirá de cerca su evolución y el futbolista continuará trabajando para volver a estar disponible, aunque sea fuera del marco del Torneo Clausura 2026.