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ONPE sobre las cédulas de las Elecciones 2026: “Vamos a tener nuevamente una sábana” que podrá medir hasta 48 centímetros de largo

El organismo electoral definió cinco modelos para la primera elección y un sexto para una eventual segunda elección regional. La distribución variará según cada circunscripción

Aabrá diferentes diseños para distritos, provincias, Lima Metropolitana y Lima Cercado. Visuales IA
Aabrá diferentes diseños para distritos, provincias, Lima Metropolitana y Lima Cercado. Visuales IA
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La cédula de sufragio para las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026 tendrá dimensiones distintas según la circunscripción y el número de organizaciones políticas que presenten candidaturas. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) precisó que algunos formatos podrán llegar hasta los 48 centímetros de largo.

El proceso electoral del próximo 4 de octubre incluirá cinco modelos de cédula para la primera elección y un sexto formato previsto para una eventual segunda elección regional. La diferencia responde a las autoridades que corresponde elegir en cada jurisdicción.

Gustavo García, gerente de Gestión Electoral de la ONPE, explicó que los documentos de votación tendrán una distribución distinta para distritos, provincias y Lima Metropolitana. El funcionario señaló que el diseño podrá alcanzar una extensión similar a la utilizada en la primera vuelta de otros procesos electorales.

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La ONPE también definió este miércoles 19 de agosto la ubicación de las organizaciones políticas dentro de los bloques de la cédula. El sorteo determinó la posición de 41 partidos políticos y cinco alianzas electorales nacionales, mientras que los movimientos regionales tuvieron una definición descentralizada.

ONPE explica las dimensiones de las cédulas electorales

ONPE confirma que casillas de partidos que se retiren quedarán vacías en la cédula electoral. (Foto composición: Infobae Perú/ONPE)
Algunos formatos podrán alcanzar los 48 centímetros de largo, dependiendo del número de organizaciones políticas y de la jurisdicción(Foto composición: Infobae Perú/ONPE)

Gustavo García indicó que el modelo destinado a los distritos tendrá 34 centímetros de ancho y una longitud que podrá variar entre 21 y 48 centímetros, según la cantidad de organizaciones políticas que participen en cada circunscripción.

Para las elecciones provinciales, la cédula tendrá 28 centímetros de ancho. En Lima Metropolitana, el ancho será de 21 centímetros, mientras que el largo también podrá ubicarse entre los 21 y 48 centímetros.

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“Sí, efectivamente, vamos a tener nuevamente una sábana, vamos a tener un formato bastante grande”, señaló García a RPP al referirse al tamaño que podrán alcanzar algunas cédulas.

El funcionario precisó que existen cuatro modelos vinculados con las distintas jurisdicciones. La primera cédula será utilizada en los 1.872 distritos del país; la segunda corresponderá a las 196 provincias; la tercera será empleada en los distritos de Lima Metropolitana y la cuarta estará destinada exclusivamente a Lima Cercado.

Las fotografías de candidatos no aparecerán en la cédula

Otra modificación para las ERM 2026 será la ausencia de fotografías de los candidatos. En los espacios destinados a las organizaciones políticas aparecerán sus respectivos símbolos, siempre que cuenten con candidaturas habilitadas en la circunscripción correspondiente.

La ONPE señaló que los electores deberán identificar previamente el símbolo de la organización política por la que desean emitir su voto. Para marcar la opción elegida, se podrá colocar una cruz (+) o un aspa (X) dentro del recuadro correspondiente.

La cantidad de autoridades que deberá elegir cada ciudadano también determinará la composición del documento. En algunas jurisdicciones se votará por gobernador y vicegobernador regional, consejero regional, alcalde provincial y alcalde distrital. En Lima Metropolitana, la elección tendrá una distribución diferente.

ONPE realiza sorteo para definir ubicación de organizaciones políticas

Un hombre sostiene una bolilla numerada de una máquina de sorteo frente a una pantalla con un listado de partidos políticos. Hay varias personas observando
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) realiza el sorteo público para establecer la ubicación de los partidos políticos participantes en el proceso electoral peruano. (Foto: ONPE)

La ONPE efectuó el 19 de agosto el sorteo que estableció la posición de los partidos políticos, alianzas y movimientos regionales dentro de la cédula de sufragio.

En la sede central del organismo electoral se definió el orden de 41 partidos políticos y cinco alianzas electorales nacionales. Para los movimientos regionales, la determinación se realizó de forma descentralizada en las oficinas de la ONPE.

El procedimiento utilizó bolillos asignados a las organizaciones políticas que solicitaron la inscripción de candidaturas ante los jurados electorales especiales. De acuerdo con la distribución establecida, el bloque de partidos políticos ocupará la parte superior de la cédula, mientras que los movimientos regionales estarán en la sección inferior.

Las alianzas electorales podrán ubicarse en uno u otro bloque, según su alcance nacional o regional.

JNE prevé tener inscritos a todos los candidatos en septiembre

Mano de una persona inserta papeleta blanca en ranura de una urna electoral beige con el logo de ONPE. Varias personas observan al fondo
Una persona deposita una papeleta en una urna con el logo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) durante un evento electoral en Perú. (ONPE)

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que el sábado 5 de setiembre se prevé contar con la inscripción de todos los candidatos que participarán en las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Para esa fecha deberán resolverse las solicitudes de renuncia de candidaturas que se encuentran dentro del periodo correspondiente.

La ONPE también puso a disposición de la ciudadanía información sobre los modelos de cédula y su distribución territorial. Gustavo García indicó que los detalles pueden consultarse en el sitio oficial del organismo electoral dedicado a las ERM 2026, con el objetivo de que los electores conozcan el formato que corresponde a su jurisdicción antes de acudir a votar.

Para una eventual segunda elección regional, la ONPE contempla un sexto diseño. En ese caso, la ubicación de las fórmulas de candidatos también quedó establecida mediante sorteo: la fórmula que obtenga la segunda votación más alta ocupará el lado izquierdo, mientras que la que consiga la mayor votación se ubicará en el lado derecho.

Este es el orden de las 46 organizaciones políticas en la cédula

El resultado del sorteo determina la ubicación inicial de las organizaciones políticas en las cédulas de sufragio que utilizarán los electores durante las ERM 2026. La lista quedó establecida de la siguiente manera:

  1. Alianza Para el Progreso
  2. Partido Político Nacional Perú Libre
  3. Partido por el Entendimiento, Recuperación y Unificación del Perú
  4. Salvemos al Perú
  5. Juntos Por el Perú
  6. Partido Político Integridad Democrática
  7. Partido Frente de la Esperanza 2021
  8. Acción Popular
  9. Cooperación, Verdad y Honradez
  10. Partido Cívico Obras
  11. Partido Político Todo con el Pueblo
  12. Coalición Transformada Tierra Verde
  13. Renovación Popular Perú
  14. Fe en el Perú
  15. Partido Demócrata Verde
  16. Alianza Regional por el Perú
  17. Partido Político PRIN
  18. Un Camino Diferente
  19. Partido Popular Cristiano-PPC
  20. Visión Perú
  21. Frente Popular Agrícola FIA del Perú
  22. Fuerza Popular
  23. Avanza País-Partido de Integración Social
  24. Libertad Popular
  25. Partido de los Trabajadores y Emprendedores PTE Perú- Inka Perú
  26. Partido Político Perú Primero
  27. Partido Demócrata Unido Perú
  28. Partido Patriótico del Perú
  29. Fuerza Ciudadana
  30. Partido Unidad y Paz
  31. Batalla Perú
  32. Partido País Para Todos
  33. Ahora Nación - AN
  34. Primero La Gente – Comunidad Ecológica Libertad y Progreso
  35. Progresemos
  36. Partido del Buen Gobierno
  37. Partido Político Perú Consciente
  38. Partido Político Perú Acción
  39. Partido Democrático Somos Perú
  40. Partido Aprista Peruano
  41. Podemos Perú
  42. Alianza Electoral Venceremos
  43. Partido Morado
  44. Perú Moderno
  45. Partido SíCreo
  46. Partido Político ADP

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