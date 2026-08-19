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Robo millonario en EsSalud: denuncian transferencia no autorizada de más de S/1.4 millones y reclaman a Scotiabank

El Seguro Social solicitó a la entidad financiera bloquear las cuentas involucradas e investigar las operaciones para intentar recuperar los fondos.

Mediante un comunicado oficial, EsSalud informa sobre la detección de cinco transferencias fraudulentas que suman un total de S/ 1,406,991.00 desde una cuenta en Lambayeque. Se han iniciado acciones legales inmediatas para lograr la recuperación del dinero. | Canal N
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La Red Prestacional Lambayeque de EsSalud detectó cinco transferencias bancarias no reconocidas realizadas desde una cuenta institucional de la entidad el pasado 14 de agosto. Según informó el Seguro Social mediante un comunicado, las operaciones fueron identificadas como no autorizadas y generaron un perjuicio económico que supera los S/1.4 millones.

Frente a esta situación, la entidad informó que adoptó medidas inmediatas para esclarecer lo ocurrido y determinar quiénes estarían detrás de las operaciones. El monto involucrado asciende a S/1,406,991, por lo que la institución inició acciones ante las autoridades competentes y solicitó la intervención de la entidad bancaria involucrada.

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Edificio azul con el logo y el nombre de EsSalud. En la esquina superior izquierda, un círculo muestra fajos de billetes de cien soles peruanos
La sede de EsSalud Lambayeque se combina con fajos de billetes de cien soles peruanos, en alusión a las transferencias bancarias no autorizadas que superan S/1.4 millones en la institución. (Agencia Andina)

Denuncian transferencias no reconocidas

Como parte de las primeras acciones, EsSalud presentó denuncias ante el Ministerio Público y la Policía Nacional para que se investiguen las cinco transferencias bancarias realizadas desde la cuenta institucional. La entidad señaló que colaborará con las autoridades durante el proceso de investigación para esclarecer los hechos e identificar a los responsables.

Asimismo, la Red Prestacional Lambayeque presentó un reclamo urgente ante Scotiabank, banco en el que se encontraba la cuenta desde la cual se efectuaron las operaciones. EsSalud solicitó el bloqueo de las cuentas involucradas y la investigación de las transacciones con el objetivo de recuperar el dinero sustraído.

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Documento oficial de EsSalud titulado "Comunicado" con texto que detalla la denuncia de transferencias bancarias no autorizadas y el logo de la institución
Un comunicado de EsSalud Red Prestacional Lambayeque informa sobre la denuncia de transferencias bancarias no autorizadas por un monto superior a 1.4 millones de soles en agosto de 2026. (EsSalud)

Inician acciones administrativas internas

Además de las denuncias y gestiones ante la entidad financiera, EsSalud comunicó el caso a la Secretaría Técnica de Procedimiento Administrativo Disciplinario de la Red Prestacional Lambayeque. Esta instancia deberá realizar las acciones administrativas que correspondan para determinar eventuales responsabilidades dentro de la institución.

EsSalud también precisó que los bienes patrimoniales de la institución cuentan con pólizas de seguros contra todo riesgo y siniestro. Sin embargo, advirtió que dichas coberturas no necesariamente contemplarían una posible situación de negligencia, por lo que el esclarecimiento de las circunstancias en las que se realizaron las transferencias será relevante para determinar las responsabilidades correspondientes.

Fondo azul con el logotipo blanco de EsSalud, que incluye siluetas de dos adultos y dos niños, y la frase "Humanizando el Seguro Social".
El logotipo de EsSalud, institución peruana de seguridad social, integra una silueta familiar y su lema "Humanizando el Seguro Social". (Imagen Ilustrativa Infobae)

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