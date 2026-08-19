Tamara Galdós se ilusiona con la posibilidad de jugar en la Sub 19 de Perú a sus 14 años: “Yo estaría muy feliz si me convocan”

La opuesta destacó en el Mundial Sub 17 de Vóley pese a pertenecer a una categoría menor. Video: La Cátedra Deportes

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Tamara Galdós regresó al Perú con una experiencia que puede marcar su crecimiento dentro de la selección nacional. Con apenas 14 años, la opuesta afrontó el reto de disputar el Mundial Sub 17 en Chile pese a pertenecer a una categoría menor y terminó siendo una de las jugadoras más destacadas del combinado peruano.

La atacante, nacida en 2012, cerró su participación con 86 puntos, producto de 77 unidades de ataque, cinco bloqueos y cuatro servicios directos. Sus números le permitieron convertirse en la cuarta máxima anotadora de Perú durante el torneo, con un promedio de 9.56 puntos por partido.

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Más allá de sus estadísticas, Galdós mostró personalidad para asumir responsabilidades ofensivas y responder ante voleibolistas de mayor edad. Su actuación en el certamen dejó buenas sensaciones y la coloca como una de las jóvenes a seguir dentro del futuro del vóley peruano.

A su llegada al aeropuerto, la jugadora reconoció que tenía sentimientos encontrados tras el final de la competencia. “Estoy bastante emocionada. Se me cruzan todos los sentimientos por haber llegado al final de este Mundial. Siento mucha felicidad, porque sé que lo hemos dado todo en la cancha, y al mismo tiempo algo de tristeza, porque ya no me toca entrenar con las chicas”, comentó a ‘La Cátedra Deportes’.

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La joven opuesta también recordó la despedida del grupo, con el que compartió varios meses de preparación. “Ayer fue nuestro último ‘Arriba Perú’. Se cruzan los sentimientos porque al mismo tiempo es algo triste saber que no nos vamos a ver por bastante tiempo”, agregó.

Tamara Galdós fue una de las figuras de Perú en el Mundial Sub 17 de Vóley 2026. Crédito: Volleyball World

“Más que un equipo, somos una familia”

Tamara Galdós destacó especialmente el vínculo que construyó con sus compañeras durante el proceso previo al Mundial. Para la voleibolista, la convivencia terminó convirtiendo al plantel en una verdadera familia.

“Más que un equipo, somos una familia. Hemos convivido por bastantes meses, la mayoría ya desde el año pasado. Yo las quiero como si fueran todas mis hermanas”, sostuvo.

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La atacante aseguró que ese respaldo fue fundamental durante los momentos positivos y complicados del proceso. “Sé que nos acompañamos en las buenas y en las malas, en los altos y bajos, y sé que siempre van a estar ahí para mí, así como yo con ellas”, añadió.

La posibilidad de jugar en la Sub 19

El buen rendimiento de algunas integrantes del plantel Sub 17 también abrió la posibilidad de que puedan ser consideradas para la selección Sub 19, que tendrá nuevos desafíos próximamente.

Galdós contó que el grupo recibió la información sobre eventuales convocatorias y no ocultó su entusiasmo ante la posibilidad de dar ese salto pese a su corta edad. “Nos dijeron que nos iban a avisar, que fácil convocan a algunas de nosotras para la Sub 19. Yo estaría muy feliz de que me convoquen si es que sucede. Si no, concentrada para el Sudamericano del próximo año”, explicó.

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Tamara Galdós fue la cuarta máxima anotadora de Perú en el Mundial Sub 17 de Vóley 2026. Crédito: Volleyball World

El trabajo detrás de su crecimiento

La joven opuesta también habló sobre el proceso que le permitió alcanzar este nivel. Según contó, lleva aproximadamente seis o siete años practicando vóley y su desarrollo ha estado acompañado por un trabajo constante tanto en lo técnico como en lo mental.

“Han sido todos los entrenamientos de cada día, esforzándome al 100%, trabajando técnicamente y también trabajando en lo mental con el psicólogo”, señaló.

Galdós explicó que el acompañamiento psicológico, tanto en la Videna como con otros especialistas, le permitió mejorar el manejo de sus emociones durante los partidos. “Me ha ayudado bastante en controlar el tema de la actitud y el control de las emociones en los partidos. Y siento que eso me ha llevado a estar donde estoy hoy”, afirmó.

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Ahora, la voleibolista esperará una eventual convocatoria a la Sub 19. Mientras tanto, su actuación en Chile ya dejó una señal importante: con 14 años, Galdós demostró que puede competir y destacar ante jugadoras mayores.