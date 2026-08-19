Curwen se burla e intenta recrear ampay de su novia Carla Campos en streaming ‘Habla Good’

Los conductores se enfrascan en un divertido y acalorado debate tratando de recrear un polémico paso de baile. Entre risas y parodias, cada uno muestra su versión de los hechos, generando un momento de comedia pura.

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Víctor Caballero, conocido como ‘Curwen’ volvió a poner el ampay de su novia, Carla Campos-Salazar, en el centro de la conversación digital, pero esta vez desde el humor.

En el streaming ‘Habla Good’, el creador de contenido y su compañero Anthony Alencastre Díaz, conocido como Tonino, recrearon la escena que se vio en televisión, donde la joven aparecía bailando muy cerca de Alonso Grimaldo.

La dinámica terminó en una “troleada” en vivo: Curwen intentó sostener que en el video “no ve nada” y que todo era un simple saludo, mientras sus amigos insistían en que las imágenes eran claras y lo acusaban, en broma, de no querer aceptar lo evidente.

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La parodia se dio en un contexto sensible: el ampay se difundió horas antes, generó especulaciones por un supuesto beso y obligó a Curwen a pronunciarse públicamente en distintos momentos. En Habla Good, el streamer optó por procesar el golpe a través de la comedia, aunque también dejó frases en las que admitió estar afectado.

Curwen convirtió su propio escándalo en show: en Habla Good recreó el ampay con Tonino, negó lo evidente y terminó troleado en vivo. YouTube: Todo Good.

La recreación del ampay en vivo

Durante el programa, Tonino asumió el papel de “Carlita” y empezó a bailar, mientras Curwen imitó al hombre que aparece junto a su prometida en las imágenes difundidas. La escena avanzó entre risas hasta que Tonino intentó llevar la recreación a lo que más polémica generó en redes: el supuesto beso.

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Según lo ocurrido en el set, Tonino se acercó a Curwen, quiso tomarle el rostro y simular un beso, como parte de la imitación. Sin embargo, Curwen rechazó el gesto y sostuvo que aquello no ocurrió de esa manera. “Yo no veo nada”, soltó en plena recreación, mientras insistía en que Carla solo estaba bailando con su amigo.

La reacción provocó carcajadas en el estudio, y la broma se convirtió en una suerte de “juicio” entre amigos: cada vez que Curwen intentaba justificar su versión, Tonino se acercaba nuevamente para recrear el momento discutido.

Curwen se burla e intenta recrear ampay de su novia Carla Campos en streaming ‘Habla Good’. YouTube: Todo Good.

“Es un saludo”: Curwen insiste con su versión y sus amigos lo trolean

En medio de la parodia, el periodista intentó sostener una lectura más suave de lo ocurrido. “Es un saludo, las imágenes no son claras”, dijo, mientras trataba de explicar su interpretación de la escena.

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Tonino lo apuró con una pregunta directa: “¿Así no fue?, ¿así no era?”. Curwen lo negó, pero su respuesta encendió la troleada del resto del equipo, que lanzó una frase que se repitió como remate: “No quiere aceptar la realidad, este hue**”.

La escena reforzó lo que ya se había instalado en redes: un choque entre dos formas de mirar el ampay. De un lado, Curwen minimizando lo visto; del otro, sus compañeros —en tono de broma— apuntando a que el video no deja margen para interpretaciones benévolas.

“Estoy muy quebrado”: el streamer mezcla sarcasmo y un mensaje de afectación

Más allá del sketch, el youtuber aprovechó el espacio para hablar del impacto emocional que le provocó el caso. Lo hizo con un discurso que mezcló confesión y humor negro, fiel a su estilo frente a cámara.

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“Lo más importante que tengo que decir es que yo... estoy muy quebrado, estoy muy afectado por lo que ha sucedido, me ha dolido muchísimo, les agradezco su apoyo, excepto Tonino...”, dijo, con tono sarcástico.

La frase fue leída como una forma de descomprimir, pero también como una admisión de que el tema le dolió. En el mismo registro, ironizó sobre el reportaje en el que se difundieron las imágenes.

La ironía hacia Magaly Medina: “Le importa mi bienestar emocional”

Curwen volvió a referirse al informe emitido por Magaly Medina, aunque lo hizo desde la burla. “Ayer se han visto unas imágenes en las que Carla está en una discoteca, me siento muy mal, siento que Magaly ha hecho este reportaje porque realmente le importa mi bienestar emocional, yo no creo que lo haga por razones políticas”, dijo, con evidente sarcasmo.

La frase conectó con su estilo habitual: reírse de la exposición mediática incluso cuando el tema es personal. En el programa, su entorno acompañó esa línea, reforzando la idea de que el ampay había pasado del plano íntimo al espectáculo público.

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¿Magaly Medina se preocupa por el corazón de Curwen? Así reaccionó el conductor al ver las comprometedoras imágenes de su novia, desatando las carcajadas de sus compañeros en el estudio.

“Las imágenes son clarísimas”: el contraste con su reflexión posterior

La broma en vivo también dejó expuesto un punto: el periodista había oscilado en sus versiones. En el mismo ‘Habla Good’, más tarde, el streamer reconoció que se “cegó” cuando intentó minimizar el material.

“Sí, me cegué, me cegué, la verdad”, admitió. Y sostuvo: “Y las imágenes son clarísimas, viejo. Yo creo que allí se hizo algo que no se debía”.

Ese giro le dio otra lectura a la recreación del ampay: no solo fue un sketch para “trollearlo”, sino también un momento en el que su propio círculo lo empujó —en broma— a mirar el video sin filtros. La risa, en este caso, funcionó como una forma de confrontación.

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Curwen reflexiona y reconoce infidelidad de su novia Carla Campos. YouTube: Habla Good.