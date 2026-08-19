Lluvias intensas e inundaciones: Minsa recomienda qué hacer para limpiar y desinfectar las superficies de manera segura

Residentes de Lima realizan labores de limpieza en sus viviendas afectadas por el lodo y el agua de las inundaciones causadas por la DANA Aníbal. (Foto: Minsa)

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Las intensas lluvias asociadas a la DANA Aníbal mantienen en alerta a distintos sectores de Lima, especialmente en la zona sur, donde se registraron aniegos y acumulación de agua. Ante la posibilidad de nuevas precipitaciones, el Ministerio de Salud (Minsa) difundió recomendaciones para realizar la limpieza y desinfección de las viviendas que resulten afectadas por una inundación.

La ingeniera Angie Flores, meteoróloga del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), explicó a Infobae Perú que el aviso por lluvias permanece vigente hasta el 19 de agosto. La especialista señaló que todavía pueden presentarse precipitaciones de moderada e incluso fuerte intensidad, principalmente en el sur de Lima Metropolitana.

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En este escenario, el Minsa, mediante la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa), pidió a la población tomar precauciones durante las labores de limpieza. El contacto con agua contaminada, lodo y residuos puede generar riesgos para la salud, por lo que el procedimiento debe realizarse de manera ordenada y con los implementos adecuados.

Villa El Salvador: declaran emergencia por inundaciones y anuncian obras para solucionar colapso del colector. Captura: Facebook.

¿Cómo protegerse al limpiar una vivienda afectada por agua y lodo?

Antes de comenzar la limpieza, el Minsa recomienda utilizar elementos de protección personal. Los guantes, la mascarilla y las botas ayudan a evitar el contacto directo con el agua contaminada, el barro y otros residuos que puedan permanecer dentro de la vivienda después de una inundación.

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El primer paso consiste en retirar completamente el agua empozada y el lodo acumulado en los ambientes afectados. Esta tarea debe realizarse antes de iniciar la desinfección, ya que las superficies necesitan quedar libres de barro y agua para continuar con el siguiente proceso.

Una persona con guantes azules rocía vinagre y limpia con un paño la base de un inodoro de porcelana en un baño con piso de baldosas claras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La recomendación cobra especial importancia en zonas donde las lluvias generan aniegos. Según Angie Flores, los mayores acumulados en Lima se registraron en Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, mientras que la saturación del suelo y las deficiencias en el drenaje pueden incrementar el riesgo de inundaciones.

¿Cómo limpiar y desinfectar las superficies después de una inundación?

Una vez retirados el agua y el lodo, la limpieza debe seguir un orden para evitar que la suciedad vuelva a caer sobre las superficies que ya fueron atendidas. El Minsa recomienda comenzar por las partes superiores de la vivienda y avanzar progresivamente hacia el suelo.

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Para realizar una limpieza y desinfección segura del hogar, la entidad sanitaria recomienda tener en cuenta estas medidas:

Limpiar de arriba hacia abajo: comenzar por los techos, continuar con las paredes y finalizar en el piso.

Evitar barrer en seco: realizar la limpieza en húmedo para impedir que el polvo y las partículas contaminantes se dispersen por el ambiente.

Utilizar lejía autorizada por Digesa: preparar una solución con 2 cucharaditas de lejía por cada litro de agua , siguiendo las indicaciones para su uso seguro.

Limpiar y desinfectar los implementos: baldes, escobas, trapeadores y otros utensilios utilizados deben quedar limpios y desinfectados antes de guardarlos.

El Minsa pone especial énfasis en evitar el barrido de las superficies secas. Esta práctica puede generar polvo y favorecer la dispersión de partículas contaminantes que podrían afectar las vías respiratorias. Por ello, las labores deben realizarse manteniendo las superficies húmedas.

Una persona desinfecta utensilios y prepara una solución de limpieza, ilustrando las recomendaciones del Ministerio de Salud para la higiene de viviendas afectadas por inundaciones en Lima. (Foto: Minsa)

¿Qué hacer después de terminar la limpieza?

Los cuidados continúan después de limpiar y desinfectar los ambientes. Los implementos utilizados durante la limpieza, como baldes, escobas y trapeadores, también deben ser lavados y desinfectados antes de almacenarlos para evitar que permanezcan contaminantes en estos objetos.

Asimismo, el lavado de manos con agua y jabón debe realizarse al finalizar todo el proceso. Esta medida permite retirar posibles residuos que hayan quedado en las manos luego del contacto con superficies, utensilios o materiales afectados por la inundación.

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Unas manos enjabonadas se lavan en un lavabo bajo un grifo con un flujo de agua reducido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Minsa señala que seguir estas recomendaciones contribuye a disminuir los riesgos sanitarios posteriores a una inundación y permite recuperar condiciones seguras dentro de la vivienda. Ante una emergencia, la ciudadanía también puede comunicarse con la Línea 113 para recibir orientación gratuita.