Mario Irivarren sale en defensa de Curwen y pone freno a la burla tras el ampay de Carla Campos Salazar

Mario Irivarren, junto a los conductores de La Manada Galactic, analiza la reciente controversia que envuelve a Curwen y su novia Carla Campos Salazar. Irivarren defiende a su amigo, destacando que es una figura polarizante que sabe manejar los medios y que este tipo de personajes son los que trascienden. Video: YouTube La Manada Galactic

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El exintegrante de reality y conductor del podcast ‘La Manada’ tomó partido por el comunicador Víctor Caballero, conocido como Curwen, en medio de la ola de comentarios que generó el ampay de su prometida, Carla Campos Salazar, captada en una discoteca de Miraflores junto a otro hombre. Irivarren reconoció que el tema será inevitable en todos los espacios, pero marcó una diferencia entre quienes lo abordan con humor y quienes buscan humillar.

Mario Irivarren no esquivó el tema más comentado del momento. En su podcast ‘La Manada’, el exconductor de reality se pronunció sobre el caso que involucra a su amigo Curwen —cuya prometida, Carla Campos Salazar, fue captada por las cámaras de ‘Magaly TV: La Firme’ bailando de forma afectuosa con otro hombre en una discoteca de Miraflores— y trazó una distinción que sus compañeros de programa respaldaron: hay formas y formas de hablar de esto.

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El ampay, difundido la noche del lunes 17 de agosto, mostró a Campos Salazar junto a un joven identificado como Alonso Grimaldo, conocido como ‘Grimy’, en una discoteca de Miraflores durante la madrugada del sábado 15. Las imágenes se viralizaron en pocas horas y convirtieron a Curwen en el centro de la conversación digital, con reacciones que van desde la solidaridad hasta el escarnio en redes sociales.

Irivarren defiende a Curwen y distingue entre chacota y burla malintencionada

Desde el inicio de la conversación en ‘La Manada’, Irivarren dejó claro que el tema era inevitable. “El tema es un tema del que todo el mundo va a hablar. Vamos a hablar aquí, van a hablar todos los streamers, van a hablar los programas de espectáculos, porque así funciona este negocio”, afirmó.

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Pero también marcó el límite que, a su juicio, separa el humor legítimo de la agresión. “Hay formas de hablarlo, ¿no? Puedes hablarlo desde la burla maliciosa, desde la burla que busca ofender, humillar, rebajar a la persona o desde la chacota, que es lo que nos caracteriza”, señaló.

Mario Irivarren defendió a Curwen en 'La Manada' y distinguió entre la chacota y la burla maliciosa tras el ampay de Carla Campos Salazar.

Su compañero Gerardo Pe y Laura Spoya respaldaron la postura. Irivarren fue explícito sobre su vínculo con el comunicador: “Claramente, todos saben que acá somos amigos de Curwen. Hablo a título personal, no sé si hablo por todos, pero yo personalmente aprecio mucho a Curwen. Es un gran tipo, es parte de la familia, es parte de la manada, siempre nos ha apoyado”, declaró.

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Más allá de la amistad, Irivarren ofreció una lectura sobre el perfil público de Curwen que explica, según él, por qué el caso genera tanto ruido. “Curwen es un personaje que despierta dos tipos de emociones muy opuestas. Está el 50% que lo quiere y está el 50% que lo odia”, afirmó, y lo ubicó en la misma categoría de figuras polarizantes como Beto Ortiz, Laura Bozzo, Jaime Bayly o Magaly Medina. “Esos personajes, por lo general, son los que más trascienden en la televisión”, sostuvo.

El conductor también subrayó la dimensión política de la figura de Curwen, que lo distingue de otros creadores de contenido. “Curwen es ese personaje incómodo que dice muchas veces lo que nadie quiere decir. Se mete con quien no se quiere meter. Tiene una postura superantifujimorista en un país que es cincuenta por ciento fujimorista. Entonces, es un tipo que o lo quieres o lo odias”, afirmó Irivarren.

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La lectura de Irivarren sobre cómo Curwen manejó el escándalo

Mario Irivarren también se detuvo a evaluar la gestión pública que hizo Curwen del caso en sus primeras horas. A su juicio, el comunicador supo responder con frialdad cuando fue confrontado por las imágenes. “Cuando le meten las imágenes, dice: ‘No, nada’. Se cierra. Buena manejada”, afirmó.

Irivarren también reparó en un detalle de las redes sociales de Curwen que interpretó como un gesto implícito. Según comentó en el programa, una foto de portada en el perfil del comunicador —en la que Carla Campos Salazar aparece dándole un beso en la mejilla— había vuelto a ser visible luego de que la influencer pusiera su cuenta en privado. “Una manera indirecta de decir: ‘Me cago en todos’”, interpretó Irivarren.

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¿Magaly Medina se preocupa por el corazón de Curwen? Así reaccionó el conductor al ver las comprometedoras imágenes de su novia, desatando las carcajadas de sus compañeros en el estudio.

Esa lectura inicial de Irivarren, sin embargo, contrasta con lo que ocurrió horas más tarde. Curwen reapareció en el streaming ‘Habla Good’ y dio un giro a su postura: reconoció que en un primer momento intentó minimizar lo que mostraban las imágenes, pero que al reflexionar cambió de posición. “Sí, me cegué, me cegué, la verdad. Yo creo que todos tienen razón”, admitió en vivo, según reportó Infobae. El comunicador fue más directo aún al referirse al contenido del video: “Las imágenes son clarísimas, viejo. Yo creo que allí se hizo algo que no se debía”, declaró.

Carla Campos Salazar, en silencio; Curwen, entre la negación y el reconocimiento

Mientras el debate sobre el caso se extendía por distintos espacios del entretenimiento peruano, Carla Campos Salazar optó por no pronunciarse públicamente. La influencer desactivó los comentarios en su cuenta de Instagram y restringió las interacciones en TikTok, donde algunos usuarios alcanzaron a dejar mensajes antes de que se aplicara la limitación. En uno de sus videos, seguidores escribieron la palabra “spoiler” en alusión directa a la polémica.

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Curwen también limitó los comentarios en sus redes sociales, aunque su actitud ante las cámaras fue distinta. Cuando el equipo de ‘Magaly TV: La Firme’ lo abordó para confrontarlo con las imágenes, el comunicador descartó que hubiera una infidelidad y negó que el acercamiento captado fuera un beso. “No, no es un beso en la boca”, afirmó. Además, identificó al joven que aparece junto a su prometida como un amigo de ambos: “El tipo es su amigo, no tiene ningún problema”, sostuvo.

El programa 'Magaly TV, la firme' presenta imágenes exclusivas de la novia del youtuber Curwen, Carla, en situaciones muy cariñosas con otro hombre en una discoteca de Miraflores, a pesar de estar comprometida. ATV/ Magaly TV La Firme.

La conductora de ‘Magaly TV: La Firme’, Magaly Medina, cuestionó esa postura y la comparó con la actitud que en su momento adoptaron otras figuras públicas ante situaciones similares. “Negar lo evidente, allá quien quiere vivir engañado”, señaló en su programa. La pareja mantiene una relación desde febrero de 2025 y formalizó su compromiso en octubre del mismo año, cuando Curwen le entregó un anillo a Campos Salazar.

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