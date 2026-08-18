“Pasaron la noche sangrando por la nariz”: entrenadora de Judo denuncia negligencia tras fumigación en Videna con atletas dentro

Yuliana Bolívar reveló que tres deportistas, todos menores de edad, presentaron sangrado nasal, dolor en el pecho y espalda. (Video: Latina)

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La preparación de la selección peruana de Judo para el Open Panamericano de Judo Lima 2026 se vio alterada por un incidente ocurrido el último domingo en el albergue de la Videna. Los deportistas se encontraban concentrados para afrontar la competencia, programada para este martes 18 de agosto, cuando se realizó una fumigación sin que, según la delegación, fueran previamente informados.

Yuliana Bolívar, actual entrenadora del equipo nacional de esta disciplina y medallista panamericana en Lima 2019, cuestionó duramente lo ocurrido y calificó la situación como “negligente” y “deplorable”. La exjudoca también reveló que varios integrantes del equipo presentaron malestares durante la noche y que el incidente terminó afectando la participación de algunos deportistas en el certamen internacional.

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“Realmente no teníamos conocimiento ni siquiera de que iban a fumigar. Lo que ha sucedido ayer definitivamente es algo que nos tiene bastante preocupados. Es una situación completamente negligente, deplorable”, señaló la entrenadora.

Según su testimonio, uno de los atletas envió un video en el que mostraba cómo el humo estaba ingresando a los cuartos del albergue. La situación generó preocupación entre los integrantes de la delegación, quienes advirtieron que algunos deportistas estaban teniendo dificultades para respirar.

“Nosotros nos damos por enterado porque uno de los atletas nos envió un video diciendo que estaba entrando humo a sus cuartos y que se estaban ahogando”, contó Bolívar.

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Yuliana Bolívar es la actual entrenadora de la selección peruana de judo. Crédito: Instagram

Tres menores presentaron sangrado nasal

La entrenadora también dio detalles sobre las consecuencias que habría dejado la exposición al humo tóxico. Según explicó, tres deportistas pasaron la noche con diferentes síntomas. “Tenemos tres reportes de atletas que sangraron durante la noche por la nariz, tienen dolor en el pecho y dolor en la espalda. Estos tres atletas son menores de edad. Hay otro chico que tiene tos”, afirmó.

La situación genera especial preocupación debido a que los afectados son menores de edad y se encontraban concentrados para representar al Perú en una competencia internacional. Bolívar agregó que el incidente incluso puso en riesgo la participación de cuatro integrantes de la delegación en el Open Panamericano de Judo Lima 2026.

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“Ahora mismo tenemos en riesgo la participación de cuatro de los deportistas, porque tres pasaron la noche estornudando, botando sangre por la nariz, con dolor en el pecho”, sostuvo.

¿Qué apoyo recibieron del IPD?

Consultada sobre si el Instituto Peruano del Deporte (IPD) se había comunicado con los deportistas afectados, Yuliana Bolívar señaló que durante la mañana del lunes acudió personal de la institución al lugar.

“Hoy se acercó a las 10 de la mañana un personal de IPD. Me parece que era el gerente. Básicamente, nos preguntaron si los chicos estaban bien”, explicó.

Sin embargo, la entrenadora consideró que la visita no representó un apoyo concreto para los deportistas afectados. “También estaba el equipo de prensa que tomaron foto de la presencia del gerente como autoridad. Sin embargo, no es que recibimos un apoyo más”, cuestionó.

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El comunicado del IPD tras la fumigación en albergue de la Videna con deportistas dentro.

La polémica por la fumigación en la Videna también ha generado una respuesta institucional. El IPD anunció una investigación para determinar responsabilidades por lo ocurrido, mientras se busca esclarecer por qué se realizó la intervención cuando los deportistas permanecían en las instalaciones.

Para la selección peruana de Judo, el episodio no solo alteró su preparación, sino que también dejó en incertidumbre la presencia de algunos de sus integrantes en el Open Panamericano. Ahora, la atención está puesta en la recuperación de los atletas y en el esclarecimiento de lo sucedido dentro del principal recinto deportivo del país.