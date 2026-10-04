Plim Plim trae a Lima por primera vez su show ‘Especial Navidad’: fecha, lugar y precios de entradas

El show reunirá canciones conocidas por los seguidores de Plim Plim y temas navideños para toda la familia.

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Plim Plim regresará a Lima con ‘Especial Navidad’, un espectáculo familiar que se presentará por primera vez en el Centro de Convenciones Scencia, en La Molina. La función incluirá los temas más conocidos del personaje, canciones navideñas y la participación de Nesho, Bam, Aquarella, Mei Li y Hoggie.

Plim Plim y su Energía Musical llegará a Lima con una propuesta diseñada para celebrar las fiestas de fin de año a través de la música, el baile y mensajes vinculados con la amistad, la solidaridad y los valores positivos.

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El regreso del llamado “héroe del corazón” llega después de un año de giras internacionales y reconocimientos para el espectáculo infantil creado por Guillermo Pino. La edición navideña buscará reunir a las familias peruanas en una función con clásicos musicales, canciones alusivas a las fiestas y una puesta de color destinada al público infantil.

Fecha y lugar del show de Plim Plim

El show se realizará el próximo domingo 6 de diciembre en el Centro de Convenciones Scencia, en La Molina. Está programado para las 4.00 p. m. Por ello, la organización recomendó a las familias adquirir sus entradas con anticipación mediante Joinnus, especialmente para las zonas con mayor cercanía al escenario.

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La producción anunció que las entradas se encuentran disponibles a través de Joinnus. La preventa con 20% de descuento concluyó el 30 de septiembre, por lo que actualmente se aplican los precios regulares para las cuatro zonas habilitadas: Plim Plim Central, Plim Plim Lateral, Balcón VIP y Cultural.

Plim Plim presentará su espectáculo Especial Navidad el domingo 6 de diciembre en La Molina.

Precios de entradas para Plim Plim Especial Navidad

Las entradas para el show están disponibles en Joinnus y se distribuyen en cuatro zonas. La etapa de preventa con 20% de descuento estuvo vigente hasta el 30 de septiembre. Actualmente, los precios regulares son los siguientes:

Plim Plim Central: S/249

Plim Plim Lateral: S/199

Balcón VIP: S/129

Cultural: S/49

Antes de realizar la compra, los asistentes deberán verificar que su tarjeta tenga habilitadas las compras por internet y que cuenten con saldo disponible. La plataforma advierte que, por motivos de seguridad, el banco emisor podría solicitar un código de verificación para completar la transacción.

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La venta se realiza mediante Joinnus, plataforma donde los usuarios podrán seleccionar la zona de su preferencia y completar el pago de manera digital.

Las entradas para ver a Plim Plim en el Centro de Convenciones Scencia están disponibles en Joinnus.

Plim Plim presentará una edición navideña en Lima

‘Plim Plim: Especial Navidad’ propone una experiencia interactiva que combina los elementos característicos del espectáculo con el espíritu de las celebraciones de diciembre. Los asistentes podrán disfrutar de canciones conocidas por los seguidores del personaje y de temas navideños preparados para esta temporada.

La propuesta estará encabezada por Plim Plim y contará con la presencia de los personajes que acompañan sus aventuras: Nesho, Bam, Aquarella, Mei Li y Hoggie. Juntos llevarán al escenario un espectáculo que busca transmitir mensajes sobre la amistad, la cooperación y la importancia de compartir.

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El show fue creado por Guillermo Pino, responsable de impulsar el universo de Plim Plim y sus contenidos musicales. La producción señala que la nueva edición ha sido concebida como una alternativa de entretenimiento familiar para quienes buscan celebrar la Navidad en compañía de niños y adultos.

“Queremos que cada función sea un momento mágico que las familias recuerden siempre”, expresó Pino sobre el espectáculo que llegará a Lima.

Plim Plim Especial Navidad contará con una sola función programada para las 4.00 p. m.

Plim Plim llega después de una gira por América Latina

La llegada de Plim Plim Especial Navidad a Lima se produce después de un recorrido internacional de Plim Plim, Energía Musical. El espectáculo obtuvo el Martín Fierro al Mejor Programa Infantil y realizó una gira por países de América Latina.

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Según la información difundida por la producción, el show convocó a más de 120.000 espectadores en 70 ciudades de 10 países. El recorrido incluyó presentaciones en México, Colombia, Perú, Chile, Uruguay y otros territorios de la región.

El formato combina música en vivo, coreografías, personajes y una propuesta visual dirigida a las familias. A través de sus canciones y relatos, Plim Plim busca acercar a los niños a valores como la empatía, el respeto, la solidaridad y el cuidado de los demás.

La edición que llegará a La Molina mantendrá ese enfoque, pero incorporará una ambientación vinculada con la Navidad. Así, el público podrá escuchar canciones que forman parte del repertorio habitual del personaje y temas relacionados con las fiestas de diciembre.

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La propuesta está dirigida a familias con niños pequeños, aunque la producción destaca que el espectáculo busca reunir a distintas generaciones alrededor de la música y los mensajes positivos.

La producción destacó que será una oportunidad para que las familias celebren la temporada navideña con música, baile, personajes y mensajes de unión. El espectáculo contará con una sola función en Lima y reunirá los éxitos de Plim Plim junto a una selección de canciones navideñas.

Nesho, Bam, Aquarella, Mei Li y Hoggie acompañarán a Plim Plim en su presentación en Lima.