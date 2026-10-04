Perú

¿La cuenta oficial de Carlos Bruce difundió un simulacro de votación pese a la prohibición vigente del JNE?

La imagen, atribuida a Datum Internacional, fue compartida el sábado por la noche en respuesta a una usuaria y mostró porcentajes para los aspirantes a la alcaldía capitalina antes de la elección

Carlos Bruce ANDINA
La cuenta del candidato Carlos Bruce publicó los resultados de un simulacro de votación para la Alcaldía de Lima durante el periodo de prohibición. (Andina)
Guardar

La cuenta oficial de X del candidato por Somos Perú, Carlos Bruce, publicó la noche del sábado 3 de octubre una imagen con resultados de un simulacro de votación para la Alcaldía de Lima, pese a que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) había informado que desde el 28 de septiembre estaba prohibida la difusión o publicación de encuestas de intención de voto en medios de comunicación.

La publicación apareció como respuesta a un mensaje de la usuaria Patricia Arévalo, quien había expresado su respaldo al candidato Francis Allison durante la jornada previa a las elecciones. En ese intercambio, la cuenta de Bruce difundió una gráfica atribuida a Datum Internacional con porcentajes de intención de voto para los candidatos a la alcaldía capitalina.

PUBLICIDAD

La imagen fue publicada a las 20:17 del 3 de octubre de 2026, según se observa en la captura compartida. El gráfico lleva el título “Simulacro de votación Alcaldía Provincial de Lima” y presenta resultados expresados en votos válidos. Entre los datos incluidos figura un 30,3% para Renzo Reggiardo, mientras que Somos Perú registra 17,8% y Alianza para el Progreso alcanza 17,5%.

El contenido fue difundido en la víspera de las Elecciones Regionales y Municipales, cuya jornada de votación se desarrolla este domingo 4 de octubre. La publicación se produjo después de que también entrara en vigencia la suspensión de propaganda política, establecida desde las 00:00 horas del sábado 3 de octubre.

PUBLICIDAD

Imagen DR4GZTGAIVA6XBCXRCJO5ACXLE

Restricción sobre encuestas

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) recordó que desde las 00:00 horas del lunes 28 de septiembre quedó prohibida la difusión o publicación de encuestas de intención de voto en todo el territorio nacional. La medida está contemplada en el artículo 191 de la Ley Orgánica de Elecciones (LOE).

De acuerdo con la información difundida por el organismo electoral, el incumplimiento de esta disposición puede ser sancionado con una multa de entre 10 y 100 Unidades Impositivas Tributarias (UIT). El rango equivale a montos de entre 55 mil y 550 mil soles.

La norma forma parte de un conjunto de restricciones aplicables durante los días previos a los comicios. El JNE señaló que desde las 00:00 horas del viernes 2 de octubre quedaron prohibidas las reuniones o manifestaciones públicas de carácter político. La disposición figura en el artículo 190 de la LOE y contempla una sanción de prisión de entre tres meses y dos años, según el artículo 388 de la misma ley.

A ello se sumó la suspensión de propaganda política de cualquier clase y por cualquier medio desde las 00:00 horas del sábado 3 de octubre. El JNE indicó que la vulneración de esa restricción implica una pena de prisión no menor de dos años.

Carlos Bruce

La entidad electoral anunció que sus fiscalizadores realizarían operativos en las distintas regiones del país para supervisar el cumplimiento de las disposiciones y asegurar el desarrollo de la votación.

Jornada electoral

Durante el día de las elecciones, Carlos Bruce pidió a los ciudadanos acudir a votar y sostuvo que la participación debía darse al margen de las preferencias políticas. “Es una fiesta cívica. Hay que salir a votar”, declaró el postulante, según Canal N.

El candidato de Somos Perú afirmó que la ausencia de electores podía influir en la definición del futuro de la ciudad. También manifestó expectativas sobre el desempeño de su agrupación en varios distritos de Lima, a partir de los reportes que dijo recibir durante la jornada.

Bruce señaló que su campaña estuvo enfocada en propuestas y que evitó ataques personales contra sus adversarios. “Nosotros hemos hecho una campaña de propuestas. No hemos atacado con temas personales a nadie”, afirmó.

Carlos Bruce, conocido político peruano.
Carlos Bruce, conocido político peruano. | Difusión.

El candidato eligió Nueva Esperanza, en Villa María del Triunfo, como punto para su desayuno electoral. Explicó que tomó esa decisión porque considera que las zonas periféricas deben ocupar un lugar central en una eventual administración municipal.

Entre las propuestas que mencionó figuran obras de pistas y veredas, el saneamiento físico-legal, la titulación de predios y acciones vinculadas a la construcción y mejora de viviendas. Bruce sostuvo que busca integrar esos sectores al tejido urbano de Lima.

Asimismo, indicó que Somos Perú desplegó personeros en las mesas de sufragio de los centros de votación para observar el proceso e informar sobre posibles incidencias. El candidato también cuestionó la falta de una definición sobre la entrega de credenciales a la próxima autoridad municipal de Lima.

En relación con la misión de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Bruce señaló que sus integrantes tienen la tarea de observar el proceso, registrar posibles irregularidades y elaborar sus conclusiones, sin intervenir en la organización de las elecciones.

Temas Relacionados

Carlos BruceLimaJNESomos PerúElecciones regionales y municipales de PerúElecciones 2026peru-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Elecciones Municipales y Regionales 2026 EN VIVO: últimas noticias, incidencias y resultados de hoy 4 de octubre

Las Elecciones Municipales y Regionales 2026 se realizan este domingo 4 de octubre en todo el Perú. Sigue en vivo las últimas noticias, incidencias en los locales de votación, instalación de mesas, participación ciudadana y resultados oficiales de la ONPE, además de toda la información que necesitas para votar

Elecciones Municipales y Regionales 2026 EN VIVO: últimas noticias, incidencias y resultados de hoy 4 de octubre

Elecciones 2026 en Perú: reclamos de electores e incidencias marcan el inicio de la votación

Los inconvenientes se registraron al inicio de una jornada nacional en la que más de 26 millones de ciudadanos están convocados a elegir autoridades para el periodo 2027-2030

Elecciones 2026 en Perú: reclamos de electores e incidencias marcan el inicio de la votación

Elecciones Regionales y Municipales 2026: así se desarrolla la jornada de votación en Arequipa, Cusco, Piura y otras regiones del Perú

Medios locales denunciaron presencia de propaganda electoral a las afueras de centros de votación

Elecciones Regionales y Municipales 2026: así se desarrolla la jornada de votación en Arequipa, Cusco, Piura y otras regiones del Perú

Receta de caldo de gallina

Receta tradicional de caldode gallina casera y reconfortante.

Receta de caldo de gallina

Receta de chaufa de cecina

Cómo preparar arroz chaufa de cecina peruano con arroz, cecina, huevo, sillao y cebolla china.

Receta de chaufa de cecina
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

¿Dónde votar HOY en las Elecciones municipales y regionales 2026? Consulta tu local de votación y mesa de sufragio en Perú

¿Dónde votar HOY en las Elecciones municipales y regionales 2026? Consulta tu local de votación y mesa de sufragio en Perú

Elecciones Regionales y Municipales 2026: qué se elige, cómo se vota y qué debes saber hoy domingo 4 de octubre

¿No apareces en el padrón para emitir tu voto?: Conoce el procedimiento para pedir la exoneración de multa cuando no se puede sufragar

¿Hay valla electoral en las Elecciones Municipales y Regionales 2026? Qué dice la ley sobre los partidos y candidatos

Elecciones Perú 2026: Así será el desarrollo de la jornada electoral desde la apertura de mesas hasta el cierre de las votaciones

ENTRETENIMIENTO

Miranda Capurro responde a detractores por su primer protagónico en ‘Amigo, por ahí no es’: “Denme el beneficio de la duda”

Miranda Capurro responde a detractores por su primer protagónico en ‘Amigo, por ahí no es’: “Denme el beneficio de la duda”

Bailarina acusa de presunta agresión sexual a coreógrafo de Corazón Serrano, Jeremy Iturri

Corazón Serrano expulsa definitivamente a coreógrafo Jeremy Iturri tras la denuncia pública de una presunta agresión sexual

Robbie Williams cantará su segundo show en el Estadio San Marcos: nueva fecha, más localidades y precios de entradas

Plim Plim trae a Lima por primera vez su show ‘Especial Navidad’: fecha, lugar y precios de entradas

DEPORTES

“No había anotado en todo el año, fue nuestra mejor actuación”: la confesión de figura de Canadá tras triunfo sobre Perú en amistoso

“No había anotado en todo el año, fue nuestra mejor actuación”: la confesión de figura de Canadá tras triunfo sobre Perú en amistoso

Partidos de hoy, domingo 4 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Camila Alfaro lamenta las bajas de Gianella Chanca y Ariana Vásquez para el Sudamericano Sub 19 de Vóley: “Daremos todo por ellas”

Partidos de hoy, sábado 3 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Mr Peet fue contundente sobre la titularidad de Oliver Sonne en la selección peruana tras errores en amistosos: “La gente se enamora por la facha”