¿La cuenta oficial de Carlos Bruce difundió un simulacro de votación pese a la prohibición vigente del JNE?

La cuenta del candidato Carlos Bruce publicó los resultados de un simulacro de votación para la Alcaldía de Lima durante el periodo de prohibición. (Andina)

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La cuenta oficial de X del candidato por Somos Perú, Carlos Bruce, publicó la noche del sábado 3 de octubre una imagen con resultados de un simulacro de votación para la Alcaldía de Lima, pese a que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) había informado que desde el 28 de septiembre estaba prohibida la difusión o publicación de encuestas de intención de voto en medios de comunicación.

La publicación apareció como respuesta a un mensaje de la usuaria Patricia Arévalo, quien había expresado su respaldo al candidato Francis Allison durante la jornada previa a las elecciones. En ese intercambio, la cuenta de Bruce difundió una gráfica atribuida a Datum Internacional con porcentajes de intención de voto para los candidatos a la alcaldía capitalina.

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La imagen fue publicada a las 20:17 del 3 de octubre de 2026, según se observa en la captura compartida. El gráfico lleva el título “Simulacro de votación Alcaldía Provincial de Lima” y presenta resultados expresados en votos válidos. Entre los datos incluidos figura un 30,3% para Renzo Reggiardo, mientras que Somos Perú registra 17,8% y Alianza para el Progreso alcanza 17,5%.

El contenido fue difundido en la víspera de las Elecciones Regionales y Municipales, cuya jornada de votación se desarrolla este domingo 4 de octubre. La publicación se produjo después de que también entrara en vigencia la suspensión de propaganda política, establecida desde las 00:00 horas del sábado 3 de octubre.

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Restricción sobre encuestas

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) recordó que desde las 00:00 horas del lunes 28 de septiembre quedó prohibida la difusión o publicación de encuestas de intención de voto en todo el territorio nacional. La medida está contemplada en el artículo 191 de la Ley Orgánica de Elecciones (LOE).

De acuerdo con la información difundida por el organismo electoral, el incumplimiento de esta disposición puede ser sancionado con una multa de entre 10 y 100 Unidades Impositivas Tributarias (UIT). El rango equivale a montos de entre 55 mil y 550 mil soles.

La norma forma parte de un conjunto de restricciones aplicables durante los días previos a los comicios. El JNE señaló que desde las 00:00 horas del viernes 2 de octubre quedaron prohibidas las reuniones o manifestaciones públicas de carácter político. La disposición figura en el artículo 190 de la LOE y contempla una sanción de prisión de entre tres meses y dos años, según el artículo 388 de la misma ley.

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A ello se sumó la suspensión de propaganda política de cualquier clase y por cualquier medio desde las 00:00 horas del sábado 3 de octubre. El JNE indicó que la vulneración de esa restricción implica una pena de prisión no menor de dos años.

La entidad electoral anunció que sus fiscalizadores realizarían operativos en las distintas regiones del país para supervisar el cumplimiento de las disposiciones y asegurar el desarrollo de la votación.

Jornada electoral

Durante el día de las elecciones, Carlos Bruce pidió a los ciudadanos acudir a votar y sostuvo que la participación debía darse al margen de las preferencias políticas. “Es una fiesta cívica. Hay que salir a votar”, declaró el postulante, según Canal N.

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El candidato de Somos Perú afirmó que la ausencia de electores podía influir en la definición del futuro de la ciudad. También manifestó expectativas sobre el desempeño de su agrupación en varios distritos de Lima, a partir de los reportes que dijo recibir durante la jornada.

Bruce señaló que su campaña estuvo enfocada en propuestas y que evitó ataques personales contra sus adversarios. “Nosotros hemos hecho una campaña de propuestas. No hemos atacado con temas personales a nadie”, afirmó.

Carlos Bruce, conocido político peruano. | Difusión.

El candidato eligió Nueva Esperanza, en Villa María del Triunfo, como punto para su desayuno electoral. Explicó que tomó esa decisión porque considera que las zonas periféricas deben ocupar un lugar central en una eventual administración municipal.

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Entre las propuestas que mencionó figuran obras de pistas y veredas, el saneamiento físico-legal, la titulación de predios y acciones vinculadas a la construcción y mejora de viviendas. Bruce sostuvo que busca integrar esos sectores al tejido urbano de Lima.

Asimismo, indicó que Somos Perú desplegó personeros en las mesas de sufragio de los centros de votación para observar el proceso e informar sobre posibles incidencias. El candidato también cuestionó la falta de una definición sobre la entrega de credenciales a la próxima autoridad municipal de Lima.

En relación con la misión de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Bruce señaló que sus integrantes tienen la tarea de observar el proceso, registrar posibles irregularidades y elaborar sus conclusiones, sin intervenir en la organización de las elecciones.

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