Elecciones 2026 en Perú: reclamos de electores e incidencias marcan el inicio de la votación

Electores reportaron dificultades para ingresar a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos durante las primeras horas de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (Créditos: Canal N)

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Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 comenzaron este domingo 4 de octubre con algunos inconvenientes reportados por electores en determinados locales de votación de Lima. Uno de los principales puntos de atención fue la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), donde ciudadanos informaron sobre dificultades para ingresar al recinto y retrasos en la instalación de una mesa.

En horas de la mañana, la puerta principal de la Ciudad Universitaria permanecía cerrada pese a que los votantes esperaban acceder al local para cumplir con su deber electoral. El hecho fue advertido por Canal N alrededor de las 7:05 a. m., cuando varias personas se encontraban en los exteriores a la espera de ingresar. Alfonso Barrenechea, coordinador nacional de las fiscalías de prevención del delito, señaló que se verificaba la situación con los representantes del Ministerio Público y que se había tomado contacto con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

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Barrenechea explicó que dicha entrada había permanecido habilitada durante anteriores jornadas electorales y que se evaluaba si existían otros accesos disponibles. Minutos después, las puertas fueron abiertas y los ciudadanos pudieron ingresar a la universidad para dirigirse hacia sus respectivas mesas de sufragio.

La puerta principal de la Ciudad Universitaria de San Marcos permaneció cerrada durante los primeros minutos de la jornada y generó una espera entre los electores - Créditos: Captura de pantalla de Canal N.

Dentro del mismo recinto universitario también se reportó una demora en la instalación de una mesa. Latina recogió el testimonio de un elector ubicado en el aula 111 del pabellón 100, quien manifestó su preocupación porque debía votar y posteriormente acudir a trabajar desde las 7:30 a. m.

Según explicó, el material electoral ya se encontraba en el lugar, pero permanecía sellado debido a que los miembros de mesa aguardaban la presencia de un representante de la ONPE para proceder con su apertura.

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El ciudadano señaló que la situación generaba incertidumbre entre quienes esperaban cumplir con su participación electoral a primera hora. El retraso se produjo pese a que el material electoral había sido distribuido previamente a los locales y que la jornada de votación estaba prevista desde las 7 a. m. hasta las 5 p. m.

Restricciones de ingreso en San Juan de Miraflores

Otro inconveniente fue reportado en el colegio Dolores Cavero de Grau, ubicado en San Juan de Miraflores. De acuerdo con un reporte de RPP, algunos electores permanecían en los exteriores del centro educativo sin poder ingresar para dirigirse a sus mesas de sufragio.

En el colegio Dolores Cavero de Grau, en San Juan de Miraflores, un ciudadano denunció restricciones para ingresar al local durante las primeras horas - Créditos: Captura de pantalla de RPP.

Uno de los ciudadanos consultados señaló que les habían indicado que posiblemente podrían acceder al local alrededor de las 8 a. m., aunque afirmó que no habían recibido una explicación concreta sobre la demora. La situación generó preocupación entre las personas que acudieron desde temprano para votar.

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Las incidencias se registraron durante las primeras horas de una jornada en la que más de 26 millones de ciudadanos están convocados a elegir autoridades regionales, provinciales y distritales para el periodo 2027-2030. La votación se desarrolla entre las 7 a. m. y las 5 p. m. en los locales habilitados a nivel nacional.

Los organismos electorales mantienen el despliegue de personal durante el desarrollo de los comicios para atender eventuales inconvenientes y garantizar la continuidad del proceso. La jornada contempla la participación de más de 89 000 mesas de sufragio distribuidas en los diferentes centros habilitados para estas elecciones.

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