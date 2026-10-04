¿No apareces en el padrón para emitir tu voto?: Conoce el procedimiento para pedir la exoneración de multa cuando no se puede sufragar

Entrevista emitida por Radio Nacional del Perú con Madeleine Menacho Solórzano, jefa de la ODPE La Molina. Durante el segmento, se abordan las acciones del personal de la ONPE en la preparación de locales de votación y la atención a electores. Asimismo, se explican los pasos a seguir en caso de que un ciudadano no figure en el padrón electoral o cumpla la mayoría de edad cerca de la fecha del sufragio.

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Un elector adulto cuyo nombre no figure en el padrón electoral de su mesa no podrá emitir su voto, aunque se presente con su Documento Nacional de Identidad (DNI) y asegure que le corresponde sufragar en ese lugar. Para esos casos, el procedimiento prevé la entrega de una constancia de asistencia que le permitirá iniciar luego el trámite para solicitar la exoneración de la multa por no votar.

La ausencia en la lista oficial impide que el ciudadano reciba una cédula de votación. Los miembros de mesa no pueden incorporar de manera manual a una persona que no aparezca registrada, aun cuando el elector sostenga que hubo un error o que votó en ese mismo local en procesos anteriores. La relación impresa o habilitada para cada mesa es el documento que determina quiénes están autorizados a sufragar.

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El mecanismo busca evitar que una persona quede expuesta a una sanción por una situación ajena a su voluntad. La constancia no modifica el padrón ni habilita el voto en otra mesa. Su única función es acreditar que el elector acudió al local de votación y que no pudo ejercer su derecho porque su nombre no estaba incluido en la nómina correspondiente.

Un miembro de mesa entrega una constancia de asistencia a un elector durante una jornada de votación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El miembro de mesa debe comprobar los datos antes de entregar la constancia

La primera tarea del miembro de mesa consiste en revisar la identidad del ciudadano y verificar si, de acuerdo con su información electoral, le corresponde sufragar en esa mesa. Para ello deberá solicitar el DNI, revisar el número de mesa asignado y contrastar los datos con los documentos disponibles durante la jornada.

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La comprobación resulta necesaria porque la constancia solo puede entregarse si el elector fue asignado a esa mesa, pese a que su nombre no aparezca en la relación oficial. Si el número de mesa consignado en el documento de identidad u otro registro electoral coincide con el que funciona en ese local, el presidente de mesa deberá continuar con el procedimiento previsto.

La revisión no supone que los integrantes de la mesa deban resolver en el momento las causas de la omisión. Tampoco les corresponde corregir datos personales, modificar el lugar de votación ni determinar si existió un error en la elaboración del padrón. Su intervención se limita a dejar constancia de la presencia del elector y de la imposibilidad de que vote en esa jornada.

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Una autoridad de mesa busca a un elector en el padrón electoral impreso junto a una pila de documentos de identidad y una urna. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La constancia debe incluir el nombre completo y el número de DNI

Una vez confirmada la pertenencia del ciudadano a la mesa, el presidente deberá completar la constancia con los datos de identificación del elector. El documento debe consignar, como mínimo, el nombre completo y el número de DNI, además de la información necesaria para acreditar que la persona se presentó a votar en el local que le correspondía.

La firma del presidente de mesa es un requisito central. Sin esa validación, el documento podría carecer de respaldo para el trámite posterior ante el jurado electoral. Por esa razón, el elector deberá revisar antes de retirarse que sus datos estén correctos, que el número de documento coincida con su DNI y que la constancia cuente con la firma correspondiente.

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Una mano sostiene un documento oficial de dispensa electoral con datos personales, firma y sello sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ciudadano debe conservar el original en buenas condiciones. Ese papel será la prueba de que acudió a cumplir con su obligación electoral, pero quedó impedido de votar por no aparecer en la lista. La constancia tampoco equivale a una dispensa automática: permite presentar una solicitud, que deberá ser evaluada por la autoridad electoral competente.

No se informó de casos en los que este mecanismo haya sido aplicado durante la jornada electoral. Aun así, su existencia establece una salida administrativa para quienes se encuentren ante una diferencia entre sus datos de identificación y el padrón asignado a la mesa. La falta de reportes no elimina la necesidad de que los miembros de mesa conozcan los pasos previstos.

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El elector deberá presentar una solicitud para pedir la dispensa de la multa

Después de la votación, el ciudadano tendrá que dirigirse al jurado electoral para solicitar la exoneración de la multa. Deberá presentar la constancia emitida por el presidente de mesa, una copia de su Documento Nacional de Identidad y un escrito en el que explique que no pudo sufragar porque su nombre no figuraba en el padrón electoral.

La solicitud debe incluir información suficiente para identificar al elector y vincularlo con el incidente ocurrido el día de los comicios. La autoridad podrá revisar el documento entregado por la mesa, los datos personales del solicitante y la información electoral disponible antes de tomar una decisión sobre la dispensa. La entrega de la constancia inicia el respaldo documental, pero el trámite posterior depende de la presentación del pedido formal.

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Una infografía de la ONPE informa sobre las multas por no votar y por no ejercer como miembro de mesa en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quien advierta el problema antes de la jornada puede revisar con anticipación su lugar de votación y su número de mesa, si la consulta electoral está disponible. Esa verificación permite detectar inconsistencias y buscar orientación antes del día de los comicios. Si la omisión se comprueba recién en el local, la recomendación es solicitar de inmediato la verificación ante los miembros de la mesa y pedir la constancia antes de retirarse.

El procedimiento diferencia dos situaciones: el derecho a votar, que queda restringido cuando el nombre no aparece en la lista oficial, y la obligación de justificar la inasistencia para evitar una sanción. La constancia atiende el segundo aspecto. Por eso, el documento debe ser entregado al elector en el mismo momento en que se confirma que pertenece a esa mesa y que no puede sufragar.

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