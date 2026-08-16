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Piero Quispe hace su anhelado reestreno en Universitario: ingresó de cambio contra FC Cajamarca por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Con el enfrentamiento resuelto, el CT de Héctor Cúper apostó por ofrecerle minutos de calidad al ‘29′, quien al poco tiempo de ingresar al estadio Héroes de San Ramón sorprendió con sus dotes de organizador

El jugador volvió a tienda 'crema' luego de su paso por México y Australia - Crédito: L1MAX.
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De la llegada de Piero Quispe a Universitario de Deportes han pasado 18 días. Por más que el seleccionado peruano contaba con todas las ganas de reaparecer con su amado club, el entrenador Héctor Cúper frenó cualquier presencia hasta que se asomara a un punto óptimo de rendimiento.

Después de un par de semanas de exigentes prácticas físicas en el gimnasio del club y sesiones preparatorias en espacios reducidos de Campo Mar, el entrenador argentino decidió incluir a Quispe en la nómina de convocados para el lance contra FC Cajamarca, en condición de visitante, por la 5ta fecha del Clausura 2026.

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Piero Quispe – Universitario de Deportes – Liga 1 – Perú – deportes – 26 julio
Piero Quispe, considerado la piedra angular en la reactivación del mercado de Universitario. - Crédito: Difusión

Claro está que la medida era un paso correcto para Piero, mas no definitivo. Pero, en cualquier caso, el anhelo del reestreno al final de cuentas terminó dándose cuando el CT de Universitario apostó por introducirlo en un trámite casi resuelto, en el estadio Héroes de San Ramón.

A los 71′ minutos del partido, que para ese entonces iba 3-1 a favor de los ‘cremas’, se le ordenó a Piero Quispe a retirarse el atuendo de entrenamiento, colocarse la indumentaria oficial y ubicarse al filo del campo para ingresar en lugar de Jairo Concha, en un movimiento hombre por hombre. Antes de confirmarse el cambio, el ‘29’ recibió indicaciones del asistente técnico.

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El cuadro 'crema' se impuso 3-2 en Cajamarca por la jornada 5 del segundo torneo del año - Crédito: L1MAX.

Confirmada su entrada, el menudo volante peruano se persignó, estrechó la mano de Juan Requena, la otra variante ordenada por Héctor Cúper, y se acercó con una sonrisa radiante a Gianluca Lapadula para posteriormente fundirse en un abrazo. Con ese arropo, el futbolista de corte ofensivo inició su nueva era en la ‘U’.

Y para demostrar su valía, Quispe tan solo necesitó cinco minutos sobre el verde para exhibir sus dotes como creador de juego. Un recorrido hacia el límite del área y posterior pase a Alex Valera, quien no logró sacar petróleo del servicio, fue su carta de presentación en el triunfo del tricampeón.

Piero Quispe fue anunciado como nuevo futbolista de Universitario de Deportes. Crédito: X Universitario.
Piero Quispe fue anunciado como nuevo futbolista de Universitario de Deportes. Crédito: X Universitario.

La revancha de Piero

Piero Quispe puede presumir de ser la última ‘joya’ crecida en Universitario al igual que ser de las ventas más recientes que robustecieron el área financiera de la entidad. Su recorrido por Ate, definitivamente, contó con más altas que bajas.

De aquel muchacho intermitente que fue lanzado al ruedo por Ángel David Comizzo no queda nada. Ahora es un volante creativo con mayor hechura y clarividencia que está de regreso en la ‘U’ para cobrarse una revancha tras una experiencia insulsa en el exterior.

Universitario de Deportes ha anunciado a Piero Quispe como su quinto refuerzo para el Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Crédito: X Universitario.

Tras salir campeón de la Liga 1 2023, temporada en la que fue distinguido como el MVP de aquel periodo, fue vendido por una amplia suma al Pumas UNAM, donde no cuajó como hubiera esperado. Aun así, se apuntó algunos goles en su experiencia por la Liga MX, siendo el más reconocible el hecho contra Club América.

Con la necesidad de continuar forjándose un camino afuera, Piero Quispe aceptó un traslado temporal a Sídney FC por un curso, abriendo una ventana inesperada hacia Australia

Piero Quispe en un momento íntimo de celebración. - Crédito: Sydney FC
Piero Quispe en un momento íntimo de celebración. - Crédito: Sydney FC

Jugando en la A-League ganó una mayor regularidad al tiempo que se hizo presente con un puñado de aportaciones estadísticas. Consignar que alcanzó la final nacional, pero perdió la definición por el título

Decidido a reinventarse, Quispe aceptó retornar a Universitario a mediados del 2026. Confía que si se rehace y contribuye en la recuperación de la institución podrá volver al extranjero en el momento adecuado.

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