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Christian Cueva aborda su salida de Alianza Lima: “Se ve que me fui resentido con la hinchada, pero la gente no ve que pasa internamente”

El ‘Cholito’ es considerado uno de los más grandes fiascos de la historia de Alianza Lima. Por más que cuenta con un talento innegable, jamás mostró con regularidad esa cualidad ni mucho menos el profesionalismo que se espera de un seleccionado

Christian Cueva fracasó de manera estruendosa en Alianza Lima. - Crédito: Difusión
Christian Cueva fracasó de manera estruendosa en Alianza Lima. - Crédito: Difusión
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Christian Cueva se ha animado a hablar de su inelegante salida de Alianza Lima. En diciembre del 2023 se oficializó su adiós de La Victoria tras un segundo paso deprimente, marcado por indisciplina y lesiones.

El último ‘10’ de la selección peruana ha reconocido que la percepción del aficionado sobre su persona no podrá cambiarlo, pero señaló que hubo una serie de circunstancias injustas con las que tendrá que cargar porque forman parte de una convivencia de vestuario.

Último partido de Christian Cueva en Alianza Lima fue en octubre de 2023 contra ADT.
Último partido de Christian Cueva en Alianza Lima fue en octubre de 2023 contra ADT - Crédito: Liga 1

Se ve como que me fui mal, que me fui resentido con la hinchada y todo. Pero eso la gente no ve que pasa internamente, solo conocemos nosotros cómo pasan las cosas”, dijo Cueva en una extensa charla en la ‘Parrilla del Loco’, espacio conducido por el exfutbolista Juan Manuel Vargas.

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En esa misma frecuencia, el ‘Cholito’ ha admitido que a lo largo de su trayectoria ha cometido toda clase de yerros, pero no se encuentra dispuesto a desvelarlos, priorizando así un hermetismo que no deja de ser mal visto por los peruanos.

Yo he cometido mis cagadas, pero tampoco puedo estar explicándole a todo el mundo quién es el que pasó, cómo pasó, quiénes están adentro, quién jode el club, quiénes joden el fútbol. Ya para qué. Es desgastarme”, cerró.

Christian Cueva, en la actualidad, intenta enmendar su carrera con Sport Boys, institución que le abrió las puertas de par en par pensando en su centenario institucional del año posterior.

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Christian Cueva cumple con un proceso de recuperación por una lesión muscular. - Crédito: ITEA
Christian Cueva cumple con un proceso de recuperación por una lesión muscular. - Crédito: ITEA

Fracaso rotundo en La Victoria

Christian Cueva no es un nombre que despierte gratos recuerdos en Alianza Lima. Por más que el futbolista siempre ha proclamado un amor especial por los colores de la camiseta ‘blanquiazul’, no supo corresponder a la institución por su actitud díscola, problemática, caótica y reprochable.

Su primer periplo por La Victoria se dio en el 2014. Tras no hallarse en el Rayo Vallecano B, en lo que supuso su primera experiencia en Europa, la entidad ‘íntima’ se interesó en incorporarlo a sus filas y tras la aprobación del entrenador Guillermo Sanguinetti se trabajó en una negociación para contratarlo.

Tras el empate ante ADT, Alianza Lima se quedó sin chances de conseguir el título nacional de manera directa.

Su juventud, descaro, habilidad e inteligencia con balón dominado se hicieron notar inmediatamente en Alianza Lima. Durante los primeros meses se posicionó como un efectivo sustancial, pero no bien inició el 2015 su estampa se desconfiguró de una manera estruendosa por indisciplina e inconductas.

Vetado de Matute, Cueva se reinventó de una forma alucinante con la selección peruana en la Copa América 2015 y atrajo la atención de distintos clubes del exterior. Sin pensarlo demasiado, el volante dejó el equipo de sus amores para acordar un vínculo con Toluca. A partir de entonces forjó su camino en el extranjero.

Christian Cueva dejó una imagen lastimera en su primer paso por Alianza Lima. - Crédito: Difusión
Christian Cueva dejó una imagen lastimera en su primer paso por Alianza Lima. - Crédito: Difusión

Entrando en una caída libre, allá por marzo del 2023, ‘Aladino’ buscó rehacerse y no tuvo mejor idea que retornar a Alianza Lima. Aunque la primera imagen que dejó fue más que deslucida, el hincha celebró su vuelta, entre otras razones, porque se mantenía vigente al tiempo que era un seleccionado prioritario.

No obstante, su experiencia fue peor que la aventura inicial. Porque a mediados de año protagonizó una inconducta al ausentarse en los entrenamientos por acudir a un concierto en Trujillo. A nivel deportivo, entretanto, Cueva sufrió problemas físicos que mermaron su estado de momento y acumuló más críticas que elogios. En diciembre se marchó sin pena ni gloria en medio de los ataques aliancistas por su lastimera presencia.

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