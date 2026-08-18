Camino Inca de Machu Picchu suspende ingreso de turistas desde este miércoles 19 por lluvias intensas y daños en distintos sectores de la ruta

Las precipitaciones comenzaron a afectar la zona desde la noche del lunes 17. Composición: Infobae

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El acceso a la Red de Caminos Inca de Machu Picchu quedará suspendido desde este miércoles 19 de agosto debido a las condiciones climáticas registradas en distintos puntos del recorrido. La disposición responde a una serie de incidencias que afectan sectores de esta ruta prehispánica y que requieren una evaluación de seguridad antes de permitir el ingreso de nuevos visitantes.

La decisión fue adoptada por el Ministerio de Cultura, mediante la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Cusco, ante los efectos de las lluvias intensas registradas desde la noche del lunes 17 de agosto. La medida permanecerá vigente hasta nuevo aviso y contempla acciones para atender a las personas que ya se encontraban dentro de la ruta.

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La situación también activó la intervención del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), cuya Red de Protección al Turista mantiene coordinación con las instituciones competentes para atender las necesidades de los viajeros nacionales y extranjeros afectados por la suspensión.

El escenario climático coincide con las condiciones meteorológicas previstas por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI), asociadas a la presencia de una Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA). Las autoridades evalúan las condiciones del terreno y las alternativas de retorno para los visitantes que permanecen en la ruta.

Lluvias provocan daños en distintos sectores del Camino Inca

Se reportaron deslizamientos, crecida de riachuelos, inundaciones, erosión, daños en pontones y colapso de servicios higiénicos. Difusión

La directora ejecutiva de la DDC Cusco, Maritza Rosa Candia, informó que las precipitaciones provocaron deslizamientos de tierra, crecida de riachuelos, inundaciones en zonas de campamento, colapso de servicios higiénicos, daños en pontones y erosión de suelos.

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Las incidencias fueron reportadas en Llulluchapampa, Ayapata, Paqaymayu Alto, Soqtacocha, Yuncachimpa, Qonchamarka, Wayllabamba, Pawkarcancha, Cusichaka, Phuyupatamarka y Wiñaywayna. Estos puntos forman parte de los sectores bajo vigilancia de los equipos encargados de la conservación y seguridad de la ruta.

El arqueólogo Francisco Huarcaya, responsable de Conservación de la Red de Caminos Inca, precisó: “El personal de vigilancia y conservación de la Red de Caminos Inka realiza un monitoreo permanente de estos sectores, a fin de identificar oportunamente cualquier situación de riesgo y adoptar las medidas necesarias”.

DDC Cusco ordena el retorno de visitantes

Como parte de la respuesta preventiva, la DDC Cusco dispuso el retorno de los visitantes que ingresaron a la Red de Caminos Inca el martes 18 de agosto. Desde el miércoles 19 quedó suspendido el ingreso de nuevos grupos hasta que las autoridades determinen que existen condiciones adecuadas para el recorrido.

Para quienes realizan el retorno, las autoridades evalúan rutas alternas por el kilómetro 104, en Chachabamba, y el kilómetro 106, en Choquesuysuy. La eventual habilitación de estos accesos dependerá de las condiciones meteorológicas y de seguridad, con una evaluación prevista hasta el 22 de agosto.

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El Ministerio de Cultura también mantiene en alerta al personal del Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu para reforzar las labores de vigilancia, monitoreo y respuesta ante posibles incidencias relacionadas con las lluvias.

Mincetur mantiene monitoreo de los viajeros

Se evalúan los accesos por los kilómetros 104, en Chachabamba, y 106, en Choquesuysuy. Difusión

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo informó que la Red de Protección al Turista realiza un seguimiento permanente de la situación en coordinación con las entidades competentes. El objetivo de esta intervención es atender las condiciones que puedan afectar a los visitantes nacionales y extranjeros.

El sector Turismo recomendó a los viajeros y operadores turísticos respetar las disposiciones emitidas por las autoridades y consultar información oficial antes de realizar desplazamientos relacionados con la Red de Caminos Inca.

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Mincetur también puso a disposición de los usuarios el servicio gratuito de Información y Asistencia al Turista – IPerú, mediante el número (01) 574 8000 y el WhatsApp 944492314.

Reprogramación de visitas queda sujeta a la evolución del clima

El Ministerio de Cultura informó que, si las condiciones meteorológicas adversas continúan, se realizarán los trámites correspondientes para la reprogramación de las visitas o la devolución de los costos de ingreso, según corresponda.

La DDC Cusco mantendrá la evaluación de los sectores afectados antes de determinar nuevas condiciones de acceso. El Ministerio de Cultura también solicitó a operadores turísticos y usuarios mantenerse atentos a las comunicaciones oficiales difundidas por los canales institucionales.

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Mincetur, por su parte, señaló que continuará con el monitoreo de la situación y la coordinación entre las instituciones vinculadas a la atención de los visitantes durante el periodo de suspensión.