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Advierten que el 90% de viviendas en Lima no tiene techos preparados para intensas lluvias: ¿cómo protegerlos?

La Cámara Peruana de la Construcción estima que alrededor de 500 mil viviendas están expuestas a posibles daños, principalmente en zonas cercanas a cerros

Las intensas lloviznas en la capital peruana han dejado a su paso calles inundadas y hogares dañados, afectando incluso a ollas comunes que brindan apoyo a la comunidad. Este reportaje muestra la cruda realidad de los damnificados. (Crédito: BDP)
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Las recientes lluvias registradas en distintos puntos de Lima han dejado viviendas afectadas y han puesto nuevamente en evidencia la vulnerabilidad de numerosas familias frente a precipitaciones intensas. Según un reporte de Buenos Días Perú, los daños ya se observan en sectores como Quillo Chico y la Tablada de Villa El Salvador, donde vecinos reportaron filtraciones, deterioro de techos y el ingreso de agua y lodo a sus viviendas.

Uno de los casos mostrados corresponde a la olla común Jesús Mi Fortaleza, en Quillo Chico, cuyo responsable mostró las condiciones en las que quedó parte de su vivienda y almacén tras las precipitaciones. “Este es el patio mío. Así está mi techo”, señaló el vecino afectado, quien también explicó que parte de la estructura utilizada para almacenar donaciones no cuenta con paredes.

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Numerosas casas de diversos materiales y colores se construyen en la ladera de un cerro bajo un cielo nublado
Viviendas con diferentes niveles de construcción ocupan la ladera de un cerro en Lima, Perú, una zona susceptible a los daños por lluvias intensas. (Buenos Días Perú)

500 mil viviendas estarían en riesgo

La preocupación aumenta ante la posibilidad de que las precipitaciones sean más intensas durante los próximos días. De acuerdo con la información difundida por Buenos Días Perú, la Cámara Peruana de Construcción estima que alrededor de medio millón de viviendas se encuentran en riesgo, principalmente aquellas construidas en zonas vulnerables como las faldas de los cerros.

El ingeniero civil Alberto Ramírez explicó que uno de los factores de riesgo está relacionado con la construcción en laderas, huaycos secos y cauces ubicados entre cerros. “Mucha gente, efectivamente, por ignorancia de información, construye ahí donde puede”, sostuvo. Agregó que las lluvias intensas pueden lavar los materiales sueltos presentes en los cerros y generar mayores peligros para las viviendas ubicadas en estas zonas.

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La mayoría de las viviendas no están preparadas para afrontar lluvias intensas, lo que provoca el colapso de techos y graves daños materiales. Vecinos afectados comparten sus testimonios. (Crédito: BDP)

90% de viviendas no estarían preparadas

La situación también alcanza a las propias estructuras de las viviendas. Ramírez estimó que el 90 % de las viviendas de Lima no está preparado para recibir lluvias intensas, incluyendo incluso edificaciones modernas. El especialista señaló que este escenario se suma a otros riesgos que enfrenta la capital, como los movimientos sísmicos.

En la Tablada de Villa El Salvador, vecinos relataron los problemas ocasionados por las precipitaciones. Una de las afectadas explicó que los techos de su vivienda están construidos con madera y quincha, por lo que resultaron perjudicados. Otra vecina contó que un techo llegó a colapsar, aunque posteriormente pudo ser reparado. “No estábamos preparados para esta lluvia. Primera vez que hemos visto esta lluvia tan fuerte”, manifestó.

Asentamiento informal en ladera de cerro con casas de chapa y madera, caminos de lodo y agua. Varias personas con paraguas y ponchos transitan bajo cielo nublado
Las precipitaciones en Lima afectan a los asentamientos informales, donde el lodo y el agua discurren por las precarias viviendas en las faldas de los cerros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo proteger los techos ante las lluvias?

Ante este escenario, la revisión preventiva de los techos y de las zonas por donde discurre el agua adquiere especial importancia. Durante el reporte de Buenos Días Perú, se planteó a los vecinos la necesidad de verificar previamente el estado de sus techos, identificar posibles goteras y revisar por dónde puede desplazarse el agua durante una precipitación intensa.

Los propios testimonios evidenciaron que algunas familias realizaron reparaciones, aunque todavía enfrentan filtraciones. “He arreglado mi techo, pero igual siempre le va a buscar la manera de escapar”, comentó una vecina. La revisión debe considerar también el estado de las estructuras y las condiciones particulares de cada vivienda, especialmente en aquellas zonas donde las construcciones presentan mayor exposición a lluvias y acumulación de agua.

Asentamiento humano en ladera con casas de madera y techos de chapa, personas caminan con lonas y baldes en calle de tierra y barro bajo lluvia intensa
Viviendas construidas en laderas de Lima enfrentan los efectos de las lluvias intensas, con personas transitando por caminos embarrados del asentamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Advierten escenario de El Niño fuerte

El panorama podría complicarse en los próximos meses. Según la información presentada en el reporte, organismos internacionales como la NOAA han estimado hasta un 95% de posibilidades de que El Niño sea muy fuerte entre octubre y diciembre de este año.

Ante la posibilidad de precipitaciones más intensas, las experiencias registradas durante las últimas lluvias muestran la importancia de que las familias revisen con anticipación las condiciones de sus viviendas. El riesgo es mayor en construcciones ubicadas en laderas, cauces secos y otras zonas expuestas al desplazamiento de agua y materiales durante episodios de lluvia intensa.

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