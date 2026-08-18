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¿Quién es Carla Campos, la novia de Curwen, y quién es su amigo ‘Grimy’?

Las imágenes de una salida nocturna reavivaron las preguntas sobre la diseñadora e influencer, mientras el creador de contenido aseguró que el joven que aparece con ella es Alonso Grimaldo, un amigo cercano

El programa 'Magaly TV, la firme' presenta imágenes exclusivas de la novia del youtuber Curwen, Carla, en situaciones muy cariñosas con otro hombre en una discoteca de Miraflores, a pesar de estar comprometida. ATV/ Magaly TV La Firme.
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Carla Campos-Salazar captó la atención del público luego de que unas imágenes difundidas por ‘Magaly TV, La Firme’ la mostraran compartiendo con un hombre durante una fiesta en una discoteca de Miraflores. El video generó cuestionamientos debido a que la joven mantiene una relación sentimental con Víctor Caballero, conocido en redes sociales como ‘Curwen’, quien además confirmó que continúa con ella.

Pero, más allá de las imágenes que desataron la polémica, el caso puso el foco sobre quién es Carla Campos, cuál es su trayectoria y quién es el hombre al que Curwen identificó como “Grimy” durante la conversación con el equipo del programa.

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Curwen confirma que sigue con Carla Campos tras ampay: “Es mi vida, mi amor, mi tesoro”. Captura: Magaly TV La Firme.
Curwen confirma que sigue con Carla Campos tras ampay: “Es mi vida, mi amor, mi tesoro”. Captura: Magaly TV La Firme.

Carla Campos es diseñadora gráfica y creadora de contenido

Carla no es una figura completamente nueva para los usuarios de internet. Antes de que su relación con Curwen despertara el interés de los seguidores del creador de contenido, ella ya había construido una comunidad importante en redes sociales gracias a su contenido relacionado con moda, modelaje, diseño y aspectos de su vida cotidiana.

De acuerdo con información publicada en sus redes sociales, Carla Campos-Salazar estudió en el Instituto Peruano de Publicidad (IPP) y se formó como diseñadora gráfica e ilustradora. Su actividad profesional está relacionada con el trabajo independiente, principalmente en áreas como branding, diseño web y soluciones visuales.

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Su perfil profesional convive con una faceta mucho más pública: las redes sociales. En TikTok consiguió reunir más de 485 mil seguidores, mientras que en Instagram también mantiene una comunidad importante. En estas plataformas comparte contenido de diferentes tipos, desde publicaciones relacionadas con su trabajo hasta momentos de su vida personal.

Curwen confirma que sigue con Carla Campos tras ampay: “Es mi vida, mi amor, mi tesoro”. Captura: Magaly TV La Firme.
Curwen confirma que sigue con Carla Campos tras ampay: “Es mi vida, mi amor, mi tesoro”. Captura: Magaly TV La Firme.

Esta combinación entre su carrera creativa y su exposición digital hizo que su nombre comenzara a ser reconocido incluso antes de que su romance con Curwen se convirtiera en uno de los temas más comentados entre los seguidores del comunicador.

Otro aspecto que despertó interés alrededor de Campos-Salazar es su vínculo familiar con la televisión peruana. Carla es hermana de la actriz Adriana Campos-Salazar, quien interpreta a Maripaz en la serie Al Fondo Hay Sitio. Esta conexión hizo que muchos espectadores comenzaran a ubicarla también fuera del mundo de las redes sociales.

Carla Campos, pareja de Curwen: video la muestra bailando muy cerca de otro hombre en una discoteca, ¿se besaron? Captura: Magaly TV La Firme.
Carla Campos, pareja de Curwen: video la muestra bailando muy cerca de otro hombre en una discoteca, ¿se besaron? Captura: Magaly TV La Firme.

¿Cómo conoció Carla Campos a Curwen?

La historia entre Carla Campos y Curwen también comenzó en internet. La propia diseñadora contó anteriormente que conoció al comunicador a través de TikTok.

Según relató, encontró uno de sus videos y quedó interesada en su personalidad. Después decidió seguirlo y comenzó una interacción que posteriormente derivó en conversaciones entre ambos. Con el tiempo, ese intercambio virtual terminó convirtiéndose en una relación sentimental.

Carla Campos, pareja de Curwen: video la muestra bailando muy cerca de otro hombre en una discoteca, ¿se besaron? Captura: Magaly TV La Firme.
Carla Campos, pareja de Curwen: video la muestra bailando muy cerca de otro hombre en una discoteca, ¿se besaron? Captura: Magaly TV La Firme.

En una transmisión, Carla explicó que ella fue quien dio el primer paso al seguir a Curwen después de verlo en la plataforma. La relación comenzó así en un entorno completamente digital y luego pasó al ámbito personal. El romance terminó haciéndose público y ambos comenzaron a compartir algunos momentos de su relación con sus seguidores.

En enero de 2025, medios como Infobae y La República reportaron que ambos habían confirmado que estaban saliendo. En aquel momento, Curwen explicó que la relación avanzaba hacia una etapa más formal.

Carla Campos, pareja de Curwen: video la muestra bailando muy cerca de otro hombre en una discoteca, ¿se besaron? Captura: Magaly TV La Firme.
Carla Campos, pareja de Curwen: video la muestra bailando muy cerca de otro hombre en una discoteca, ¿se besaron? Captura: Magaly TV La Firme.

Curwen anunció que se casaría con Carla Campos

La relación entre ambos dio posteriormente otro paso importante. En septiembre de 2025, Curwen anunció públicamente que se casaría con Carla Campos.

Durante una emisión de Habla Good, el comunicador sorprendió a sus compañeros al afirmar: “El otro año me caso con Carla”. La declaración generó reacciones entre los integrantes del programa y rápidamente fue comentada en redes sociales.

De esta manera, el vínculo entre ambos pasó de ser una relación conocida por sus seguidores a un proyecto de matrimonio anunciado públicamente por el propio Curwen.

Curwen anuncia en vivo su boda con Carla Campos-Salazar y desata la euforia en ‘Habla Good’: “El otro año me caso”.
Curwen anuncia en vivo su boda con Carla Campos-Salazar y desata la euforia en ‘Habla Good’: “El otro año me caso”.

¿Quién es ‘Grimy’, el hombre que aparece con Carla Campos?

Durante el momento en que el equipo de ‘Magaly TV, La Firme’ mostró las imágenes a Curwen, el comunicador aseguró reconocer al hombre que aparecía junto a Carla. Ante la pregunta sobre su identidad, respondió que lo conocía y lo llamó “Grimy”.

Sin embargo, durante el informe se hizo una precisión sobre su nombre. El hombre sería Alonso Grimaldo, a quien en el entorno de Curwen se identificaría con el apelativo de “Grimy”. “¿Cómo que Grimy, Curwen? Se llama Alonso Grimaldo”, se escuchó durante el informe televisivo.

La identificación es relevante porque Curwen no presentó al joven como un desconocido. Por el contrario, sostuvo que sabía quién era y que se trataba de un amigo de Carla. “El tipo es su amigo”, afirmó Curwen al ser consultado sobre la relación entre ambos.

El creador de contenido también señaló que el video ya había llegado a sus manos antes de que el equipo del programa lo abordara. Según explicó, numerosas personas se lo habían enviado y lo habían etiquetado en publicaciones relacionadas con el caso.

Carla Campos, pareja de Curwen: video la muestra bailando muy cerca de otro hombre en una discoteca, ¿se besaron? Captura: Magaly TV La Firme.
Carla Campos, pareja de Curwen: video la muestra bailando muy cerca de otro hombre en una discoteca, ¿se besaron? Captura: Magaly TV La Firme.

¿Qué dijo Curwen sobre su relación con Carla?

Lejos de anunciar una separación, Curwen fue categórico al confirmar que continúa con Carla Campos. Cuando el equipo del programa le preguntó directamente si seguía con ella, respondió: “Sí, claro”.

Además, el comunicador habló de sus sentimientos hacia la joven y utilizó términos especialmente afectuosos para referirse a ella. “No es mi flaca, es mi vida. Mi amor, mi vida, mi tesoro, mi todo. Cómo adoro esa mujer”, expresó. Su respuesta se produjo precisamente mientras era consultado por las imágenes de Carla junto a Grimaldo.

Curwen también explicó por qué no estuvo presente en la fiesta aquella noche. Según contó, simplemente prefirió quedarse en casa. “Me dio flojera, la verdad. Sí, me quedo en mi casa, me quedo viendo televisión”, comentó. Incluso contó que estaba viendo X-Men mientras Carla se encontraba en la fiesta.

Un hombre es entrevistado con un micrófono de Magaly TV; al lado derecho, una imagen circular con borde naranja muestra a una pareja en un video.
Curwen responde a la prensa sobre el video polémico protagonizado por su novia, Carla Campos, mientras se muestra una escena del video. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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