Mauro Cantoro aseguró que César Inga perdería el titularato por Jorge Gutiérrez en Universitario: “No va a jugar, es muy predecible”

El exfutbolista se refirió a la presencia del jugador peruano y la posibilidad de que Jorge Gutiérrez le gane el puesto. (Video: Desmarcados)

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El triunfo visitante de Universitario de Deportes ante FC Cajamarca por la jornada 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 dejó varios nombres propios en el centro de la escena. Entre ellos, César Inga fue uno de los grandes protagonistas, marcando un gol y asistiendo en otro tanto, en una actuación que pareció consolidarlo en el carril izquierdo del equipo.

Sin embargo, ese rendimiento no fue suficiente para despejar las dudas sobre su continuidad como titular. El exjugador y comentarista Mauro Cantoro fue tajante al afirmar que la llegada del panameño Jorge Gutiérrez podría relegar a Inga al banco, pese a su reciente actuación. “¿César Inga jugó bien ante FC Cajamarca? Yo feliz que juegue bien. Lo que te digo es que no va a jugar, acuérdate lo que te digo”, anticipó en el programa de YouTube, Desmarcados.

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Para el ‘Toro’, el hecho de que Inga juegue en el flanco izquierdo siendo diestro no encaja en lo que la ‘U’ necesita para el puesto. Explicó que, a su juicio, “no es zurdo, todo para adentro. Es muy predecible, pasar entre tres jugadores. La ‘U’ no es Manchester City y el otro equipo no dio resistencia que te pase. Todos los tiros se mete para adentro. Yo que soy de UTC le digo ‘juega Inga, va todo para adentro, déjenle la línea, va todo para adentro’”.

El golazo de taco de Alex Valera tras jugadón de César Inga en Universitario vs FC Cajamarca. - créditos: Liga 1

El análisis de Mauro Cantoro no se detuvo en la valoración individual del encuentro, sino en las características que, según él, requiere Universitario en esa banda. “Jugó un muy buen partido. ¿Fue el mejor? Estoy de acuerdo, fue el mejor. Hizo gol, pero para visualizar ese extremo que necesita la ‘U’, no creo”, acotó.

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Mauro Cantoro confía en el aporte de Jorge Gutiérrez en Universitario

La llegada de Jorge Gutiérrez a Universitario generó expectativas importantes, especialmente por su perfil zurdo, algo que —según Mauro Cantoro— puede marcar la diferencia en el esquema del equipo. “Pero un zurdo… Si este chico (Jorge Gutiérrez), lo poquito que vi, siendo zurdo, empieza a tirar rosca, empieza a meterse, tiene gol, tiene llegada… Yo creo que le puede dar mucho más”, indicó.

Para el exdelantero, la banda izquierda necesita un futbolista con esas características. “Es mi gusto de fútbol. Siendo zurdo, uno ahí, para mí tienes un paso adelante, a no ser que sea muy limitado este panameño. Sino, de verdad, mucha ventaja, todas para adentro”, argumentó.

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Recopilado de acciones del lateral izquierdo panameño en la selección de Panamá y a nivel de clubes. (Video: GC PLAY)

César Inga sobre su presente en Universitario

El propio César Inga se refirió a su situación tras el triunfo de Universitario y las críticas. “Lo he tomado muy tranquilo (las críticas). La gente cree que uno es de fierro, pero es parte de, para eso nos pagan. Voy de menos a más, así que feliz por cómo se han dado las cosas. Son cosas que pasan en el día a día, es parte de. Ya pasó, ahora estoy enfocándome en lo mí, dar al máximo, y tratando de ayudar al equipo”, declaró ante la prensa.

La reflexión de Inga da cuenta de su madurez y de la forma en que asimila las exigencias del entorno. “Estaba un poco bajo, pero ahora estoy agradecido con Dios y mi familia por el apoyo. Como se lo dije también a Erick Bravo (coach de Universitario), le agradecí por su trabajo en la selección y ahora en la ‘U’”, precisó.

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Por su suplencia en Universitario, César Inga perdió terreno en la selección peruana, donde es considerado parte del recambio generacional. - créditos: REUTERS/Anton Vaganov

Respecto a su frustrada salida al extranjero a inicios de año, César Inga reconoció: “Sí fue un momento complicado no ir al extranjero porque es un sueño mío, pero las cosas pasan por algo y ahora toca volver a concentrarme en lo mío. Siempre es un sueño ir a la selección peruana. La verdad que tengo pensado regresar a la selección”.

En cuanto a la competencia interna que plantea la llegada de Jorge Gutiérrez, el peruano fue claro: “Sí, va a ser una linda competencia. Nos vamos a apoyar entre los dos y el que esté mejor va a tener que jugar”.

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