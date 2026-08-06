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SAFAP exige una investigación por amenazas de muerte a Carlos Ascues, Alexi Gómez y más jugadores de Juventud Bellavista

El fútbol de ascenso quedó otra vez bajo foco por presiones que exceden lo deportivo y obligan a activar protocolos de prevención para proteger a quienes trabajan en el torneo

Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú - SAFAP – Juventud Bellavista – Copa Perú – Carlos Ascues – Alexi Gómez – Perú – deportes – 6 agosto
Las amenazas anónimas contra futbolistas reabrieron el debate sobre la seguridad en las competiciones y sobre el rol de los clubes en la protección de sus planteles. (Juventud Bellavista)
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La Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú (SAFAP) exigió que se investiguen las amenazas recibidas por Carlos Ascues, Alexi Gómez y otros dos jugadores de Juventud Bellavista FBC, y pidió medidas de protección antes de la semifinal de la Liga Departamental de La Libertad, en la Copa Perú 2026.

El club llega como uno de los principales candidatos tras completar la Fase de Grupos con puntaje ideal, producto de seis triunfos en seis presentaciones. Sin embargo, en la antesala del encuentro ante Sport River, cuatro de sus futbolistas más conocidos fueron intimidados con mensajes en los que se les advirtió que sus vidas correrían peligro si no realizaban un buen partido.

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Frente a ese escenario, el gremio difundió un pronunciamiento en el que rechazó cualquier forma de violencia y remarcó que la seguridad de quienes trabajan en el fútbol debe ser prioritaria.

El pedido de la SAFAP y el llamado a las autoridades

Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú - SAFAP – Juventud Bellavista – Copa Perú – Carlos Ascues – Alexi Gómez – Perú – deportes – 6 agosto
La SAFAP pidió una investigación inmediata por las amenazas contra jugadores de Juventud Bellavista y exigió medidas de seguridad para proteger a los futbolistas antes de la semifinal. (Juventud Bellavista)

En su comunicado, la SAFAP expresó “profunda preocupación” por los hechos denunciados y señaló que rechaza “de manera categórica cualquier acto de violencia que ponga en riesgo la integridad de los futbolistas y de todos los trabajadores del fútbol”.

El gremio instó a que las instancias correspondientes actúen con rapidez. “Exhortamos a las autoridades competentes a realizar las investigaciones correspondientes y adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los futbolistas y el normal desarrollo de las competiciones”, sostuvo en el texto difundido tras conocerse las amenazas.

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La organización subrayó que el objetivo es preservar la integridad de los deportistas y, a la vez, asegurar que el torneo se desarrolle sin condicionamientos externos. En esa línea, reclamó acciones concretas para evitar que episodios de violencia alteren el desempeño de los protagonistas o pongan en riesgo a quienes participan del espectáculo deportivo.

Amenazas a jugadores de Juventud Bellavista antes del cruce con Sport River

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La SAFAP recordó que los clubes tienen la obligación de proteger a sus futbolistas y pidió reforzar las medidas de prevención para evitar nuevos actos de violencia en el fútbol. (Juventud Bellavista)

Las intimidaciones se produjeron en la previa de la semifinal de la Liga Departamental de La Libertad, instancia decisiva dentro del recorrido hacia la Copa Perú 2026. Según la información disponible, los mensajes apuntaron contra cuatro futbolistas identificados como los más reconocidos del plantel, entre ellos Carlos Ascues y Alexi Gómez.

De acuerdo con lo reportado, las amenazas incluyeron advertencias sobre la vida de los jugadores si no cumplían con “un buen partido” frente a Sport River. La denuncia generó preocupación por el impacto que este tipo de presiones puede provocar sobre el plantel y sobre el desarrollo del encuentro.

Juventud Bellavista llegó a esa etapa como uno de los equipos señalados entre los candidatos en la Liga Departamental de La Libertad. Su clasificación a semifinales se concretó tras una Fase de Grupos sin tropiezos: seis partidos disputados y seis victorias, un registro que lo ubicó con puntaje perfecto.

El caso motivó la reacción pública de la SAFAP, que vinculó estos hechos con un problema más amplio: la aparición de episodios de violencia que afectan a jugadores y a otros trabajadores relacionados con el fútbol.

Responsabilidad de los clubes y medidas de prevención

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Carlos Ascues, Alexi Gómez y otros dos jugadores de Juventud Bellavista fueron amenazados antes de enfrentar a Sport River, en un hecho que generó alarma en la Copa Perú 2026. (Juventud Bellavista)

Además del reclamo dirigido a las autoridades, la SAFAP remarcó que los clubes tienen obligaciones directas sobre el bienestar de sus planteles. “Los clubes, en su calidad de empleadores, tienen la responsabilidad de velar por la seguridad e integridad de sus trabajadores, adoptando las medidas de prevención y protección necesarias”, indicó en el pronunciamiento.

El gremio insistió en que la protección no puede quedar librada a decisiones circunstanciales. “La seguridad de los futbolistas no es negociable y debe ser una prioridad para todos los actores del fútbol”, añadió en el mismo documento.

En otro tramo del comunicado, la organización reforzó la idea de que se trata de un derecho que no admite renuncias, y pidió una respuesta firme para que situaciones como esta no vuelvan a repetirse. En ese sentido, llamó a actuar con determinación ante cualquier episodio que atente contra la integridad de quienes participan en las competencias.

La SAFAP sostuvo que el foco debe ponerse tanto en la investigación de las amenazas como en la adopción de acciones de protección, con el objetivo de resguardar a los jugadores de Juventud Bellavista FBC y garantizar el normal desarrollo de la semifinal de la Liga Departamental de La Libertad, en el marco de la Copa Perú 2026.

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