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Golazo de Alex Valera de taco tras jugadón de César Inga en Universitario vs FC Cajamarca por Liga 1 2026

El ‘Cholo’ convirtió una anotación de gran factura luego de una notable acción individual del polifuncional futbolista para estirar la ventaja de la ‘U’ en el estadio Héroes de San Ramón

El delantero marcó de taco luego de una genialidad de César Inga por el lado izquierdo del campo - Crédito: L1MAX.
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Universitario de Deportes se medía en condición de visitante contra FC Cajamarca en un duelo válido por la jornada 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Desde el comienzo, los dueños de casa fueron los que tuvieron mayor protagonismo con sendos ataques sobre la ‘U’, que le costó acomodarse a esta plaza de altura. No obstante, los ‘cremas’ pudieron abrir el marcador a través de César Inga, quien luego hizo un jugadón para asistir a Alex Valera en su golazo de taco.

Esta acción se llevó a cabo a los 29 minutos de la primera mitad. Justamente, la primera anotación del carrilero izquierdo hizo que los dirigidos por Héctor Cúper ganen confianza y se instalen mejor en la cancha del estadio Héroes de San Ramón.

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En eso, el portero Diego Romero tomó el balón y sacó en largo con dirección para sus atacantes, aunque Alejandro Pósito estuvo atento y le ganó el duelo a Gianluca Lapadula, para luego rechazar la pelota. Juan Manuel Requena controló bien y jugó con Inga, que hizo una pared con Valera para correr al espacio en la banda izquierda.

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