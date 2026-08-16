Golazo de Alex Valera de taco tras jugadón de César Inga en Universitario vs FC Cajamarca por Liga 1 2026

El delantero marcó de taco luego de una genialidad de César Inga por el lado izquierdo del campo - Crédito: L1MAX.

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Universitario de Deportes se medía en condición de visitante contra FC Cajamarca en un duelo válido por la jornada 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Desde el comienzo, los dueños de casa fueron los que tuvieron mayor protagonismo con sendos ataques sobre la ‘U’, que le costó acomodarse a esta plaza de altura. No obstante, los ‘cremas’ pudieron abrir el marcador a través de César Inga, quien luego hizo un jugadón para asistir a Alex Valera en su golazo de taco.

Esta acción se llevó a cabo a los 29 minutos de la primera mitad. Justamente, la primera anotación del carrilero izquierdo hizo que los dirigidos por Héctor Cúper ganen confianza y se instalen mejor en la cancha del estadio Héroes de San Ramón.

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En eso, el portero Diego Romero tomó el balón y sacó en largo con dirección para sus atacantes, aunque Alejandro Pósito estuvo atento y le ganó el duelo a Gianluca Lapadula, para luego rechazar la pelota. Juan Manuel Requena controló bien y jugó con Inga, que hizo una pared con Valera para correr al espacio en la banda izquierda.

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