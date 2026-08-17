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Adrián Ugarriza marcó en la Toto Cup de Israel: así le fue al Kiryat Shmona ante Hapoel Tel Aviv

El atacante completó los 90 minutos como titular y fue el primero en marcar en el partido, pero la reacción del rival le dio una sorpresa al equipo del peruano

El delantero peruano abre el marcador a los seis minutos tras desviar un remate de Shay David, aunque Hapoel Tel Aviv lo da vuelta en el cierre con Daniel Dappa y lo saca de la Toto Cup (Sport 5)
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Adrián Ugarriza convirtió su primer tanto en la Toto Cup de Israel, pero su aporte no alcanzó para sostener a Kiryat Shmona en la competencia. El conjunto azul cayó 2-1 ante Hapoel Tel Aviv en las semifinales del torneo y quedó eliminado tras sufrir una remontada en el cierre del encuentro.

El equipo llegaba al partido con cuatro victorias consecutivas y tenía el boleto a la final prácticamente asegurado, hasta que Daniel Dappa cambió el rumbo del partido con dos goles en menos de tres minutos, sobre el final del tiempo adicional. Ugarriza disputó los 90 minutos como titular.

El gol peruano que puso en ventaja al equipo azul

Adrián Ugarriza – Kiryat Shmona - Copa Toto - Perú – deportes – 17 agosto
Adrián Ugarriza adelantó a Kiryat Shmona a los seis minutos de las semifinales de la Toto Cup, tras desviar un remate de Shay David y poner el 1-0 ante Hapoel Tel Aviv. (Ironi Kiryat Shmona Official)

A los seis minutos de juego, Kiryat Shmona tomó la delantera gracias a una acción en la que Ugarriza fue determinante. El atacante nacional desvió un disparo de Shay David y condujo el balón hasta el fondo de la red para establecer el 1-0. El tanto llegó temprano y le dio al conjunto azul la tranquilidad necesaria para intentar manejar el trámite del partido durante los minutos siguientes.

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Con la ventaja en el marcador, Kiryat Shmona optó por contener las acciones y evitar riesgos innecesarios. La estrategia funcionó durante gran parte del encuentro: el equipo sostuvo el resultado y se mantuvo cerca de asegurar su lugar en la final de la Toto Cup. Hapoel Tel Aviv, en cambio, no encontraba los caminos para inquietar al rival y el partido parecía encaminado hacia un desenlace sin sobresaltos para el conjunto azul.

La remontada de Hapoel en el tiempo adicional

Adrián Ugarriza – Kiryat Shmona - Copa Toto - Perú – deportes – 17 agosto
Kiryat Shmona tenía la clasificación en sus manos, pero Hapoel Tel Aviv reaccionó sobre el final con un doblete de Daniel Dappa que revirtió el 1-0 y selló la eliminación del equipo azul. (Ironi Kiryat Shmona Official)

El libreto cambió por completo cuando el encuentro ya ingresaba a su etapa final. Daniel Dappa tomó el protagonismo en el momento más decisivo y anotó en dos ocasiones en forma consecutiva, en los minutos 97 y 99, para darle vuelta al marcador de manera fulminante. Hapoel Tel Aviv pasó de estar abajo por un gol a imponerse 2-1 en cuestión de segundos, sin que Kiryat Shmona pudiera reaccionar.

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La derrota resultó especialmente dura para el conjunto azul, que hasta ese momento había encadenado cuatro triunfos seguidos y llegaba al duelo con un nivel de confianza alto. La eliminación interrumpió esa racha de golpe y dejó al equipo sin chances de disputar la definición del torneo. Ugarriza, que había sido el más activo en ataque durante buena parte del partido, no pudo hacer nada para evitar el desenlace desde su posición.

El foco ahora está en la Liga de Israel

Adrián Ugarriza – Kiryat Shmona - Copa Toto - Perú – deportes – 17 agosto
Tras quedar eliminado de la Toto Cup, Kiryat Shmona deberá concentrarse en su debut en la Liga de Israel, donde recibirá a Maccabi Petah Tikva el sábado 22 de agosto. (Ironi Kiryat Shmona Official)

Con la Toto Cup ya en el pasado, Kiryat Shmona vuelve la mirada hacia el objetivo central de la temporada: el arranque de la Liga de Israel. El conjunto azul tiene su debut programado para el sábado 22 de agosto, cuando reciba a Maccabi Petah Tikva desde las 12:00 horas (hora peruana). El partido será la primera prueba oficial del equipo en el campeonato local y una oportunidad para dejar atrás el mal trago de la eliminación en el torneo de copa.

Para Ugarriza, la jornada ante Hapoel Tel Aviv dejó sensaciones encontradas: el gol anotado confirma su presencia y su capacidad de influir en el juego, pero la derrota opacó cualquier balance positivo individual. El delantero peruano buscará trasladar esa cuota goleadora al inicio de la liga, donde Kiryat Shmona tendrá la oportunidad de demostrar su nivel en la competencia más importante del fútbol israelí.

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