Luciano Nequecaur ya es nuevo futbolista del Club Libertad: Sport Boys recibió una importante suma económica por operación

Luciano Nequecaur, de 34 años, cumplió con un rol goleador adecuado en Sport Boys. - Crédito: Difusión

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Lo que era un secreto a voces acabó haciéndose realidad. Luciano Nequecaur, acaso de los últimos delanteros aprobados por su despliegue físico y vocación goleadora en Sport Boys, ha dejado el Callao, tras cerca de una temporada y media, para iniciar una nueva andadura con el Club Libertad (PAR).

La institución ‘gumarela’ se fijó en el espigado delantero argentino, de 34 años, luego de una búsqueda focalizada en Sudamérica. El entrenador Nelson Haedo Valdez, reconocido por su distinguido pasado como integrante de la selección de Paraguay, subrayó la importancia de un refuerzo con experiencia, vigencia y sobre todo módico para no ejercer un dispendio que afecte las finanzas.

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Luciano Nequecaur dijo adiós al Sport Boys después de un año y medio en el Callao. - Crédito: Difusión

La propuesta por Nequecaur, tan inesperada como asombrosa, llegó luego del empate a uno entre Sport Boys - Alianza Lima, por la fecha 4° del Clausura 2026. Al enterarse de la propuesta, Luciano no se lo pensó demasiado y exhortó al área directiva ‘rosada’ a aceptar y avanzar raudamente para abrochar el acuerdo.

Tras algunas horas de negociaciones, en las que estuvieron implicados tanto las instituciones como el agente del futbolista, se estableció un acuerdo definitivo de salida y así el último goleador del primer puerto del Perú quedó desvinculado para firmar por Club Libertad.

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El delantero argentino, de 34 años, se marchó del Callao dejando una imagen impecable como goleador. | VIDEO: Sport Boys

Músculo económico en el Callao

La salida de Luciano Nequecaur en Sport Boys, definitivamente, fue un baldazo de agua fría para los integrantes de la institución y un golpe duro entre los simpatizantes. El CT de Carlos Desio valoraba el empeño y funciones del argentino, pero al conocer su intención de marcharse le apoyó en su postura final.

A nivel directivo, sin embargo, surgió una lectura distinta del adiós, poniendo el foco en el aspecto financiero. Porque la operación por Nequecaur dejó una renta —o como bien se plasmó en un comunicado de prensa, “un beneficio económico”— que ha salido a la luz mediante Tigo Sports Paraguay.

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Luciano Nequecaur disputó su último partido con Sport Boys ante Alianza Lima, por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2026. - Crédito: Difusión

Durante una tertulia centrada en la incorporación del argentino a Club Libertad, se abordaron detalles específicos de las tratativas: “Se le ha laburado un contrato por dos temporadas y se pagó una rescisión de contrato de poco más de 300 mil dólares al Sport Boys”.

Aunque en el Callao no han confirmado ni negado la versión periodística alrededor de la venta de Luciano Nequecaur, el ingreso monetario a las arcas es un hecho, porque el futbolista mantenía un contrato vigente. Con ese dinero, conviene mencionar, la entidad podría cerrar un reemplazo a su medida como también saldar deudas.

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Desde Paraguay se conoció que la marcha del delantero argentino representó un músculo financiero para la 'misilera'. | VIDEO: Tigo Sports

Comunicado formal por Nequecaur

El Club Sport Boys Association informa a sus hinchas, medios de comunicación y a la opinión pública que Luciano Nequecaur, de 34 años, culmina de manera anticipada su vínculo contractual con nuestra institución, al haber decidido continuar su carrera profesional en el extranjero, incorporándose al Club Libertad de Paraguay.

La salida del delantero se concreta bajo un acuerdo que, además de permitirle continuar su trayectoria deportiva fuera del país, representa un beneficio económico para el Club.

Luciano Nequecaur experimentó las dificultades que entraña desempeñarse como delantero del Sport Boys. - Crédito: Liga 1

Con esta operación, Sport Boys alcanza su cuarta transferencia en los últimos dos años y la segunda a un club del extranjero, consolidando el trabajo de la institución en la valorización y proyección de sus futbolistas.

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Sport Boys agradece a Luciano Nequecaur por su profesionalismo, compromiso y empeño durante el tiempo que defendió nuestra camiseta, y le desea los mayores éxitos en esta nueva etapa de su carrera.

Gracias, Luciano.

¡Vamos Boys! ¡Toda la vida!

La administración.