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Sujeto es intervenido por nadar en aniego de Villa María del Triunfo y acercarse a un bus atrapado durante la inundación

El hombre recorrió varios metros por el agua acumulada en el bypass de Nueva Esperanza y llegó hasta un ómnibus inmovilizado por la inundación

Cobertura noticiosa sobre la inundación en un bypass en Villa María del Triunfo, donde un bus de transporte público se encuentra atrapado y parcialmente sumergido en el agua. Se observa un hombre en el agua del bypass, lo que lleva a su posterior detención por parte de la policía. Las imágenes muestran vistas aéreas y terrestres de la extensión del aniego, así como a la presentadora en el estudio.
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Un sujeto fue detenido por la Policía Nacional luego de ingresar al aniego formado en el bypass de Nueva Esperanza, en Villa María del Triunfo. El hecho ocurrió durante la noche del domingo 16 de agosto, después de las lluvias que afectaron distintos sectores de Lima Sur.

DUrante horas de la mañana el hombre, cuyo cabello estaba pintado de verde, ingresó al agua acumulada en la vía y comenzó a nadar ante la mirada de vecinos y transeúntes. Su recorrido incluyó un acercamiento al ómnibus de transporte público que permanecía atrapado en medio de la inundación.

El episodio ocurrió en la avenida Pachacútec, donde el agua cubrió gran parte del bypass. En ese punto, un vehículo de transporte público de la ruta entre Surco y Pachacámac quedó inmovilizado luego de sufrir daños en el motor tras intentar cruzar el sector inundado.

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Personal policial intervino al sujeto después de que este estuvo subido arriba de la unidad que permanecía bajo el agua. La intervención se produjo mientras continuaban las labores para retirar el aniego y recuperar el vehículo.

Sujeto ingresó al agua y llegó hasta el ómnibus

De acuerdo con la información difundida desde el lugar, el hombre recorrió varios metros dentro del agua acumulada y se aproximó al ómnibus conocido como la “Línea G”. Incluso ingresó a la unidad, situación que motivó la intervención de agentes de la Policía Nacional.

El vehículo permanecía atrapado desde la noche del domingo. Según el reporte realizado desde la zona, el conductor intentó atravesar el tramo cuando el nivel del agua parecía reducido. La acumulación aumentó y el motor dejó de funcionar, por lo que los pasajeros tuvieron que abandonar el ómnibus y continuar su trayecto por sus propios medios.

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La presencia del sujeto dentro de la unidad también generó diligencias policiales, debido a la posibilidad de que en el interior permanecieran pertenencias del conductor o de los pasajeros.

Mientras ocurría la intervención policial, tres cisternas realizaban labores para extraer el agua acumulada en el bypass de Nueva Esperanza. Los equipos buscaban reducir el nivel del aniego y permitir el retiro del vehículo de transporte público.

El trabajo de las cisternas resultó insuficiente para despejar con rapidez toda la zona, según el reporte difundido desde el lugar. La acumulación de agua permaneció durante varias horas y afectó la circulación por este tramo de Villa María del Triunfo.

El conductor del ómnibus explicó que, al momento de ingresar al sector, el agua alcanzaba aproximadamente 20 centímetros. Esa condición le permitió intentar el cruce, pero el nivel terminó por afectar el funcionamiento del vehículo.

Un sujeto ingresó al aniego formado en el bypass de Nueva Esperanza, en Villa María del Triunfo, y comenzó a nadar ante la mirada de vecinos. Composición: Infobae
Un sujeto ingresó al aniego formado en el bypass de Nueva Esperanza, en Villa María del Triunfo, y comenzó a nadar ante la mirada de vecinos. Composición: Infobae

Vecinos reportaron problemas recurrentes durante las lluvias

Los vecinos consultados en el sector señalaron que las inundaciones aparecen de forma recurrente cuando se registran lluvias en esta zona de Lima Sur. Entre los problemas mencionados figura la falta de un sistema de drenaje capaz de evacuar el agua acumulada.

Una vecina también reportó inconvenientes relacionados con el sistema de desagüe. Según su testimonio, el colapso de este servicio contribuyó a la presencia de aguas mezcladas en el sector afectado por la lluvia.

La acumulación de agua en la vía también generó preocupación por las condiciones del aniego. El contacto con aguas estancadas puede implicar exposición a residuos y microorganismos, por lo que el ingreso de personas al lugar representa un riesgo adicional.

Policía realizó diligencias tras la intervención

Bus permanece sumergido más de doce horas en bypass de Villa María del Triunfo
Bus permanece sumergido más de doce horas en bypass de Villa María del Triunfo | Foto: Latina Noticias

La Policía Nacional trasladó al sujeto a la dependencia policial más cercana para las diligencias correspondientes. La intervención ocurrió después de su ingreso al ómnibus atrapado en el bypass.

El caso se produjo en medio de las labores destinadas a retirar el agua y recuperar la circulación en la zona. El aniego también dejó al descubierto las dificultades que enfrenta este tramo de Villa María del Triunfo frente a la acumulación de agua tras las precipitaciones.

El bypass de Nueva Esperanza permaneció bajo atención de los equipos de emergencia mientras continuaban las tareas de extracción del agua y el retiro del vehículo de transporte público.

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