Ricardo Gareca se harta de las críticas por su paso en Chile: “Salió lo peor de mí, dijeron que era vago, hablaron cualquier barbaridad”

Ricardo Gareca fracasó estrepitosamente en su paso por la selección de Chile. - Crédito: PHOTOSPORT

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La historia de Ricardo Gareca con la selección chilena, acaso una de las experiencias más ingratas del entrenador a lo largo de su trayectoria, sigue generando reacciones. En esta ocasión, se destapó la incomodidad del ‘Tigre’ por las constantes críticas que sigue recibiendo desde el país sureño pese a que su gestión —muy accidentada, dicho sea de paso— acabó hace un buen tiempo.

En una intervención con ADN radio, Gareca hizo un repaso de su tormentosa era como seleccionador de Chile. Habló con mucha precisión y puntillismo de futbolistas que suponían un factor diferencial en su trabajo al tiempo que abordó los cuestionamientos a su administración en Juan Pinto Durán.

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Ricardo Gareca vivió un clima difícil como seleccionador de Chile. - Crédito: ANFP

“Salió lo peor de mí, dijeron que era vago, que no trabajaba, hablaron cualquier barbaridad”, partió diciendo Ricardo añadiendo que “yo vivía en Chile, no era que yo vivía acá en Buenos Aires, estando a dos horas de vuelo. Me quedé en Chile para estar con los dirigentes, estar todos los días, iba a la federación”

En línea con eso, el argentino también tiró de ironía y cuestionó las verdaderas funciones de un entrenador: “Los entendidos, aquellos que entienden de todo esto y que creen saber de todo esto, decían que yo era un vago, que gano millones de dólares. Ahora quiero saber cuál es el trabajo del técnico de la selección”.

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Por último, Gareca compartió su incomodidad por la manera en cómo los clubes del fútbol chileno eran incapaces de ser a los jugadores convocados para la ‘roja’, una situación que, según su propia experiencia, jamás le pasó durante el tiempo que ejerció funciones con la selección peruana.

“Yo contaba con los jugadores de la selección del medio local una semana antes en Perú, que está establecido todavía, tenían la obligación de entregarme a los jugadores. Chile no lo tenía. En Chile no se puede contar con los jugadores antes. ¿De qué microciclos hablamos? Eso no se podía instrumentar. Yo no creo en los microciclos y Chile no tenía establecido esa posibilidad”, zanjó.

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Ricardo Gareca sosteniendo un diálogo con Alexis Sánchez. - Crédito: Difusión

El paso en falso de Gareca

El arranque de Chile en las Eliminatorias CONMEBOL 2026 fue esperpéntico y desilusionante. La selección nacional apenas echaba a andar con Eduardo Berizzo, quien al percibir el encono de la afición y la falta de llegada de su mensaje al grupo, decidió con mucha hidalguía dar un paso al costado por el bienestar de la configuración sureña.

Con el puesto acéfalo, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) puso en marcha una operación formal para contratar a Ricardo Gareca, el nombre que, además, había reunido un consenso general en la población. Tras establecerse un acuerdo económico / deportivo, el ‘Tigre’ se metió de lleno a un proyecto que acabó consumiéndolo a más no poder.

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Su primera evaluación ilusionó. De una manera práctica y directa ajustó algunas posiciones en la selección de Chile, lo que devino en una goleada plausible contra Albania (3-0). Anotaron Eduardo Vargas, Marcos Bolados y Víctor Dávila. Aquella puesta escena despertó una esperanza desmesurada en territorio sureño.

Sin embargo, el sueño se transformó en pesadilla muy rápido por una concatenación de malos resultados en las Eliminatorias 2026 junto a un mal manejo del tema vinculado a la convocatoria de Arturo Vidal, quien en más de una ocasión se mostró como un férreo detractor de Ricardo Gareca.

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Ricardo Gareca falló en su proceso con la selección de Chile. - Crédito: AFP

Uno de los marcadores más estruendosos que condicionó seriamente la permanencia del ‘Flaco’ en Chile fue la inesperada derrota, en casa, a manos de una irregular Bolivia. Aunque hubo un atisbo de recuperación tras superar con autoridad a Venezuela y se limaron asperezas con el ‘Rey’ para su retorno, el proceso no logró tomar viada y se acabó de una manera catastrófica.

La salida de Gareca advino el 10 de junio del 2025 luego de una irreparable caída contra Bolivia (2-0), en El Alto. El argentino renunció en conferencia de prensa, terminando una administración declinante en la que solo registró una victoria oficial.

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