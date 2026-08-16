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Stephanie Cayo revela que conserva una sólida relación con su exesposo Chad Campbell pese a su romance con Alejandro Sanz

La reconocida actriz se sinceró sobre su vida privada y sentimental, sorprendiendo sobre como maneja su actual relación

Composición de dos fotos. Izquierda: mujer de novia y hombre de traje se besan en iglesia con velas. Derecha: hombre y mujer sonríen frente a fondo oscuro
Stephanie Cayo, en una composición de dos imágenes, se muestra en su boda con Chad Campbell y luego junto a Alejandro Sanz.
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La actriz peruana Stephanie Cayo sorprendió al revelar que conserva una relación cercana con su exesposo, Chad Campbell, mientras atraviesa una nueva etapa sentimental junto al cantante español Alejandro Sanz. En una entrevista concedida a la revista ¡HOLA!, la intérprete compartió aspectos de su vida privada y explicó cómo ha logrado mantener el afecto y la comunicación con personas importantes de su pasado.

Durante la conversación, Cayo reconoció que sigue en contacto con algunas exparejas y que valora esos vínculos, pese al paso del tiempo y los cambios en la vida de cada uno. “Sí. Con algunos he trabajado otra vez después de años, los quiero mucho. Quizá con otros todavía no se puede por ciertas situaciones, pero no porque yo no quiera. Yo, feliz”, declaró la actriz en diálogo con ¡HOLA!.

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Uno de los puntos que más llamó la atención fue la naturalidad con la que Cayo abordó su relación con Chad Campbell, con quien se casó en 2018 y de quien se separó en 2021. Según relató, la comunicación entre ambos no solo persiste sino que se desarrolla en un ambiente de confianza y sinceridad.

Stephanie Cayo y Chad Campbell estuvieron casados.
Stephanie Cayo y Chad Campbell estuvieron casados. (Foto: Instagram)
“Mi exesposo y yo, por ejemplo, todavía nos llamamos. Él me cuenta de su novia y yo le cuento; o sea, nos adoramos”, afirmó la actriz, dejando claro que el cariño no se ha perdido a pesar del divorcio.

La artista enfatizó que la apertura y el respeto han sido fundamentales para que la relación con Campbell se mantenga en buenos términos, incluso después de que cada uno reconstruyera su vida sentimental. Esta dinámica, poco frecuente tras una ruptura, fue destacada en la entrevista por ¡HOLA! como muestra de madurez y capacidad de adaptación ante los cambios personales.

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En cuanto a su presente, Stephanie Cayo no evitó referirse a su vínculo con Alejandro Sanz, con quien comparte una etapa estable. La actriz relató que la historia con el cantante comenzó antes de casarse con Campbell y que ahora disfruta tanto de su vida junto al músico español como del éxito obtenido por su papel en la serie de Netflix ‘DOC’.

Matrimonio de Stephanie Cayo y Chad Campbell.
Matrimonio de Stephanie Cayo y Chad Campbell. (Foto: Difusión)

La convivencia de su pasado y presente sentimental, según Cayo, no genera conflictos sino que responde a una visión abierta sobre las relaciones humanas. “El cariño puede permanecer pese al paso de los años y a los cambios en la vida de cada persona”, sostuvo la intérprete durante la entrevista.

Lo que piensa Stephanie Cayo sobre volver a casarse

Más allá de su experiencia anterior, Stephanie Cayo expresó que todavía cree en el matrimonio y contempla la posibilidad de formar una familia en el futuro. No obstante, aclaró que, en caso de celebrar una nueva boda, preferiría una ceremonia distinta a la tradicional.

“Creo que sería de otra manera. Menos tradicional, no lo sé, es lo que digo ahora. Creo que ahora haría algo mucho más especial, más íntimo. Eso se conversará en su momento”, explicó a ¡HOLA!.

Stephanie Cayo y Alejandro Sanz sonríen, él recostado sobre el hombro de ella, quien sostiene una taza negra. Él lleva una camisa estampada
Alejandro Sanz oficializó el noviazgo con Stephanie Cayo en abril y después dijo en una entrevista con Jordi Évole que estaba muy enamorado. (Instagram Stephanie Cayo)

La actriz indicó que sus vivencias han influido en la forma en que percibe el compromiso y la celebración de los vínculos afectivos. En este momento, Cayo prioriza la autenticidad y la cercanía, tanto en su vida personal como en sus proyectos profesionales, en medio del reconocimiento que le ha brindado su participación en la pantalla internacional.

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