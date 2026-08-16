Reloj del Parque Universitario conserva su mecanismo original desde hace más de 100 años y aún activa sus campanas en Lima

Inaugurada en 1923 como obsequio de la colonia alemana por el centenario de la independencia. (Infobae: Carlos Díaz)

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La Torre Reloj del Parque Universitario mantiene en funcionamiento un sistema mecánico instalado hace más de un siglo. El mecanismo, fabricado por la empresa alemana Junghans, permanece como parte central de la estructura y permite el movimiento de las agujas y la activación de las campanas.

La pieza forma parte de uno de los monumentos vinculados con la presencia de la comunidad alemana en Lima durante las celebraciones por el centenario de la Independencia del Perú. Su funcionamiento actual se relaciona con las labores de restauración ejecutadas en el Centro Histórico de Lima.

La Municipalidad Metropolitana de Lima, mediante la Gerencia de Planificación, Gestión y Recuperación del Centro Histórico de Lima (PROLIMA), intervino el sistema mecánico durante la restauración integral de la torre. Los trabajos incluyeron acciones sobre sus componentes para recuperar la sincronización entre el reloj, la sonería y el dispositivo musical.

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Ricardo Rivera, coordinador de Conservación y Gestión del Riesgo en el Patrimonio Cultural de PROLIMA, destacó la permanencia del mecanismo original. “Una de las características más importantes de esta torre es que conserva su mecanismo original de la marca Junghans”, explicó el especialista.

Un sistema mecánico compuesto por engranajes y poleas

El funcionamiento del reloj depende de un conjunto de piezas mecánicas que incluye engranajes, palancas, cables y poleas. Estos elementos cumplen funciones coordinadas para desplazar las agujas y activar los dispositivos vinculados con las campanas.

La sonería cuenta con una programación específica. Cada 15 minutos, el mecanismo acciona cuatro campanas menores. Las campanas de mayor tamaño cumplen la función de señalar las horas, con una secuencia determinada por el sistema original.

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La torre dispone, además, de un cilindro musical que activa martillos conectados con las campanas. Este dispositivo funciona cuatro veces al día y permite interpretar la primera estrofa del Himno Nacional mediante un mecanismo comparable al funcionamiento de una caja musical de grandes dimensiones.

El sistema posee incluso una opción de activación manual para la interpretación musical. El dispositivo requiere mantener presionado un pulsador durante unos 10 a 12 segundos antes de iniciar la secuencia.

PROLIMA intervino el mecanismo durante la restauración

Reloj del Parque Universitario fue restaurado | Canal N

Según la información proporcionada por PROLIMA, el mecanismo presentaba desgaste, acumulación de suciedad, repintes y problemas de calibración antes de la intervención. Estas condiciones afectaban la coordinación de sus diferentes componentes.

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Los especialistas realizaron labores de intervención, calibración y afinamiento sobre las piezas mecánicas. El objetivo de estos trabajos fue recuperar la operación coordinada de la sonería y del sistema destinado a reproducir la primera estrofa del Himno Nacional.

La restauración integral de la Torre Reloj comenzó en diciembre de 2024 y culminó en agosto de 2025. La Municipalidad Metropolitana de Lima informó que el proyecto contó con una inversión aproximada de S/800 000 y la participación de más de 30 especialistas.

La restauración recuperó otros elementos de la torre

Reloj del parque Universitario. (Pinterest)

Las labores ejecutadas por PROLIMA no se limitaron al mecanismo del reloj. El proyecto incluyó trabajos sobre los acabados originales, las decoraciones murales y el sistema de iluminación del monumento.

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Entre los elementos recuperados también figuran la veleta y el anemómetro. Estos componentes forman parte de la estructura de la torre y recibieron atención dentro del proceso integral de restauración.

Otro de los trabajos correspondió a la cúpula. Los especialistas retiraron hasta nueve capas de pintura que cubrían el cobre original, con el propósito de recuperar las características materiales de este componente.

La Torre Reloj del Parque Universitario permanece vinculada con la historia de las relaciones entre Perú y la colonia alemana. El monumento fue entregado como obsequio de la comunidad alemana al país por el centenario de la Independencia y conserva el mecanismo Junghans que permite su funcionamiento desde hace más de cien años.

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La Municipalidad Metropolitana de Lima, por medio de PROLIMA, mantiene acciones de conservación sobre los elementos históricos del Centro de Lima. Entre estas labores se encuentra la atención de componentes mecánicos y arquitectónicos que forman parte de la Torre Reloj del Parque Universitario.