Sorpresivo y polémico gol de Fernando Gaibor tras ‘viveza’ en tiro libre en Alianza Lima vs UTC por Liga 1 2026

Revive el emocionante y polémico gol de Alianza Lima contra UTC. Jesús Castillo ejecuta un tiro libre rápidamente mientras el equipo rival se acomodaba, marcando el 1-0 y provocando el airado reclamo de todos los jugadores de UTC hacia el árbitro. - Liga 1 Max

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Fernando Gaibor dejó su huella en el duelo entre Alianza Lima y UTC, disputado este sábado 15 de agosto por la quinta fecha del Torneo Clausura 2026. El volante ecuatoriano abrió el marcador en el estadio Alejandro Villanueva con una sorpresiva acción tras un tiro libre, aprovechando una ‘viveza’ que generó los reclamos del cuadro cajamarquino.

El club ‘blanquiazul’ había intentado encontrar el gol desde el inicio, impulsado por el aliento de sus hinchas en Matute, pero se encontró con dificultades para superar la defensa cajamarquina. El 1-0 llegó recién en los descuentos de la primera mitad, en una jugada que generó sorpresa y reclamos por parte de los futbolistas del cuadro visitante.

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Todo comenzó con una falta por el sector izquierdo. Jesús Castillo ejecutó rápidamente el tiro libre y cedió el balón a Fernando Gaibor, mientras el árbitro Joel Alarcón había autorizado la reanudación inmediata de la jugada. La defensa visitante no reaccionó a tiempo y varios jugadores se encontraban distraídos.

El arquero Ricardo Bettocchi tampoco estaba ubicado bajo los tres palos, pues se había alejado de su portería para conversar con uno de sus compañeros. Gaibor se percató de la situación y no dudó en aprovecharla para intentar una definición directa al arco.

El volante ecuatoriano sacó un preciso remate de derecha desde una considerable distancia y consiguió enviar el balón al fondo de la red. La pelota superó al guardameta cajamarquino, quien no logró regresar a tiempo para evitar el tanto, que significó el 1-0 para Alianza Lima y desató la celebración de los jugadores e hinchas en Matute.

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La celebración de Fernando Gaibor y Jesús Castillo tras lograr el 1-0 de Alianza Lima ante UTC en Matute. Crédito: ITEA

UTC reclamó por la jugada

Después del gol de Fernando Gaibor, los futbolistas de UTC se acercaron al árbitro Joel Alarcón para reclamar por la acción inesperada. El cuadro cajamarquino cuestionó la rapidez con la que se ejecutó el tiro libre y la situación que terminó dejando al arquero Ricardo Bettocchi fuera de su portería.

Pese a las protestas, el réferi principal se mantuvo firme en su decisión y convalidó el tanto, por lo que Alianza Lima consiguió ponerse 1-0 arriba en el marcador. La jugada se convirtió así en uno de los momentos más llamativos del primer tiempo y permitió al conjunto ‘blanquiazul’ marcharse al descanso con ventaja.

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Gaibor vuelve a anotar con Alianza Lima

Fernando Gaibor volvió a marcar con Alianza Lima y sumó su tercer gol de la temporada 2026. El ecuatoriano no convertía desde abril del presente año, cuando anotó por partida doble en la goleada 8-0 sobre Cusco FC por el Torneo Apertura.

Con esta nueva anotación, el volante llegó a cinco goles desde su llegada al cuadro ‘blanquiazul’. Su registro incluye sus dos tantos ante Cusco FC y otras anotaciones que le han permitido aportar en ofensiva pese a que su principal función está en el mediocampo.

El tanto frente a UTC le permite además recuperar protagonismo en una etapa importante del campeonato. Gaibor buscará mantener este aporte ofensivo para convertirse en una alternativa más para Alianza Lima durante el Torneo Clausura y lo que resta de la temporada.

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Fernando Gaibor acumula tres goles en la temporada 2026. (Alianza Lima)

El siguiente reto de Alianza Lima

Alianza Lima volverá a tener acción el domingo 23 de agosto, cuando visite a Melgar en Arequipa por una nueva jornada del Torneo Clausura 2026. El cuadro ‘blanquiazul’ afrontará un exigente compromiso como visitante y buscará sumar tres puntos importantes para mantenerse en la pelea por los primeros lugares del campeonato.