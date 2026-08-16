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Ministro Juan Sheput afirma que EsSalud “ya está saliendo de cuidados intensivos” y descarta declarar una emergencia

El titular de Trabajo señaló que la nueva gestión de EsSalud prepara un plan para atender las deudas con proveedores y resolver los problemas de abastecimiento, citas médicas e intervenciones quirúrgicas

Juan Sheput
EsSalud no será declarado en emergencia, por ahora. Juan Sheput afirmó que la institución está “saliendo de cuidados intensivos” y que una gestión adecuada podría evitar esa medida
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El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, afirmó este domingo que el Seguro Social de Salud (EsSalud) atraviesa una etapa de recuperación tras la crisis que enfrenta y descartó, por ahora, declarar una emergencia en la institución.

“(EsSalud) ya está saliendo de cuidados intensivos, está estable y está mejorando gracias a la gestión de la doctora Hilda Sandoval”, declaró en diálogo con RPP, después de que la contadora fuera designada como presidenta ejecutiva.

El funcionario señaló que la administración de Keiko Fujimori ha identificado cuatro problemas principales: acumulación de citas médicas, falta de medicamentos, retrasos en intervenciones quirúrgicas, deudas con proveedores y dificultades para almacenar y distribuir los productos adquiridos.

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Añadió que la entidad mantiene una deuda de 2.900 millones de soles con sus proveedores, de los cuales 1.700 millones ya fueron reconocidos por EsSalud y 1.200 millones siguen pendientes de evaluación por cuestionamientos de distintas unidades.

Juan Sheput
El ministro justificó su remoción por los problemas que persistían en la provisión de medicamentos y otros productos

Sheput aseguró que los pagos reconocidos serán calendarizados durante los próximos meses y que Sandoval elaborará un plan para cumplir con esas obligaciones.

En cuanto al abastecimiento, destacó el caso de la inmunoglobulina, cuya escasez afectó a 42 pacientes del Hospital Rebagliati, la mayoría niños, que requieren este medicamento para sus tratamientos.

Según explicó, EsSalud adquirió un lote de 42.000 unidades, pero una parte del producto no superó los controles de calidad realizados por el Instituto Nacional de Salud (INS). Algunos lotes fueron aprobados y otros permanecen retenidos.

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“Podemos asegurarle al país de que el problema de la inmunoglobulina se ha solucionado”, afirmó, al señalar que llegarán nuevos lotes: uno en aproximadamente tres meses y otro hacia finales de año. Con ellos, dijo, se espera cubrir las necesidades de los pacientes.

Respecto a la posibilidad de declarar una emergencia en EsSalud, Sheput respondió que no ha planteado esa medida y consideró que una gestión adecuada podría hacerla innecesaria. “No he planteado eso en ningún momento”, señaló.

El ministro justificó su remoción por los problemas que persistían en la provisión de medicamentos y otros productos
El ministro justificó su remoción por los problemas que persistían en la provisión de medicamentos y otros productos

Añadió que EsSalud tiene un presupuesto de 19.000 millones de soles y cerró 2025 con un déficit de 896 millones, aunque aún debe revisar los estados financieros de este año para determinar su situación económica.

Sobre la salida del anterior presidente ejecutivo, Jaime Moreno, Sheput justificó su remoción por los problemas de abastecimiento que persistían en la institución.

“Yo podría haber salido en la televisión indicando todos los problemas que hay en EsSalud, pero prefiero que esa labor de denuncia pública la haga la Contraloría con los hallazgos que tiene que hacer y la Fiscalía en todos los casos que sea pertinente”, manifestó.

En el último año, EsSalud ha enfrentado cuestionamientos por presuntas irregularidades y deficiencias en su gestión. Entre los casos reportados figuran investigaciones por posibles anomalías en la adquisición de medicamentos y equiposmédicos por unos S/1.800 millones, diligenciasdel Ministerio Público relacionadas con esas compras y denuncias de médicos sobre falta de especialistas, contratación de personal y problemas que afectarían la atención a los asegurados.

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