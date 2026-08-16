Mario Hart dice que sí habría ido al yate de Argentina con Said y Mario, y explica qué haría si lo ampayaban: “Pedir perdón”

Mario Hart admitió en Tampoco Tampodcast que habría aceptado una invitación al yate de Said Palao, Mario Irivarren y Patricio Parodi en Argentina.

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Mario Hart admitió en el podcast ‘Tampoco Tampodcast’ que habría aceptado sin dudar una invitación al yate donde Said Palao, Mario Irivarren y Patricio Parodi protagonizaron una polémica fiesta en Argentina. Y fue más lejos: ante la pregunta de qué habría hecho si las cámaras lo captaban ahí, el piloto respondió sin rodeos: “Ya con imágenes, ¿qué vas? Tienes que pedir perdón nada más, no te queda de otra”.

La declaración se produjo durante una conversación con Kenji Fujimori en el espacio que este conduce. El comentario de Hart revivió uno de los episodios más comentados de la farándula local en lo que va del año y puso nuevamente sobre la mesa el nombre de los tres chicos reality involucrados en aquel viaje.

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“Yo creo que si me hubieran invitado, yo hubiera ido”: la confesión en el podcast

El escenario que planteó Fujimori fue hipotético pero directo: ¿qué habría hecho Mario Hart si hubiera recibido una invitación para sumarse a la reunión en el yate? La respuesta del piloto no dejó margen para la ambigüedad. “Yo creo que si me hubieran invitado, yo hubiera ido”, afirmó.

Acto seguido, Hart abordó la parte más llamativa de la hipótesis: la posibilidad de haber sido captado por las cámaras en ese contexto. Su respuesta fue pragmática. “Ya con imágenes, ¿qué vas? Tienes que pedir perdón nada más, no te queda de otra”, sostuvo el conductor del podcast ‘Sin más que decir’.

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La declaración cobra un peso particular por el contexto personal en el que se produce. Hart se encuentra separado de Korina Rivadeneira desde enero de 2026, tras nueve años de relación y dos hijos en común. A diferencia de Said Palao e Irivarren, quienes estaban en pareja al momento del ampay en Argentina, el piloto habló desde la posición de alguien que ya no tiene ese vínculo activo.

¿Qué pasaría si te ampayaran en un yate? ¿Cuál fue tu pelea más fuerte en 'Combate'? Mario Hart responde a todo y además cumple un divertido reto de baile junto a Kenji Fujimori. Video: YouTube Tampoco Tampodcast

El yate en el Delta del Tigre: qué pasó y quiénes estuvieron involucrados

El episodio al que Hart se refirió ocurrió en abril de este año. Las imágenes, difundidas por el programa ‘Magaly TV, la firme’, mostraron a Said Palao, Mario Irivarren y Patricio Parodi en una embarcación alquilada en el Delta del Tigre, en la provincia de Buenos Aires, Argentina. La fiesta se realizó en compañía de modelos y otras mujeres, y el registro mostró a los participantes bailando y consumiendo bebidas alcohólicas.

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El caso de Irivarren fue el que generó mayor repercusión: las cámaras lo captaron besando a una de las jóvenes presentes antes de lanzarse al río. Ambos integrantes del reality ‘Esto es Guerra’ mantenían relaciones sentimentales al momento de los hechos: Palao con Alejandra Baigorria, con quien está casado; Irivarren con Onelia Molina.

La difusión de las imágenes generó una crisis pública para ambas parejas. En el caso de Palao y Baigorria, la situación derivó en una etapa de distanciamiento que luego se resolvió con una reconciliación confirmada a través de apariciones conjuntas. La pareja viajó junta y reapareció públicamente como señal de que habían decidido continuar con su relación.

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El piloto que no estaba pero dice que habría ido

La postura de Mario Hart frente a la pregunta de Fujimori no fue de condena ni de distancia respecto a lo que hicieron sus colegas. Al contrario, la respuesta situó al piloto en el mismo escenario de forma voluntaria, con la única diferencia de que él no recibió la invitación.

La frase sobre pedir perdón como única salida ante las imágenes también resuena en el historial reciente del propio Hart. Semanas atrás, en una conversación con Magaly Medina, el piloto reconoció haber cometido una infidelidad durante su relación anterior con Leslie Shaw, con una persona distinta a Rivadeneira, y habló del proceso de pedir disculpas como parte de ese capítulo.

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El conductor de pódcast habló con Magaly Medina sobre los cambios en su vida a raíz de su separación de la madre de sus hijos | TikTok

En aquel momento también afirmó que, desde que inició su relación con Korina, asumió un compromiso personal de no repetir ese error. La declaración en ‘Tampoco Tampodcast’ no tiene relación directa con ese historial, pero el tono con el que Hart abordó la hipótesis del yate —sin dramatismo y con una salida práctica como el pedido de perdón— fue consistente con la imagen de franqueza que el piloto ha construido en sus últimas apariciones públicas.

Hart confirmó su separación de Rivadeneira en julio pasado, aunque precisó que la ruptura se hizo efectiva desde enero. Descartó que una tercera persona haya sido la causa del fin de la relación y señaló que ambos han manejado la situación “de la manera más madura posible”, con foco en la crianza de sus hijos.

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