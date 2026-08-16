Cinco detenidos en vivienda de Tacna donde hallaron ketamina, balanza y utensilios con restos de sustancia blanca: tienen de 18 a 23 años

Cinco personas fueron detenidas durante un operativo del Escuadrón Verde-Grupo Terna en una vivienda del Cercado de Tacna. Difusión

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Cinco personas fueron detenidas durante un operativo ejecutado por el Escuadrón Verde - Grupo Terna de la Policía Nacional en un inmueble del Cercado de Tacna. La intervención ocurrió durante la madrugada en una vivienda ubicada en la calle Coronel Vidal N.° 256, donde los agentes detectaron a tres mujeres y dos varones en actitud sospechosa.

De acuerdo con el reporte policial, el grupo ingresó rápidamente al domicilio luego de advertir la presencia de los efectivos y cerró la puerta de acceso. Ante esta situación, los agentes solicitaron autorización al encargado del inmueble para ingresar y efectuar las diligencias correspondientes.

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La operación permitió ubicar una habitación del segundo piso, alquilada por una persona identificada como “Muriel”. En ese espacio se encontró a Enzo Cruzado Rosas, de 20 años, quien tenía un envoltorio tipo ziploc con presuntas adherencias de ketamina. También se halló un teléfono celular iPhone 15 Pro Max, cuyo valor fue establecido en S/ 3,800.

El registro personal y domiciliario permitió localizar además frascos vacíos de ketamina, una balanza digital y diversos utensilios con rastros visibles de una sustancia blanca. Las diligencias contaron con participación de la fiscal Valeri Guerra Luque, de la Fiscalía Especializada en Tráfico Ilícito de Drogas, y de un defensor público.

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Cinco personas quedaron bajo investigación

Durante la intervención fueron detenidos Stefano Andagua Jardina, de 23 años; Muriel Liendo Chávez, de 18; Sheyla Quispe Virrueta, de 19; Katherine Guillermo Medina, de 22; y Enzo Cruzado Rosas, de 20.

Según el reporte policial, Andagua Jardina tenía un teléfono Motorola G24 de color negro, valorizado en S/ 900. Liendo Chávez portaba un iPhone 13 Pro Max dorado, cuyo valor fue estimado en S/ 2,600.

En el caso de Quispe Virrueta, los agentes encontraron una cartera de color blanco y negro con diseño tipo ajedrez. Dentro del bolso fueron ubicadas 24 bolsas ziploc con cierre hermético, todas vacías, además de un envase plástico translúcido con tapa roja que contenía 90 cc de un líquido verde identificado como aditivo alimentario, esencia y colorante sabor a menta, de la marca Frandori.

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La intervenida también tenía un iPhone 11 de color lila, valorizado en S/ 2,500. Por su parte, Katherine Guillermo Medina portaba un iPhone 11 Pro Max de color gris oscuro, cuyo valor fue establecido en S/ 2,500.

Registro encontró frascos y utensilios

La Policía halló cinco frascos vacíos de ketamina al 10 %, una balanza digital y utensilios con rastros visibles de una sustancia blanca. Difusión

El registro del inmueble permitió encontrar cinco frascos vacíos de ketamina al 10 %, de la marca Halatal KT, con capacidad de 100 mililitros cada uno.

Entre los objetos incautados también figuraron una cocina eléctrica de color blanco sin marca, dos cucharones de madera, una balanza digital de bolsillo marca Lelong de color gris metálico, un sartén beige y un plato de loza negro.

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La superficie de la balanza presentó rastros visibles de una sustancia blanca pulverulenta. El mismo tipo de vestigio fue observado en el sartén y el plato localizados dentro del domicilio.

Prueba dio resultado positivo para ketamina

El personal de Areandro-Tacna realizó la prueba de campo y el pesaje de las adherencias encontradas. Para el procedimiento se utilizó el reactivo Konatec, cuyo resultado fue positivo para ketamina.

El reporte policial precisó que el peso de las adherencias resultó no cuantificable. Las diligencias se realizaron con participación de la Fiscalía Especializada en Tráfico Ilícito de Drogas.

De acuerdo con la información policial, los cinco detenidos son investigados por su presunta vinculación con la banda denominada “Los Químicos del Centro”, relacionada con el presunto tráfico ilícito de drogas.

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Las personas intervenidas quedaron a disposición de las autoridades competentes mientras continúan las diligencias destinadas a determinar las responsabilidades correspondientes.