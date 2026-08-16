Perú
Agregar Infobae enGoogle

Cinco detenidos en vivienda de Tacna donde hallaron ketamina, balanza y utensilios con restos de sustancia blanca: tienen de 18 a 23 años

Los agentes ingresaron al inmueble luego de advertir una actitud sospechosa de los ocupantes. En el segundo piso encontraron adherencias de ketamina y diversos objetos que fueron incautados

Cinco personas fueron detenidas durante un operativo del Escuadrón Verde-Grupo Terna en una vivienda del Cercado de Tacna. Difusión
Cinco personas fueron detenidas durante un operativo del Escuadrón Verde-Grupo Terna en una vivienda del Cercado de Tacna. Difusión
Guardar

Cinco personas fueron detenidas durante un operativo ejecutado por el Escuadrón Verde - Grupo Terna de la Policía Nacional en un inmueble del Cercado de Tacna. La intervención ocurrió durante la madrugada en una vivienda ubicada en la calle Coronel Vidal N.° 256, donde los agentes detectaron a tres mujeres y dos varones en actitud sospechosa.

De acuerdo con el reporte policial, el grupo ingresó rápidamente al domicilio luego de advertir la presencia de los efectivos y cerró la puerta de acceso. Ante esta situación, los agentes solicitaron autorización al encargado del inmueble para ingresar y efectuar las diligencias correspondientes.

PUBLICIDAD

La operación permitió ubicar una habitación del segundo piso, alquilada por una persona identificada como “Muriel”. En ese espacio se encontró a Enzo Cruzado Rosas, de 20 años, quien tenía un envoltorio tipo ziploc con presuntas adherencias de ketamina. También se halló un teléfono celular iPhone 15 Pro Max, cuyo valor fue establecido en S/ 3,800.

El registro personal y domiciliario permitió localizar además frascos vacíos de ketamina, una balanza digital y diversos utensilios con rastros visibles de una sustancia blanca. Las diligencias contaron con participación de la fiscal Valeri Guerra Luque, de la Fiscalía Especializada en Tráfico Ilícito de Drogas, y de un defensor público.

PUBLICIDAD

Cinco personas quedaron bajo investigación

Durante la intervención fueron detenidos Stefano Andagua Jardina, de 23 años; Muriel Liendo Chávez, de 18; Sheyla Quispe Virrueta, de 19; Katherine Guillermo Medina, de 22; y Enzo Cruzado Rosas, de 20.

Según el reporte policial, Andagua Jardina tenía un teléfono Motorola G24 de color negro, valorizado en S/ 900. Liendo Chávez portaba un iPhone 13 Pro Max dorado, cuyo valor fue estimado en S/ 2,600.

En el caso de Quispe Virrueta, los agentes encontraron una cartera de color blanco y negro con diseño tipo ajedrez. Dentro del bolso fueron ubicadas 24 bolsas ziploc con cierre hermético, todas vacías, además de un envase plástico translúcido con tapa roja que contenía 90 cc de un líquido verde identificado como aditivo alimentario, esencia y colorante sabor a menta, de la marca Frandori.

La intervenida también tenía un iPhone 11 de color lila, valorizado en S/ 2,500. Por su parte, Katherine Guillermo Medina portaba un iPhone 11 Pro Max de color gris oscuro, cuyo valor fue establecido en S/ 2,500.

Registro encontró frascos y utensilios

La Policía halló cinco frascos vacíos de ketamina al 10 %, una balanza digital y utensilios con rastros visibles de una sustancia blanca. Difusión
La Policía halló cinco frascos vacíos de ketamina al 10 %, una balanza digital y utensilios con rastros visibles de una sustancia blanca. Difusión

El registro del inmueble permitió encontrar cinco frascos vacíos de ketamina al 10 %, de la marca Halatal KT, con capacidad de 100 mililitros cada uno.

Entre los objetos incautados también figuraron una cocina eléctrica de color blanco sin marca, dos cucharones de madera, una balanza digital de bolsillo marca Lelong de color gris metálico, un sartén beige y un plato de loza negro.

La superficie de la balanza presentó rastros visibles de una sustancia blanca pulverulenta. El mismo tipo de vestigio fue observado en el sartén y el plato localizados dentro del domicilio.

Prueba dio resultado positivo para ketamina

El personal de Areandro-Tacna realizó la prueba de campo y el pesaje de las adherencias encontradas. Para el procedimiento se utilizó el reactivo Konatec, cuyo resultado fue positivo para ketamina.

El reporte policial precisó que el peso de las adherencias resultó no cuantificable. Las diligencias se realizaron con participación de la Fiscalía Especializada en Tráfico Ilícito de Drogas.

De acuerdo con la información policial, los cinco detenidos son investigados por su presunta vinculación con la banda denominada “Los Químicos del Centro”, relacionada con el presunto tráfico ilícito de drogas.

Las personas intervenidas quedaron a disposición de las autoridades competentes mientras continúan las diligencias destinadas a determinar las responsabilidades correspondientes.

Temas Relacionados

Tacnadrogas“Los Químicos del Centro”PNPGrupo TernaPolicía Nacional del Perúperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Fuerte lluvia provoca huaico y caída de rocas en la Panamericana Sur: tránsito permanece restringido entre Ático y Ocoña, en Arequipa

El deslizamiento ocurrió a la altura de la quebrada Honda y afectó los kilómetros 764 al 782. La Policía de Carreteras dispuso restricciones preventivas mientras se evalúa la vía

Fuerte lluvia provoca huaico y caída de rocas en la Panamericana Sur: tránsito permanece restringido entre Ático y Ocoña, en Arequipa

Piero Quispe hace su anhelado reestreno en Universitario: ingresó de cambio contra FC Cajamarca por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Con el enfrentamiento resuelto, el CT de Héctor Cúper apostó por ofrecerle minutos de calidad al ‘29′, quien al poco tiempo de ingresar al estadio Héroes de San Ramón sorprendió con sus dotes de organizador

Piero Quispe hace su anhelado reestreno en Universitario: ingresó de cambio contra FC Cajamarca por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Universitario vs FC Cajamarca 3-2: goles y resumen del triunfazo ‘crema’ por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Con goles de César Inga, Alex Valera y Gianluca Lapadula, el equipo de Héctor Cúper logró tres puntos de oro jugando de visita. Ahora quedó a un punto del líder Alianza Lima, a la espera del clásico cusqueño

Universitario vs FC Cajamarca 3-2: goles y resumen del triunfazo ‘crema’ por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Stephanie Cayo revela detalles de cómo empezó su historia con Alejandro Sanz: “Hace muchos años, antes de que yo me casara”

La actriz peruana habló por primera vez sobre el origen del vínculo con el cantante español y aseguró que todo nació desde una amistad larga, cercana y respetuosa que con los años cambió de rumbo

Stephanie Cayo revela detalles de cómo empezó su historia con Alejandro Sanz: “Hace muchos años, antes de que yo me casara”

¿Qué tan preparado está Perú ante un terremoto de gran magnitud? Indeci explica las principales vulnerabilidades y qué hacer ante un sismo

En diálogo con Infobae Perú, la especialista Patricia Barrientos detalla cómo preparar a las familias ante un terremoto y puntualiza los errores que pueden aumentar el riesgo durante una emergencia sísmica

¿Qué tan preparado está Perú ante un terremoto de gran magnitud? Indeci explica las principales vulnerabilidades y qué hacer ante un sismo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga imita el baile de Trump y el viral ‘six-seven’ durante acto partidario en Lurín

Rafael López Aliaga imita el baile de Trump y el viral ‘six-seven’ durante acto partidario en Lurín

López Aliaga a Fujimori: “El tren Lima-Chosica ya funcionó; eso es cuando hay voluntad política y no ganas de joder”

Ministro Juan Sheput afirma que EsSalud “ya está saliendo de cuidados intensivos” y descarta declarar una emergencia

APP, Podemos Perú, Acción Popular y Fuerza Popular: las organizaciones políticas con más candidatos condenados

Se posterga la franja electoral para cumplir con la Ley de Organizaciones Políticas: ¿ahora cuándo inicia?

ENTRETENIMIENTO

Stephanie Cayo revela detalles de cómo empezó su historia con Alejandro Sanz: “Hace muchos años, antes de que yo me casara”

Stephanie Cayo revela detalles de cómo empezó su historia con Alejandro Sanz: “Hace muchos años, antes de que yo me casara”

Ed Stafford en exclusiva con Infobae Perú: el explorador que cruzó el Amazonas ahora enfrenta el desafío de ser vulnerable en ‘Rituales del mundo’

Ethel Pozo a Suheyn Cipriani, ante su posible ingreso a ‘América Hoy’: “No escribas por chat, que no te puedan rastrear”

Mario Hart dice que sí habría ido al yate de Argentina con Said y Mario, y explica qué haría si lo ampayaban: “Pedir perdón”

Corazón Serrano sorprende a fan norteamericana durante su concierto en Atlanta

DEPORTES

Piero Quispe hace su anhelado reestreno en Universitario: ingresó de cambio contra FC Cajamarca por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Piero Quispe hace su anhelado reestreno en Universitario: ingresó de cambio contra FC Cajamarca por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Universitario vs FC Cajamarca 3-2: goles y resumen del triunfazo ‘crema’ por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Gol de Gianluca Lapadula con potente remate para 3-1 de Universitario ante FC Cajamarca por Torneo Clausura 2026

Golazo de Alex Valera de taco tras jugadón de César Inga en Universitario vs FC Cajamarca por Liga 1 2026

Gol de César Inga con un cabezazo a la carrera en Universitario vs FC Cajamarca por Torneo Clausura de Liga 1 2026