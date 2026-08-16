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Ethel Pozo a Suheyn Cipriani, ante su posible ingreso a ‘América Hoy’: “No escribas por chat, que no te puedan rastrear”

La exconductora del magazine recordó entre risas su propia experiencia con la filtración de sus conversaciones privadas que hizo Janet Barboza, tras su sonada salida de América TV

Mujer con auriculares y micrófono en primer plano, otra mujer posando en un fondo claro y una imagen insertada con tres presentadores de televisión
Ethel Pozo le aconsejó a Suheyn Cipriani no escribir por chat y usar llamadas de WhatsApp en el podcast 'Sin + que decir' de Q+.
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Con humor y desde la experiencia propia, Ethel Pozo le dio un consejo a Suheyn Cipriani que resumió meses de polémica en una sola frase: “Lo primero, no escribas por chat, pon en modo efímero, por llamada, llama por WhatsApp que no te pueden rastrear”.

El comentario, lanzado entre risas en el podcast ‘Sin + que decir’ del canal de streaming +QTV, tuvo un trasfondo directo: la difusión de chats privados que protagonizó la propia Pozo durante su salida de ‘América Hoy’.

Cuando la conductora María Pía Copello le preguntó a Cipriani si ya existía un acuerdo formal con América Televisión para sumarse al elenco del magazine matutino. La modelo, que en los últimos días fue invitada al programa y generó especulaciones sobre una posible incorporación al canal, descartó que haya una contratación confirmada. “No es cierto. Estamos en coqueteos”, respondió Cipriani.

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El consejo que viene de la experiencia

Pozo tomó la palabra y, antes de cualquier recomendación seria, disparó la advertencia sobre los chats. La frase no fue casual. La exconductora de ‘América Hoy’ protagonizó en julio de este año una polémica pública con sus excompañeras Janet Barboza y Edson Dávila, luego de revelar en el mismo podcast de Copello que ambos sabían que ella no renovaría contrato a fines de 2025 y que ninguno se lo comunicó.

Barboza respondió publicando en sus redes sociales capturas de conversaciones privadas con Pozo, lo que escaló el conflicto y lo llevó a los titulares durante semanas. Fue en ese contexto que Pozo lanzó su primera recomendación a Cipriani, con tono de broma pero con un referente concreto. Luego, la conductora dejó de lado el humor y fue más directa.

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“No, de verdad, yo creo que todos los que estamos acá sabemos la magia de la televisión y cada uno se abre camino solo. Yo creo que tú ya has visto lo que a mí me pasó, tú ya sabes perfectamente cómo andar. Te va a ir súper bien, sé tú, sobre todo”, expresó Pozo durante la conversación en ‘Sin + que decir’.

La conductora cerró su intervención insistiendo en el mismo punto: “No te dejes llevar por nada alrededor, sé tú, y nada, estar siempre alerta, pero tu historia puede ser distinta a la mía. Sé tú nada más y no mandes WhatsApp”.

Cipriani, entre el entusiasmo y la cautela

La modelo reconoció su interés por asumir un espacio en televisión, aunque evitó confirmar detalles sobre los términos de una eventual incorporación. Ante la pregunta de si su llegada implicaría reemplazar a alguna de las figuras actuales del magazine, Cipriani fue escueta: “Yo no sé nada de esas cosas, son temas internos del canal. Yo voy con todo el amor del mundo cada vez que me invitan”.

La posibilidad de verla en el elenco de ‘América Hoy’ junto a Barboza, Dávila y Rebeca Escribens generó especulaciones desde que la propia Janet, durante la visita de Cipriani al programa el 12 de agosto, señaló en vivo que era “probable” que la modelo se sumara a la “familia de ‘América Hoy’”.

Sin embargo, esa misma jornada estuvo marcada por un momento de tensión: cuando Cipriani intentó mencionar su nuevo podcast al despedirse, Barboza la interrumpió con una frase que circuló ampliamente en redes: “No, no, los podcasts acá no se promocionan”.

Janet Barboza frenó la promoción del podcast de Suheyn Cipriani en América Hoy con la frase: "No, no, los podcasts acá no se promocionan". Video: TikTok @rkt696

El episodio generó la reacción pública de Copello, propietaria del canal +QTV donde Cipriani estrena su propio programa, ‘No aclares que oscureces’. La conductora cuestionó la actitud de Barboza y señaló que, de existir una restricción interna para no promocionar ciertos proyectos, lo correcto era comunicársela a la invitada antes de salir al aire.

La sombra de la polémica en ‘América Hoy’

El contexto en el que se da la posible incorporación de Cipriani al magazine no es el más apacible. La salida de Pozo a fines de 2025, tras años de conducción, dejó una serie de roces públicos que todavía generan comentarios. Pozo denunció que Barboza y Dávila sabían que ella era la única del elenco que no renovaría contrato, y que ninguno de los dos se lo dijo mientras en público sostenían que no tenían nada concreto.

La revelación desencadenó una cadena de respuestas en redes sociales, publicaciones de chats privados y declaraciones cruzadas que se extendieron durante semanas. A eso se sumó, en agosto, la decisión de América TV de retirar a Pozo de la Teletón 2026, evento en el que la conductora había participado durante años.

Según informó la propia Pozo, la organización le comunicó que directivos del canal habían notificado que su presencia podría generar incomodidad entre algunos de los actuales conductores de ‘América Hoy’. “Mi presencia incomodaría a los conductores de América Hoy”, escribió Pozo al dar a conocer la decisión.

En ese escenario, Cipriani aseguró que su entusiasmo por la televisión se mantiene intacto. “Me encanta la televisión, me fascina. Estar en un set de televisión es una sensación muy bonita. Entonces sería para mí un logro hacerlo, depende mucho de ‘América Hoy’”, señaló durante la conversación en el podcast de Copello.

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