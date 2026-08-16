Gol de César Inga con un cabezazo a la carrera en Universitario vs FC Cajamarca por Torneo Clausura de Liga 1 2026

El lateral puso el primero de los 'cremas' en el Estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca - Crédito: L1MAX.

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Universitario de Deportes ha iniciado con el pie derecho su enfrentamiento contra FC Cajamarca, por la quinta fecha del Torneo Clausura 2026. A pesar de que el tricampeón nacional jugó en condición de visitante, demostró una recuperación sustancial en el ideario futbolístico, siendo César Inga su mayor emblema.

La ‘U’ tomó el control de la posesión del balón y por consiguiente el dominio de las acciones. De ahí que la primera ocasión clara a portería fuera suya y acabara con éxito. El autor de la obra, que desató el delirio de los visitantes, fue el cuestionado Inga, quien tomara lo hecho como un nuevo impulso para las siguientes fechas.

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César Inga festejando al lado de un frenético Gianluca Lapadula. - Crédito: Liga 1

A los 25′ minutos del primer acto, el lateral / volante figuró por el flanco izquierdo, pero poco a poco dio trancos hasta realizar una diagonal que no solo le permitió asociarse con un compañero, también incursionar en el área de FC Cajamarca mientras la pelota estaba en juego.

Fue clave en la acción que Gianluca Lapadula se involucrase con una carrera que desvió la atención del bloque defensivo local. Así, César Inga pisó el área y metió un cabezazo a la carrera al poste más lejano de Samuel Aspajo, que pese a su esforzada estirada no logró con su cometido de impedir que el esférico cruzase la línea de meta.

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El delantero marcó de taco luego de una genialidad de César Inga por el lado izquierdo del campo - Crédito: L1MAX.

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