Perú Deportes
Agregar Infobae enGoogle

Gol de César Inga con un cabezazo a la carrera en Universitario vs FC Cajamarca por Torneo Clausura de Liga 1 2026

A los 25′ minutos del primer tiempo, el lateral / volante se lanzó al ataque y metió un ligero testarazo a la carrera, en medio de dos centrales locales, para romper la igualada en el estadio Héroes de San Ramón

El lateral puso el primero de los 'cremas' en el Estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca - Crédito: L1MAX.
Guardar

Universitario de Deportes ha iniciado con el pie derecho su enfrentamiento contra FC Cajamarca, por la quinta fecha del Torneo Clausura 2026. A pesar de que el tricampeón nacional jugó en condición de visitante, demostró una recuperación sustancial en el ideario futbolístico, siendo César Inga su mayor emblema.

La ‘U’ tomó el control de la posesión del balón y por consiguiente el dominio de las acciones. De ahí que la primera ocasión clara a portería fuera suya y acabara con éxito. El autor de la obra, que desató el delirio de los visitantes, fue el cuestionado Inga, quien tomara lo hecho como un nuevo impulso para las siguientes fechas.

PUBLICIDAD

César Inga festejando al lado de un frenético Gianluca Lapadula. - Crédito: Liga 1
César Inga festejando al lado de un frenético Gianluca Lapadula. - Crédito: Liga 1

A los 25′ minutos del primer acto, el lateral / volante figuró por el flanco izquierdo, pero poco a poco dio trancos hasta realizar una diagonal que no solo le permitió asociarse con un compañero, también incursionar en el área de FC Cajamarca mientras la pelota estaba en juego.

Fue clave en la acción que Gianluca Lapadula se involucrase con una carrera que desvió la atención del bloque defensivo local. Así, César Inga pisó el área y metió un cabezazo a la carrera al poste más lejano de Samuel Aspajo, que pese a su esforzada estirada no logró con su cometido de impedir que el esférico cruzase la línea de meta.

PUBLICIDAD

El delantero marcó de taco luego de una genialidad de César Inga por el lado izquierdo del campo - Crédito: L1MAX.

[NOTICIA EN DESARROLLO...]

Temas Relacionados

César IngaUniversitario de DeportesLiga 1FC Cajamarcaperu-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Golazo de Alex Valera de taco tras jugadón de César Inga en Universitario vs FC Cajamarca por Liga 1 2026

El ‘Cholo’ convirtió una anotación de gran factura luego de una notable acción individual del polifuncional futbolista para estirar la ventaja de la ‘U’ en el estadio Héroes de San Ramón

Golazo de Alex Valera de taco tras jugadón de César Inga en Universitario vs FC Cajamarca por Liga 1 2026

Universitario 2-1 FC Cajamarca EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Con goles de César Inga y Alex Valera, los ‘cremas’ vienen ganando a los cajamarquinos en el Estadio Héroes de San Ramón. Todo esto por la jornada 5 del segundo torneo del año. Sigue las incidencias

Universitario 2-1 FC Cajamarca EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Christian Cueva defendió a Paolo Guerrero de las críticas y lanzó mensaje a Reimond Manco: “Me está llegando, ojalá se lo digas en su cara”

‘Aladino’ salió al frente por los cuestionamientos al delantero de Alianza Lima y confesó que el ‘Rei’ no le respondió. Juan Manuel Vargas también opinó al respecto

Christian Cueva defendió a Paolo Guerrero de las críticas y lanzó mensaje a Reimond Manco: “Me está llegando, ojalá se lo digas en su cara”

Ricardo Gareca se harta de las críticas por su paso en Chile: “Salió lo peor de mí, dijeron que era vago, hablaron cualquier barbaridad”

El emblemático entrenador de la selección peruana, en un periodo comprendido entre 2015 y 2022, ha hablado de manera enfática acerca de los cuestionamientos a su gestión en Juan Pinto Durán al tiempo que desveló una problemática que frenó su dinámica de trabajo

Ricardo Gareca se harta de las críticas por su paso en Chile: “Salió lo peor de mí, dijeron que era vago, hablaron cualquier barbaridad”

Cienciano vs Deportivo Garcilaso EN VIVO HOY: minuto a minuto del clásico en Cusco por Torneo Clausura de Liga 1 2026

El ‘Papá’ llega entonado tras el 6-1 a Botafogo en la Copa Sudamericana, pero su campaña doméstica lo tiene con tres puntos; este domingo enfrenta al ‘Garci’ que busca recuperar la punta del torneo

Cienciano vs Deportivo Garcilaso EN VIVO HOY: minuto a minuto del clásico en Cusco por Torneo Clausura de Liga 1 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ministro Juan Sheput afirma que EsSalud “ya está saliendo de cuidados intensivos” y descarta declarar una emergencia

Ministro Juan Sheput afirma que EsSalud “ya está saliendo de cuidados intensivos” y descarta declarar una emergencia

APP, Podemos Perú, Acción Popular y Fuerza Popular: las organizaciones políticas con más candidatos condenados

Se posterga la franja electoral para cumplir con la Ley de Organizaciones Políticas: ¿ahora cuándo inicia?

Ministro de Defensa niega aportes de la minera Poderosa a su campaña presidencial: “No he recibido un centavo”

PCM aprueba la creación del distrito fronterizo de Tuyankuwas en Amazonas: Proyecto fue presentado a la Cámara de Diputados

ENTRETENIMIENTO

Mario Hart dice que sí habría ido al yate de Argentina con Said y Mario, y explica qué haría si lo ampayaban: “Pedir perdón”

Mario Hart dice que sí habría ido al yate de Argentina con Said y Mario, y explica qué haría si lo ampayaban: “Pedir perdón”

Corazón Serrano sorprende a fan norteamericana durante su concierto en Atlanta

Stephanie Cayo revela que conserva una sólida relación con su exesposo Chad Campbell pese a su romance con Alejandro Sanz

Ethel Pozo fue retirada de Teletón por decisión de América TV: “Mi presencia incomodaría a los conductores de América Hoy”

Naldy Saldaña pensó en dejar la música a raíz de su denuncia contra César Sánchez: “Temía sentirme juzgada”

DEPORTES

Universitario 2-1 FC Cajamarca EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Universitario 2-1 FC Cajamarca EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Golazo de Alex Valera de taco tras jugadón de César Inga en Universitario vs FC Cajamarca por Liga 1 2026

Christian Cueva defendió a Paolo Guerrero de las críticas y lanzó mensaje a Reimond Manco: “Me está llegando, ojalá se lo digas en su cara”

Ricardo Gareca se harta de las críticas por su paso en Chile: “Salió lo peor de mí, dijeron que era vago, hablaron cualquier barbaridad”

Cienciano vs Deportivo Garcilaso EN VIVO HOY: minuto a minuto del clásico en Cusco por Torneo Clausura de Liga 1 2026