Rival de Perú tras triunfo frente República Checa en el Mundial Sub 17 de vóley 2026: cuándo juega la ‘bicolor’ por los ‘play offs’

Rival de Perú tras triunfo frente República Checa en el Mundial Sub 17 de vóley 2026. (ese_fotografia)

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La selección peruana consiguió un triunfo fundamental al superar a República Checa por 3 sets a 2 en los ‘play offs’ del Mundial Sub 17 de vóley 2026. El encuentro se resolvió en un ajustado tie-break, reflejando la paridad y el esfuerzo de ambos equipos hasta el último punto.

Con este resultado, Perú mantiene vivas sus aspiraciones de finalizar entre los 13 mejores conjuntos del campeonato. Sigue en carrera y afrontará su último encuentro en su destacada campaña.

¿Quién será el rival de Perú por los puestos del 13° al 16°?

La ‘blanquirroja’ seguirá participando del Mundial Sub 17 de vóley 2026 y afrontará su último partido para adueñarse del puesto 13 de la competencia internacional. El equipo de Marcello Bencardino tendrá que esperar para concoer a su próximo rival ya que saldrá del choque entre Venezuela y Filipinas, que se jugará hoy, sábado 15 de agosto, a las 13:00 horas.

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El ganador de ese choque será el contrincante de la selección peruana para definir los lugares de la cita mundialista. Y se jugará este domingo 16 de agosto a las 11:00 horas de Perú.

Vannia Adrianzén registra las mejores estadísticas como líbero en el Mundial Sub 17 de vóley. Crédito: Volleyball World.

Dónde ver el próximo partido de Perú por el Mundial Sub 17 de vóley 2026

La expectativa es máxima entre los seguidores del vóley juvenil ante el último partido de Perú en el Mundial Sub 17 de Vóley 2026, un encuentro crucial para definir la posición final de la selección en el certamen. Latina Televisión será la encargada de transmitir el duelo en directo, ofreciendo cobertura tanto en señal abierta como a través de su página web y aplicación oficial, lo que garantiza el acceso para aficionados en cualquier punto del país.

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Quienes buscan alternativas fuera del territorio nacional, o prefieren opciones digitales internacionales, podrán ver el partido en VBTV (Volleyball World), la plataforma de streaming que ofrece la transmisión en vivo para sus suscriptores y asegura el acceso global a la competencia.

Además, Infobae Perú ofrecerá una cobertura periodística completa en su sitio web: los lectores encontrarán la previa del partido, el seguimiento punto a punto, las incidencias destacadas, el marcador final y un resumen detallado del desarrollo del juego. De este modo, tanto quienes puedan ver el partido en vivo como quienes dependan de la información online contarán con análisis y actualización permanente sobre el cierre de la campaña de la selección nacional en el Mundial Sub-17.

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La selección peruana sub 17 de voleibol femenino se agrupa en la cancha durante un campeonato mundial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Así fue el triunfo de Perú sobre República Checa

La selección peruana Sub-17 consiguió una victoria fundamental al superar a República Checa por 3 sets a 2 en los playoffs del Mundial de Vóley 2026, en un duelo que se resolvió en un dramático tie-break. El equipo nacional se mostró firme en los instantes decisivos, logrando mantener la ventaja en el quinto set y cerrando el partido con un saque que complicó la recepción del rival. El marcador final del set definitivo, 15-10, evidenció la capacidad de cierre y el temple de las peruanas bajo presión.

Revive el emocionante punto con el que la selección peruana de vóley femenino Sub-17 se impuso 25-17 a República Checa en el cuarto set, empatando el partido 2-2 y llevándolo a un definitorio quinto set. - Latina

Durante el desarrollo del encuentro, jugadoras como Tamara Galdos y Cueva se destacaron en la ofensiva, sumando puntos clave cuando el partido se tornaba más exigente. La selección supo responder a los intentos de reacción del conjunto europeo, que igualó el marcador en varias oportunidades y obligó a las nacionales a no perder la concentración.

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La gestión de los bloqueos, los remates y los tiempos técnicos fue determinante para que Perú pudiera sobreponerse y asegurar el triunfo. El equipo supo administrar la tensión de los momentos críticos, imponiendo su juego en los puntos más relevantes del partido y consolidando una victoria que le permite seguir avanzando en busca de una ubicación destacada en la clasificación final del torneo.

Revive el emocionante momento en que la selección peruana de vóley Sub-17 consigue el punto de la victoria contra República Checa, ganando el partido por 3 sets a 2 en el Mundial. - Latina