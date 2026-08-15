Perú Deportes
Agregar Infobae enGoogle

Rival de Perú tras triunfo frente República Checa en el Mundial Sub 17 de vóley 2026: cuándo juega la ‘bicolor’ por los ‘play offs’

La ‘blanquirroja’ sacó triunfazo frente el cuadro checo y afrontará su último duelo por los puestos 13° al 16°. Entérate todos los detalles del cotejo de despedida

Rival de Perú tras triunfo frente República Checa en el Mundial Sub 17 de vóley 2026. (ese_fotografia)
Rival de Perú tras triunfo frente República Checa en el Mundial Sub 17 de vóley 2026. (ese_fotografia)
Guardar

La selección peruana consiguió un triunfo fundamental al superar a República Checa por 3 sets a 2 en los ‘play offs’ del Mundial Sub 17 de vóley 2026. El encuentro se resolvió en un ajustado tie-break, reflejando la paridad y el esfuerzo de ambos equipos hasta el último punto.

Con este resultado, Perú mantiene vivas sus aspiraciones de finalizar entre los 13 mejores conjuntos del campeonato. Sigue en carrera y afrontará su último encuentro en su destacada campaña.

¿Quién será el rival de Perú por los puestos del 13° al 16°?

La ‘blanquirroja’ seguirá participando del Mundial Sub 17 de vóley 2026 y afrontará su último partido para adueñarse del puesto 13 de la competencia internacional. El equipo de Marcello Bencardino tendrá que esperar para concoer a su próximo rival ya que saldrá del choque entre Venezuela y Filipinas, que se jugará hoy, sábado 15 de agosto, a las 13:00 horas.

PUBLICIDAD

El ganador de ese choque será el contrincante de la selección peruana para definir los lugares de la cita mundialista. Y se jugará este domingo 16 de agosto a las 11:00 horas de Perú.

Vannia Adrianzén registra las mejores estadísticas como líbero en el Mundial Sub 17 de vóley.
Vannia Adrianzén registra las mejores estadísticas como líbero en el Mundial Sub 17 de vóley. Crédito: Volleyball World.

Dónde ver el próximo partido de Perú por el Mundial Sub 17 de vóley 2026

La expectativa es máxima entre los seguidores del vóley juvenil ante el último partido de Perú en el Mundial Sub 17 de Vóley 2026, un encuentro crucial para definir la posición final de la selección en el certamen. Latina Televisión será la encargada de transmitir el duelo en directo, ofreciendo cobertura tanto en señal abierta como a través de su página web y aplicación oficial, lo que garantiza el acceso para aficionados en cualquier punto del país.

PUBLICIDAD

Quienes buscan alternativas fuera del territorio nacional, o prefieren opciones digitales internacionales, podrán ver el partido en VBTV (Volleyball World), la plataforma de streaming que ofrece la transmisión en vivo para sus suscriptores y asegura el acceso global a la competencia.

Además, Infobae Perú ofrecerá una cobertura periodística completa en su sitio web: los lectores encontrarán la previa del partido, el seguimiento punto a punto, las incidencias destacadas, el marcador final y un resumen detallado del desarrollo del juego. De este modo, tanto quienes puedan ver el partido en vivo como quienes dependan de la información online contarán con análisis y actualización permanente sobre el cierre de la campaña de la selección nacional en el Mundial Sub-17.

Siete jugadoras de voleibol con uniformes rojos y blancos se agrupan en una cancha de juego. Se ven números en sus espaldas y una red.
La selección peruana sub 17 de voleibol femenino se agrupa en la cancha durante un campeonato mundial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Así fue el triunfo de Perú sobre República Checa

La selección peruana Sub-17 consiguió una victoria fundamental al superar a República Checa por 3 sets a 2 en los playoffs del Mundial de Vóley 2026, en un duelo que se resolvió en un dramático tie-break. El equipo nacional se mostró firme en los instantes decisivos, logrando mantener la ventaja en el quinto set y cerrando el partido con un saque que complicó la recepción del rival. El marcador final del set definitivo, 15-10, evidenció la capacidad de cierre y el temple de las peruanas bajo presión.

Revive el emocionante punto con el que la selección peruana de vóley femenino Sub-17 se impuso 25-17 a República Checa en el cuarto set, empatando el partido 2-2 y llevándolo a un definitorio quinto set. - Latina

Durante el desarrollo del encuentro, jugadoras como Tamara Galdos y Cueva se destacaron en la ofensiva, sumando puntos clave cuando el partido se tornaba más exigente. La selección supo responder a los intentos de reacción del conjunto europeo, que igualó el marcador en varias oportunidades y obligó a las nacionales a no perder la concentración.

La gestión de los bloqueos, los remates y los tiempos técnicos fue determinante para que Perú pudiera sobreponerse y asegurar el triunfo. El equipo supo administrar la tensión de los momentos críticos, imponiendo su juego en los puntos más relevantes del partido y consolidando una victoria que le permite seguir avanzando en busca de una ubicación destacada en la clasificación final del torneo.

Revive el emocionante momento en que la selección peruana de vóley Sub-17 consigue el punto de la victoria contra República Checa, ganando el partido por 3 sets a 2 en el Mundial. - Latina

Temas Relacionados

Selección peruana de vóleyMundial Sub 17 de VóleySelección peruana de vóley sub 17vóley peruanoperu-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Alianza Lima vs UTC EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo en Matute por fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Los ‘blanquiazules’ recibirán al ‘gavilán del norte’ con el objetivo de asegurar los tres puntos que le permitan recuperar la punta. Sigue las incidencias del crucial duelo

Alianza Lima vs UTC EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo en Matute por fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

A qué hora juega Alianza Lima vs UTC HOY: partido en Matute por fecha 5 del Torneo Clausura de Liga 1 2026

El equipo de Pablo Guede apunta a recuperar el liderato del segundo certamen doméstico del año, aunque delante tiene a un equipo cajamarquino que quiere salir del descenso. Conoce los detalles del cotejo

A qué hora juega Alianza Lima vs UTC HOY: partido en Matute por fecha 5 del Torneo Clausura de Liga 1 2026

Perú ganó 3 sets a 2 a República Checa por los ‘play offs’ del Mundial Sub 17 de Vóley 2026

La selección peruana Sub-17 de vóley venció a República Checa por 3-2 en un partido definido en el tie-break y peleará este domingo por una mejor ubicación en el Mundial ante el ganador de Venezuela vs. Filipinas

Perú ganó 3 sets a 2 a República Checa por los ‘play offs’ del Mundial Sub 17 de Vóley 2026

Partidos de hoy, sábado 15 de agosto de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada presenta duelos imperdibles: Alianza Lima se medirá con UTC en Matute, Perú luchará por el mejor lugar frente República Checa en el Mundial Sub 17, Boca Juniors chocará con Platense, y mucho más

Partidos de hoy, sábado 15 de agosto de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Resultados de las semifinales del Mundial Sub 17 de vóley 2026 HOY: así van los partidos

Estados Unidos, China, China Taipéi y Turquía pelearán por llegar a la gran final de la cita mundialista. Perú hará lo suyo con República Checa para quedarse dentro de las 13 mejores

Resultados de las semifinales del Mundial Sub 17 de vóley 2026 HOY: así van los partidos
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ruth Luque rechaza trasladar el LUM al Ministerio de Justicia y acusa al fujimorismo de querer reorientar el espacio

Ruth Luque rechaza trasladar el LUM al Ministerio de Justicia y acusa al fujimorismo de querer reorientar el espacio

PJ rechaza demanda de Pedro Castillo para salir en libertad: Opinión de la ONU no es vinculante

Gobierno nombra a Elizabeth Zea viceministra de Interculturalidad en medio de controversia

Nombran a Fátima Altabás, exministra de Balcázar, como jefa de asesores del MIDIS

Encuesta Ipsos: 80% respalda que el Congreso delegue facultades al gobierno de Keiko Fujimori para enfrentar problemas del país

ENTRETENIMIENTO

Caso La Bella Luz: ¿Quién es la mujer que agredió a Naldy Saldaña cuando fue a declarar?

Caso La Bella Luz: ¿Quién es la mujer que agredió a Naldy Saldaña cuando fue a declarar?

ATV lanza promoción de Combate anunciando nueva generación y genera expectativa en los fans

Paolo Guerrero denuncia hackeo tras reposteo de publicación de Alondra García Miró y Magaly Medina no le cree: “Estuvo de ‘sapo’ y se le escapó”

Roberto Musso, su regreso a Perú con Cuarteto de Nos y el impacto de sus canciones en los jóvenes: “Pongo bajo la lupa las letras para no dar mensajes que no quiero”

Patricia Villarreal acusa a trabajadora de Del Barrio Producciones por ignorar su denuncia: “Hoy no tengo tiempo, mañana tampoco”

DEPORTES

Alianza Lima vs UTC EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo en Matute por fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Alianza Lima vs UTC EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo en Matute por fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

A qué hora juega Alianza Lima vs UTC HOY: partido en Matute por fecha 5 del Torneo Clausura de Liga 1 2026

Perú ganó 3 sets a 2 a República Checa por los ‘play offs’ del Mundial Sub 17 de Vóley 2026

Partidos de hoy, sábado 15 de agosto de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Resultados de las semifinales del Mundial Sub 17 de vóley 2026 HOY: así van los partidos