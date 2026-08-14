Horacio Melgarejo tras el 6-1 de Cienciano a Botafogo: “Lo peor que podemos hacer es festejar el paso”

Soccer Football - Copa Sudamericana - Round of 16 - First Leg - Cienciano v Botafogo - Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco, Peru - August 13, 2026 Cienciano coach Horacio Melgarejo gives instructions to his players REUTERS/Martin Fonseca

Guardar

Cienciano dio otro golpe de autoridad en la Copa Sudamericana y quedó con un pie en los cuartos de final tras golear 6-1 a Botafogo este jueves 13 de agosto en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. El resultado representa una de las actuaciones internacionales más contundentes del cuadro cusqueño en los últimos años y le permite viajar a Brasil con una ventaja de cinco goles. Sin embargo, Horacio Melgarejo, técnico del conjunto imperial, evitó cualquier exceso de confianza y dejó claro que para él la serie todavía no está definida.

El entrenador argentino valoró el enorme esfuerzo de sus dirigidos, pero inmediatamente puso el freno a la celebración. Para Melgarejo, el resultado obtenido en Cusco es importante, pero forma parte de una eliminatoria que todavía tiene 90 minutos por disputar en el estadio Nilton Santos de Río de Janeiro.

PUBLICIDAD

“Sabemos que esta clase de eliminatorias, por llamarla así, es un partido de 180 minutos. Hoy los chicos hicieron un gran partido”, señaló el estratega tras la histórica victoria.

Soccer Football - Copa Sudamericana - Round of 16 - First Leg - Cienciano v Botafogo - Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco, Peru - August 13, 2026 Cienciano's Marcos Martinich celebrates scoring their fourth goal REUTERS/Martin Fonseca

Su mensaje fue contundente: la goleada no debe modificar la concentración del plantel. Cienciano consiguió una diferencia que parece prácticamente definitiva, pero el técnico sabe que al frente tiene a un Botafogo con jugadores de jerarquía y un cuerpo técnico acostumbrado a competir en escenarios internacionales.

“La verdad que el esfuerzo que están haciendo es terrible, es para sacarse el sombrero, como le dije una vez. Pero no está nada terminado, porque nos estamos enfrentando a un gran equipo”, manifestó Melgarejo.

Melgarejo pone los pies sobre la tierra

El 6-1 podría llevar a cualquier equipo a comenzar a pensar en los cuartos de final. Cienciano, sin embargo, tiene una experiencia reciente que sirve como advertencia. En la ronda previa, el conjunto cusqueño también tuvo que afrontar una serie complicada ante Lanús, después de perder 2-0 en Argentina. En el Cusco, el equipo respondió con un espectacular 4-0 y eliminó al vigente campeón de la Copa Sudamericana.

PUBLICIDAD

Soccer Football - Copa Sudamericana - Round of 16 - First Leg - Cienciano v Botafogo - Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco, Peru - August 13, 2026 Botafogo players pose for a group photo before the match REUTERS/Martin Fonseca

Aquella remontada demostró que el equipo de Melgarejo puede sobreponerse a escenarios adversos. Pero también dejó una enseñanza: en una eliminatoria internacional, nada está asegurado hasta el último minuto.

Por eso, el entrenador no quiere que sus jugadores caigan en la tentación de considerar resuelta la llave ante Botafogo.

“No lo voy a descubrir yo, son jugadores de mucha jerarquía, con un cuerpo técnico de mucho nivel”, sostuvo al referirse al conjunto brasileño.

Soccer Football - Copa Sudamericana - Round of 16 - First Leg - Cienciano v Botafogo - Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco, Peru - August 13, 2026 Botafogo's Matheus Martins in action with Cienciano's Matias Succar REUTERS/Martin Fonseca

La declaración refleja la postura que Melgarejo ha mantenido durante toda la campaña internacional de Cienciano. Incluso antes, el técnico había advertido que sus dirigidos debían ser valientes, pero sin perder el orden ni la conciencia de las dificultades que representaba jugar contra un rival brasileño.

Ahora, después de haber goleado a Botafogo, su discurso sigue la misma línea.

“Lo peor que podemos hacer”

Uno de los momentos más contundentes de la conferencia de prensa llegó cuando Melgarejo fue consultado sobre la posibilidad de que la clasificación esté prácticamente asegurada.

PUBLICIDAD

El técnico fue enfático al señalar que el exceso de confianza podría convertirse en el principal enemigo de Cienciano.

“Lo peor que podemos hacer nosotros como equipo, digo jugadores, cuerpo técnico, directivos, es festejar el paso ya porque nos podemos pegar un golpe duro”, advirtió.

La frase resume perfectamente el pensamiento del entrenador. El 6-1 es una ventaja enorme, pero no quiere que sus futbolistas interpreten el resultado como una clasificación consumada.

(Cienciano)

Y es que Botafogo tendrá la obligación de salir a buscar el partido desde el primer minuto en Brasil. El cuadro carioca necesita ganar por cinco goles de diferencia para llevar la serie a la definición por penales, mientras que una victoria por seis tantos le permitiría remontar directamente la eliminatoria.

PUBLICIDAD

El partido de vuelta está programado para el jueves 20 de agosto en el estadio Nilton Santos. Botafogo, además, deberá recuperar rápidamente la confianza después de una noche que terminó con seis goles recibidos y que fue ampliamente dominada por Cienciano.

Una goleada construida desde el trabajo

Melgarejo no quiso que el resultado se interpretara únicamente como consecuencia de la altura del Cusco. Si bien el estadio Inca Garcilaso de la Vega está ubicado a más de 3.300 metros sobre el nivel del mar y representa uno de los escenarios más exigentes del continente, el técnico puso el énfasis en el trabajo realizado por sus jugadores.

PUBLICIDAD

Soccer Football - Copa Sudamericana - Round of 16 - First Leg - Cienciano v Botafogo - Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco, Peru - August 13, 2026 Botafogo's Warleson Stellion receives medical attention after sustaining an injury REUTERS/Martin Fonseca

La actuación de Cienciano fue contundente desde el inicio. El conjunto cusqueño encontró rápidamente los espacios y convirtió cuatro goles durante el primer tiempo. Matías Succar apareció dos veces en el marcador, mientras que Neri Bandiera y Marcos Martinich completaron una primera mitad perfecta para el conjunto imperial.

Botafogo consiguió descontar en el segundo tiempo, pero Cienciano no perdió el control del encuentro. Bandiera volvió a marcar y Succar completó su triplete para establecer el definitivo 6-1.

La goleada también ratificó el gran momento ofensivo del equipo cusqueño. Cienciano ya había demostrado su capacidad goleadora durante la ronda previa, cuando derrotó 4-0 a Lanús para revertir la derrota sufrida en Argentina y conseguir su clasificación a los octavos de final.

PUBLICIDAD

El cuadro cusqueño aplastó 6-0 al conjunto brasileño en el primer choque de los octavos del torneo Conmebol - Crédito: ESPN.

Del festejo a pensar en Garcilaso

Pese a la trascendencia del resultado, Melgarejo sabe que el calendario no permite quedarse demasiado tiempo celebrando. Cienciano tendrá que cambiar rápidamente de escenario y concentrarse nuevamente en la competencia local.

“Tenemos que ahora cambiar el chip, pensar en Garcilaso, pero tenemos que entrenar y jugar con la seriedad que lo hicimos hoy”, explicó.

El mensaje también demuestra la intención del técnico de mantener al plantel concentrado y evitar que la goleada modifique la rutina de trabajo.

Soccer Football - Copa Sudamericana - Round of 16 - First Leg - Cienciano v Botafogo - Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco, Peru - August 13, 2026 Cienciano's Matias Succar celebrates scoring their sixth goal with Cristian Souza REUTERS/Martin Fonseca

Cienciano atraviesa un momento especial en el plano internacional. La clasificación a los octavos de final llegó después de eliminar a Lanús y remontar una diferencia de dos goles. Ahora, tras el 6-1 frente a Botafogo, la posibilidad de alcanzar los cuartos de final está mucho más cerca.

PUBLICIDAD

Pero Melgarejo no quiere hablar todavía de clasificación.

“Nos van a atacar desde el minuto uno”

El entrenador argentino sabe perfectamente lo que encontrará en Río de Janeiro. Botafogo no tiene otra alternativa que salir a buscar goles y deberá asumir riesgos desde el comienzo.

Por eso, Melgarejo espera un partido completamente diferente al disputado en Cusco.

Matías Succar (c), de Cienciano, anota uno de sus tres goles en los octavos de final de la Sudamericana ante Botafogo en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco (Perú). EFE/Paloma Del Solar

“Nos vamos a enfrentar a un equipo que desde el minuto uno nos va a empezar a atacar. Y es normal por el resultado negativo que se llevaron”, sentenció.

La advertencia no es menor. Cienciano deberá administrar una ventaja que, aunque parece gigantesca, puede generar un partido incómodo si Botafogo consigue marcar temprano.

El desafío será mantener la concentración, resistir la presión inicial y aprovechar los espacios que inevitablemente dejará el conjunto brasileño en su desesperación por remontar.

PUBLICIDAD