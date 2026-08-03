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Gonzalo Bueno cerró una gran semana en el Challenger de Liberec con el subcampeonato: perdió la final ante Jan Kumstat

El tenista peruano no pudo revalidar el título del certamen checo tras caer ante el competidor local, pero sumó un importante resultado al alcanzar nuevamente una final del circuito Challenger

Gonzalo Bueno cerró una gran semana en el Challenger de Liberec con el subcampeonato.
Gonzalo Bueno cerró una gran semana en el Challenger de Liberec con el subcampeonato. Crédito: Instagram
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Gonzalo Bueno no pudo repetir la consagración del año pasado en el Challenger 75 de Liberec, pero cerró una semana destacada en República Checa al quedarse con el subcampeonato del certamen. El tenista peruano alcanzó nuevamente la definición del torneo europeo y sumó una importante actuación en el circuito internacional, pese a no poder superar al local Jan Kumstat en el partido decisivo.

El trujillano, ubicado en el puesto 160 del ranking ATP y segundo preclasificado del torneo, cayó ante el representante checo, situado en el puesto 486 del escalafón mundial, por 6-3 y 6-1 en una hora y un minuto de juego. A pesar de llegar como favorito por su mejor posición en la clasificación, el peruano no pudo contrarrestar el sólido desempeño de su rival.

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Kumstat, de 19 años e invitado por la organización al cuadro principal del certamen, protagonizó una de las sorpresas del torneo al imponerse ante el segundo cabeza de serie. El joven tenista local aprovechó su oportunidad, mostró un juego agresivo durante toda la final y conquistó el título más importante de su carrera profesional.

Una semana positiva pese a no conquistar el título

La derrota en la final no opaca el recorrido de Gonzalo Bueno en Liberec. El peruano volvió a ser protagonista en un torneo Challenger y alcanzó por segundo año consecutivo el partido por el campeonato, demostrando regularidad en una competencia donde tenía una presión adicional por los puntos que debía defender.

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En 2025, el trujillano había conquistado el título del certamen checo, resultado que le permitió sumar una importante cantidad de unidades para el ranking ATP. Por ello, esta edición representaba un desafío mayor, ya que debía defender 75 puntos obtenidos por aquella consagración.

Gonzalo Bueno y Jam Kumstat en la premiación del Challenger 75 de Liberec.
Gonzalo Bueno y Jam Kumstat en la premiación del Challenger 75 de Liberec. Crédito: Svijany Open

Finalmente, el tenista nacional logró recuperar 44 unidades, una cifra que le permitirá minimizar la pérdida en la clasificación mundial. Según la proyección del ranking, descenderá alrededor de 11 posiciones, pasando del puesto 160 al 171 de la ATP.

Más allá del retroceso en la clasificación, el balance del torneo es positivo para el peruano, quien consiguió superar una semana exigente y mantenerse en la pelea por los títulos del circuito Challenger. Alcanzar una nueva final confirma su crecimiento y su capacidad para competir en las instancias decisivas.

El próximo reto será la gira norteamericana

Luego de su participación en República Checa, Gonzalo Bueno continuará con su calendario internacional en la gira sobre cancha dura. El peruano ya tiene definidos sus próximos desafíos, con la intención de recuperar posiciones en el ranking y acercarse nuevamente al grupo de los mejores 150 tenistas del mundo.

Su siguiente torneo será el Challenger 75 de Kingston, que se disputará del 17 al 22 de agosto. Posteriormente, afrontará uno de los retos más importantes de la temporada: la fase de clasificación del US Open, programada del 24 al 28 de agosto.

El tenista peruano le ganó con autoridad al eslovaco y definirá el título por segundo año consecutivo. (Tenis Peruano)

El objetivo del trujillano será trasladar el buen nivel mostrado en Liberec a la superficie rápida y seguir sumando experiencia en torneos de mayor exigencia. La participación en un Grand Slam será una nueva oportunidad para medir su crecimiento frente a jugadores de distintos estilos.

Aunque esta vez no pudo levantar el trofeo, Gonzalo Bueno terminó su paso por Liberec con una actuación que deja señales positivas. El subcampeonato obtenido en suelo checo le permitió sumar confianza, mantener protagonismo en el circuito Challenger y continuar avanzando en una temporada en la que busca consolidarse entre los principales nombres del tenis peruano.

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