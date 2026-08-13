Hoy 13 de agosto es feriado regional gracias al río Amazonas: Esto dice la norma de hace 14 años

Este 13 de agosto es feriado regional en Loreto. - Crédito Andina

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Este 13 de agosto es feriado regional —forma de llamar a los días no laborables que solo se aplican en una región o provincia y solo para los trabajadores del sector público— en todo Loreto. ¿El motivo? Se celebra el aniversario de la declaración del río Amazonas como una de las “siete maravillas naturales del mundo”.

Técnicamente, la iniciativa de New Open World Corporation (NOWC) nombró a la Amazonía en general, que comparten varios países de Latinoamérica, como la “maravilla natural”, pero para el Gobierno Regional de Loreto el destaque va exactamente por el río, parte vital de la Amazonía.

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Esta ‘certificación’ fue realizada en 2011, y en 2012 (hace ya 14 años) el Gore Loreto declaró aprobó la Ordenanza Regional N.° 010-2012-GRL-CR para instaurar el feriado regional en estas fecha del 13 de agosto de cada año.

El río Amazonas se aproxima a niveles críticos - RPP

Feriado regional por el río Amazonas

“Declarar feriado no laborable, el día 13 de agosto de cada año, en la región Loreto, para el sector público, con motivo de la certificación oficial del río Amazonas, como ‘Maravilla natural del mundo’, jornada que será compensada o recuperada”, señala el texto de la ordenanza.

Un 13 de agosto de 2011 la Amazonía fue reconocida como una de las ‘siete maravillas naturales del mundo’ a iniciativa de New Open World Corporation (NOWC), y esto fue de vital importancia para el gobierno regional de Loreto que decidieron tomar la fecha, un año luego, para que sea feriado solo en este departamento.

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Asimismo, la medida recomienda “a las Municipalidades Provinciales y Distritales de la Región Loreto, decretar el embanderamiento en sus respectivas jurisdicciones, a partir del 11 al 14 de agosto de cada año, a fin de da mayor realce al galardón de río Amazonas, como maravilla natural del mundo”.

Como se recuerda solo descansar el sector público y el privado puede ajustarse mediante acuerdo entre trabajadores y empleadores.

Tacna celebrará su aniversario de reincorporación al Perú con día libre para los trabajadores públicos. - Crédito Gobierno Regional de Tacna

Los 23 feriados regionales

Según el portal oficial y la búsqueda de Infobae Perú, estos son los feriados regionales que ya pasaron:

7 de enero: Feriado no laborable en la Región de Tumbes por el Aniversario del gripo de Independencia proclamado por los habitantes de San Nicolás de Tumbes 12 de febrero: Día no laborable por aniversario de la creación política del departamento de Áncash 8 de marzo: Feriado No Laborable en homenaje al Día Internacional de la Mujer en la Región de Huancavelica 19 de marzo: Festival internacional de la Vendimia iqueña, en Ica 26 de mayo: Día no laborable por el Aniversario de la Provincia de Ilo - Moquegua 26 de mayo: Feriado no laborable en la ciudad de Tacna (provincial) por los actos conmemorativos del Alto de la Alianza. (Ley N° 24681) - Tacna 18 de junio: Aniversario de la creación del Departamento de Ucayali 24 de junio: Fiesta de San Juan - Ucayali, San Martín, Loreto y Cusco 24 de junio: Declara feriado no laborable por celebrarse el “Día del campesino Huanuqueño” y “Fiesta de San Juan en la Zona Selva de Huánuco” — Huánuco 10 de julio: Feriado regional en la provincia de Tambopata, por el aniversario de fundación histórica de la ciudad de Puerto Maldonado - Madre de Dios 15 de julio: Feriado no laborable por la “Inmolación del Coronel Leoncio Prado Gutiérrez” - Huánuco 24 de julio: Feriado regional compensable por la Conmemoración de la Batalla de Zarumilla — Tumbes 27 de julio: Feriado no laborable por la Escenificación de la Fiesta del Sol en las Pampas de Huánuco Viejo - Huánuco 13 de agosto: Feriado no laborable por la certificación oficial del Rio Amazonas, como Maravilla Natural del Mundo - Loreto.

Lima no cuenta con feriados regionales, según reporta el Gobierno. - Crédito Andina

Mientras, estos son los feriados regionales que faltan en el año:

28 de agosto: Día cívico no laborable en Tacna por el aniversario de la Reincorporación de Tacna al Perú. (Ley N° 23849) 8 de setiembre: Día no laborable por la festividad de Nuestra Señora de Cocharcas - Apurímac 13 de setiembre: Feriado no laborable por el Aniversario de Creación del Departamento de Junín (Ordenanza Regional N 303-GRJ/CR) 14 de setiembre: Día no laborable por la festividad del Señor de Locumba - Tacna 14 de octubre: Feriado no laborable por la festividad de la Virgen y Mártir Santa Fortunata - Moquegua 6 de noviembre: Día no laborable por Día de la Canción Folclórica Ayacuchana - Ayacucho 25 de noviembre: Día no laborable por el Aniversario de Moquegua (Mariscal Nieto) - Moquegua 15 de diciembre: Día no laborable por Festividad de la Virgen de la Puerta - La Libertad 29 de diciembre: Feriado por la Festividad por el Día de la Independencia de Trujillo (Ley N.º 4185) - La Libertad.