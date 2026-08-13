DANA Aníbal: todo lo que se sabe del fenómeno que se aproxima al Perú y qué regiones afectará

El Senamhi informó que la DANA Aníbal impactará la sierra centro y sur del Perú desde el domingo 16 de agosto. (Senamhi)

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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó sobre la inminente llegada de la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) ‘Aníbal’, un fenómeno atmosférico que impactará la sierra centro y sur del país a partir de este domingo 16 de agosto.

Según el organismo adscrito al Ministerio del Ambiente, este evento provocará lluvias de diversa intensidad, aguanieve, granizo y nieve en varias regiones, además de un descenso de la temperatura nocturna y el aumento de la velocidad del viento.

¿Qué es una DANA?

De acuerdo con el Senamhi, una DANA es una masa de aire frío aislada en la parte alta de la atmósfera. En contacto con aire cálido y húmedo, este sistema puede generar lluvias intensas, tormentas y vientos fuertes. Para el caso de Aníbal, la formación tendrá lugar sobre el océano Pacífico, al norte de Chile, y su proximidad al territorio peruano favorecerá la presencia de precipitaciones tanto líquidas como sólidas en la sierra del país.

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La DANA es una masa de aire frío aislada en niveles altos que puede generar lluvias intensas, tormentas y vientos fuertes. (Andina)

Áreas de mayor vulnerabilidad

El Senamhi identificó a la sierra sur y la sierra central como las zonas más vulnerables ante la llegada de la DANA. En la sierra sur se encuentran las regiones de Puno, Cusco, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Moquegua y Tacna; en la sierra central, Junín, Huancavelica, Huánuco y Pasco.

Según los especialistas, se espera que caiga nieve principalmente en localidades situadas por encima de los 4000 metros sobre el nivel del mar, mientras que en áreas que superan los 2600 metros podrían registrarse lluvias, granizadas y descargas eléctricas.

Entre el 16 y el 18 de agosto, la sierra centro y sur experimentará un incremento de la velocidad del viento, lo que aumentará la sensación de frío durante la noche. En contraste, algunas áreas podrían ver un aumento de las temperaturas en horas diurnas debido a la particular configuración atmosférica asociada a la DANA “Aníbal”.

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En la costa centro y sur, el aumento de la humedad provocará una mayor cobertura nubosa y lluvias intermitentes, principalmente durante la tarde, noche y madrugada. No se descarta la presencia de brillo solar cerca del mediodía en la costa central, según el Senamhi.

El Senamhi identificó a Puno, Cusco, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Moquegua, Tacna, Junín, Huancavelica, Huánuco y Pasco como regiones vulnerables. (Andina)

Fenómenos asociados

La DANA Aníbal se caracteriza por su capacidad para generar precipitaciones intensas, vientos fuertes y variabilidad en las condiciones climáticas. Se esperan lluvias, aguanieve, granizo y nieve, además de tormentas eléctricas en las regiones altoandinas. Las localidades situadas a más de 4000 metros sobre el nivel del mar serán las más propensas a registrar nieve, mientras que aquellas a más de 2600 metros podrían presentar lluvias y granizadas con descargas eléctricas.

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El Senamhi anunció que se ha establecido una lista de nombres para las DANA correspondientes al periodo 2026-2029. Los nombres se asignarán alternando uno femenino y otro masculino, siguiendo el orden alfabético: Aníbal, Bertha, Carlos, Diana, Erickson, Fernanda, Gustavo, Hilda, Israel y Jessica.

El organismo recalcó que mantendrá el monitoreo constante de las condiciones atmosféricas y comunicará cualquier novedad a través de sus canales oficiales, como la página web y redes sociales institucionales. Además, recomendó a la población informarse por estos medios para conocer las actualizaciones del pronóstico y las recomendaciones ante la llegada de la DANA “Aníbal”.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió sobre el arribo a nuestro territorio de la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA). (Crédito: Senamhi)

¿Qué sucederá en la costa?

En la costa centro y sur el aumento de la humedad favorecerá una mayor cobertura nubosa y la ocurrencia de lluvias intermitentes, principalmente durante la tarde, noche y madrugada. En la costa central no se descarta la presencia de brillo solar durante las horas cercanas al mediodía.

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El organismo adscrito al Minam continuará con el monitoreo de la evolución de las condiciones atmosféricas y comunicará de manera oportuna cualquier cambio en el pronóstico. La institución recomienda a la población mantenerse informada a través de sus canales oficiales, como la página web y redes sociales institucionales.