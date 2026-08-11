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Sin peruanos fallecidos ni heridos tras terremoto de 7,4 en Colombia: consulados atienden a compatriotas afectados por daños en Cali

Los consulados en Bogotá y Medellín activaron sus canales de emergencia tras recibir comunicaciones en las zonas afectadas

Willy Salazar, Cónsul General del Perú en Medellín, se enlaza con el programa 'Hablemos Claro' para dar un balance sobre la situación de los compatriotas peruanos tras el fuerte sismo que sacudió Colombia. Se informa sobre las zonas más afectadas y las líneas de comunicación habilitadas. Exitosa
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El terremoto de magnitud 7.4 registrado en Colombia activó los mecanismos de atención consular del Perú ante las consultas de familiares y ciudadanos que buscaban conocer el estado de sus compatriotas. Las autoridades peruanas establecieron contacto con distintas zonas afectadas para verificar posibles daños y recibir reportes de emergencia.

José Garay, cónsul del Perú en Bogotá, informó que el movimiento sísmico se percibió con fuerza en diferentes puntos del territorio colombiano. Según explicó, las zonas con mayor afectación para la comunidad peruana corresponden principalmente a Cali, Pereira, Manizales y otras ciudades cercanas al epicentro ubicado en San José del Palmar, en el departamento de Chocó.

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Hasta el momento de sus declaraciones, los canales oficiales no registraban ciudadanos peruanos fallecidos ni heridos como consecuencia del terremoto. El consulado recibió entre diez y doce comunicaciones de compatriotas, sobre todo desde Cali, con reportes vinculados a daños en viviendas y solicitudes de asistencia.

La atención consular también incluyó casos de familias que intentaban ubicar a sus parientes tras las dificultades de comunicación provocadas por el sismo. Las autoridades peruanas mantienen líneas de emergencia para recibir información y registrar a los ciudadanos afectados.

Consulado recibe reportes desde Cali

El terremoto de magnitud 7,4 en Colombia activó los mecanismos de atención consular del Perú.
El terremoto de magnitud 7,4 en Colombia activó los mecanismos de atención consular del Perú.

José Garay explicó que el consulado peruano en Bogotá recibió entre diez y doce comunicaciones mediante sus canales de emergencia. La mayoría procedió de Cali, ciudad donde reside una comunidad peruana estimada entre 800 y 1.000 personas.

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Los reportes estuvieron relacionados con daños estructurales en inmuebles y necesidades de asistencia humanitaria. El cónsul precisó que las autoridades mantienen comunicación con la Policía Nacional, los bomberos, Defensa Civil y otros organismos encargados de la atención de emergencias en las regiones afectadas.

El proceso de empadronamiento permite identificar a los peruanos que sufrieron daños en sus viviendas u otras dificultades derivadas del terremoto. También se consideran situaciones vinculadas con problemas de movilidad.

Pereira y Manizales concentran otros reportes

Willy Salazar, cónsul general del Perú en Medellín, también informó sobre la situación de los ciudadanos peruanos tras el terremoto. Desde Medellín, señaló que no se registraba una afectación grave entre los compatriotas residentes en esa ciudad.

El funcionario explicó que las localidades más próximas al epicentro, entre ellas Pereira y Manizales, concentraban parte de los reportes de la comunidad peruana. Según Salazar, varios ciudadanos contactados por el consulado comunicaron que se encontraban bien.

Las dificultades de comunicación representaron uno de los principales problemas reportados desde Pereira, Manizales y Chocó. Salazar indicó que en determinadas zonas se registraron interrupciones de comunicaciones y otros servicios.

En Pereira, algunos ciudadanos peruanos informaron sobre la falta de electricidad. También se reportaron interrupciones del suministro de agua y gas en determinados sectores, de acuerdo con la información recibida por el consulado.

Un peruano recibió albergue tras daños en su vivienda

Vecinos y personal de emergencias excavan entre los escombros de un edificio derrumbado tras un terremoto, en Cali, Colombia, 10 de agosto, 2026. REUTERS/Christian Escobar Mora
Vecinos y personal de emergencias excavan entre los escombros de un edificio derrumbado tras un terremoto, en Cali, Colombia, 10 de agosto, 2026. REUTERS/Christian Escobar Mora

Entre los casos atendidos por el consulado general del Perú en Medellín figura el de un ciudadano cuya vivienda quedó afectada por el terremoto. El inmueble donde residía junto con sus vecinos presentó daños que obligaron a desalojar el lugar.

Salazar informó que el consulado brindó albergue temporal al ciudadano y sus dos hijos mientras se buscaba una alternativa más estable. El grupo familiar está integrado por dos hijos de 20 años y un menor de edad.

El cónsul también señaló que existen reportes sobre daños materiales en viviendas y bienes vinculados con negocios de ciudadanos peruanos. Sin embargo, reiteró que no se contaba con reportes de pérdidas de vidas entre los compatriotas.

Consulados mantienen líneas de emergencia

Los consulados peruanos en Colombia mantienen canales de atención para los ciudadanos que necesiten informar sobre su situación o para familiares que no logren establecer comunicación con sus parientes.

El consulado del Perú en Bogotá dispone de un número de WhatsApp de emergencia: +57 316 831 6843. José Garay precisó que esta línea permanece disponible para recibir comunicaciones relacionadas con ciudadanos peruanos afectados.

También se difundió un número correspondiente al consulado honorario del Perú en Cali: +57 310 231 6045.

Por su parte, Willy Salazar informó que el consulado general del Perú en Medellín mantiene disponible durante las 24 horas el número +57 318 716 6116. El funcionario pidió comunicar por esa vía cualquier información sobre ciudadanos peruanos afectados por el terremoto.

Las autoridades consulares continúan con el registro de casos y el contacto con organismos colombianos de emergencia para conocer la situación de los compatriotas en las zonas afectadas.

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