Ignacio Buse espera rival en el Masters 1000 de Cincinnati 2026: Adam Walton o tenista proveniente de la clasificación

Ignacio Buse debutará en la segunda ronda del Masters 1000 de Cincinnati. Crédito: VisualesIA ScribNews.

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Ignacio Buse ya conoce el camino que tendrá que afrontar en el Masters 1000 de Cincinnati 2026. El tenista peruano, actualmente ubicado en el puesto 33 del ranking ATP, será nuevamente uno de los jugadores sembrados de un torneo de esta categoría y, por ello, quedó exento de disputar la primera ronda. Su debut se producirá directamente en la segunda instancia y tendrá como potencial rival al australiano Adam Walton o a un jugador proveniente de la fase de clasificación.

Para Buse, Cincinnati representa una oportunidad importante de recuperar sensaciones después de su fugaz paso por el Masters 1000 de Montreal. El torneo estadounidense reúne a buena parte de las principales figuras del circuito y, además, constituye la última gran competencia antes del US Open, por lo que será una prueba fundamental para que el peruano pueda medir su nivel sobre pista dura y llegar en las mejores condiciones posibles al último Grand Slam de la temporada.

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El ‘Colorado’ afrontará este desafío después de haber conseguido una experiencia inédita en Montreal, donde por primera vez en su carrera partió como uno de los jugadores sembrados en un Masters 1000. Ahora repetirá esa condición en Cincinnati, una señal del crecimiento que ha experimentado durante los últimos meses y de su consolidación dentro del grupo de los mejores tenistas del mundo.

Su rival podría ser Adam Walton, actual número 97 del ranking ATP. El australiano viene de disputar la fase de clasificación en Montreal, donde superó su primer encuentro, pero no pudo avanzar en la segunda ronda tras caer frente al estadounidense Jenson Brooksby.

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Ignacio Buse jugará el Masters 1000 de Cincinnati desde la segunda ronda. Crédito: X DECISIVO.

Walton llega a Cincinnati con un registro de tres victorias y tres derrotas sobre pista dura después de Wimbledon. Sin embargo, si se consideran exclusivamente sus partidos en el circuito ATP durante este periodo, acumula dos derrotas, por lo que Buse podría encontrar una oportunidad interesante en caso de que el australiano sea finalmente su adversario.

La otra posibilidad será un jugador que consiga superar la ‘qualy’. Buse deberá esperar la resolución de esta etapa para conocer con exactitud al oponente que tendrá en su estreno.

El fugaz paso de Buse en Montreal

Ignacio Buse no pudo prolongar su aventura en el Masters 1000 de Montreal 2026. El peruano cayó en sets corridos ante Cameron Norrie y quedó eliminado en la segunda ronda del certamen canadiense, en el que hizo su debut como jugador sembrado.

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El británico, ubicado en el puesto 39 del ranking ATP, aprovechó las dificultades que tuvo Buse con su servicio y consiguió controlar el encuentro para imponerse sin necesidad de disputar un tercer set.

Ignacio Buse cayó en su debut en el Mastes 1000 de Montreal. Crédito: Eric Bolte-Imagn Images.

La derrota también significó el primer partido del peruano sobre pista dura después de su paso por la gira europea de arcilla posterior a Wimbledon. Por ello, Cincinnati será una oportunidad para corregir aspectos de su juego y adquirir mayor ritmo sobre una superficie que tendrá especial importancia en las próximas semanas.

Además, en caso de avanzar hasta la tercera ronda, Buse podría encontrarse con un rival de enorme exigencia: el estadounidense Ben Shelton, actualmente ubicado entre los principales sembrados del torneo. El peruano ya conoce al norteamericano, pues ambos se enfrentaron en la primera ronda del US Open 2025.

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¿Buse podrá ser siembra en el US Open?

El gran objetivo de Buse está puesto en el US Open, último Grand Slam de la temporada. Para llegar como cabeza de serie al cuadro principal de Nueva York, el peruano necesita sostener su posición dentro del Top 32, por lo que los resultados que consiga en Cincinnati tendrán un valor especial.

Momento de agradecimiento para el tenista peruano. (Video: ESPN)

La derrota temprana en Montreal redujo sus posibilidades, pues se prevé que en la próxima actualización del ranking pueda aparecer alrededor de los puestos 35 o 36. Esto significa que necesitará recuperar terreno en Cincinnati si quiere acercarse nuevamente al grupo de los 32 primeros.

Por ello, avanzar una o dos rondas en Ohio podría ser determinante. Un buen resultado le permitiría sumar puntos, recuperar confianza y, sobre todo, mantener abierta la posibilidad de ingresar como sembrado al US Open.

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