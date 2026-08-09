Detienen a director de centros de rehabilitación que predicaba en TikTok por posesión de armas en el Callao

Un conductor de una combi informal fue atacado a balazos por sicarios en la Av. Benavides, en el Callao. El ataque ocurrió cuando el vehículo, con pasajeros a bordo, sufrió un desperfecto mecánico, momento que fue aprovechado por dos sujetos en motocicleta para dispararle.| Exitosa Noticias

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La Policía Nacional del Perú detuvo a Juan Carlos Alva Velásquez, conocido por sus mensajes religiosos en TikTok, tras encontrarle armas de fuego con series erradicadas en un operativo en Ventanilla, Callao. La intervención se realizó cuando Alba conducía un vehículo junto a su pareja, Lucía Stephanie Guerrero Vargas, según reportó América Noticias.

De acuerdo con declaraciones del general Marco Conde, jefe de la Región Policial Callao, la detención se produjo tras una labor de inteligencia que alertó sobre el posible traslado de armamento ilegal.

“Se conocía por labor de inteligencia que se iba a trasladar armas de fuego. Fueron interceptados, detenidos e incautando estas armas de fuego que salen de circulación, que han podido llegar a manos de extorsionadores, a manos de asesinos”, explicó al citado medio.

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Policía intercepta a dueño de centro de rehabilitación por posesión de armas ilegales| Foto: Tiktok (Juan Carlos Alva)

Incautan armas sin serie visible

Durante la intervención, los agentes hallaron dos pistolas abastecidas con municiones y sin número de serie visible. La operación tuvo lugar en la avenida Néstor Gambeta, en el distrito de Ventanilla, donde personal de la unidad de emergencia y de inteligencia cerró el paso al automóvil en el que viajaban Alva y Guerrero Vargas.

La policía registró el interior del vehículo, donde se evidenció la presencia de armas listas para ser usadas.

Alva era conocido en redes sociales por sus transmisiones religiosas, donde compartía mensajes de fe y promocionaba centros de rehabilitación para personas con problemas de adicciones.

“Este señor, Juan Carlos Alva, es quien se encarga y tiene tres centros de rehabilitación. Uno aquí en Carabayllo, el otro en Zapallal y el tercero en Puerto Maldonado”, manifestó el general Marco Conde.

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Policía intercepta a dueño de centro de rehabilitación por posesión de armas ilegales| Foto: América Noticias

Las autoridades investigan el origen y el destino del armamento incautado. No se descarta ninguna hipótesis sobre el uso que se le iba a dar a las armas, y será la investigación policial la que determine responsabilidades.

En las redes sociales se visualiza que comparte videos donde aparece junto a jóvenes que están internadas en su centro de rehabilitación.

Canales de ayuda

La Policía Nacional del Perú (PNP) atiende emergencias a través del número 105, brindando respuesta inmediata frente a delitos, robos, violencia familiar y situaciones que pongan en riesgo la seguridad ciudadana. Este servicio opera las 24 horas en todo el territorio nacional.

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El Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) responde a emergencias de salud llamando al 106. Su personal está capacitado para ofrecer atención médica prehospitalaria y traslado seguro de pacientes en casos de accidentes, enfermedades repentinas o cualquier situación médica crítica.

El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú se contacta marcando el 116. Sus equipos especializados intervienen en incendios, accidentes de tránsito, rescates, fugas de gas y desastres naturales, asegurando asistencia rápida ante cualquier emergencia que requiera auxilio técnico y salvamento.