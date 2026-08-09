Una gran jugada colectiva de Alianza Lima culmina con el gol de Federico Girotti. El delantero argentino aprovecha un rebote en el área para marcar el empate y desatar la locura en el estadio. - Liga 1

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Alianza Lima ha encontrado la paridad en el encuentro ante Sport Boys por medio de una diana de Federico Girotti. El delantero argentino quedó de cara al arco de Diego Melián y desenvainó un potente remate que le puso tablas al marcador en el estadio Nacional.

La jugada se originó luego de un venenoso centro enviado por Fernando Gaibor hacia el área de Sport Boys. La pelota atravesó la zona de peligro sin ser conectada por ninguno de los numerosos jugadores de Alianza Lima que habían ingresado al área en búsqueda de la igualdad. Sin embargo, el balón terminó encontrando a Federico Girotti, quien apareció en una posición inmejorable para definir.

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El atacante argentino no lo pensó dos veces y sacó un potente derechazo que dejó sin opciones a Diego Melián. El guardameta de Sport Boys intentó reaccionar ante la violencia del disparo, pero no pudo evitar que el balón terminara dentro de su arco. De esta manera, Girotti consiguió su tercer tanto oficial desde que se incorporó a Alianza Lima.

El gol llegó en un momento importante para el equipo dirigido por Pablo Guede. Los ‘blanquiazules’ ya se habían instalado en campo rival y empezaban a ejercer una presión cada vez mayor sobre el conjunto del Callao, aunque todavía no conseguían traducir ese dominio territorial en ocasiones claras de peligro.

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Gol de Federico Girotti para empate de Alianza Lima vs Sport Boys por Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Crédito: Captura Movistar Deportes.

Sport Boys, por su parte, había conseguido resistir los ataques de Alianza Lima y mantenía la ventaja en el marcador. Sin embargo, el tanto de Girotti cambió el panorama del encuentro y permitió que los victorianos recuperaran confianza para afrontar los minutos finales con la posibilidad de buscar la remontada.

Dos goles anulados a Sport Boys

Sport Boys inició con todo el segundo tiempo y estuvo muy cerca de ampliar nuevamente su ventaja. Apenas había transcurrido un minuto del complemento cuando los dirigidos por Carlos Desio encontraron el camino del gol mediante un centro de Luis Urruti que terminó colándose directamente en el arco defendido por Alejandro Duarte.

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Sin embargo, la celebración de los ‘rosados’ duró poco. El VAR advirtió una mano previa en la acción y llamó la atención del árbitro para que revisara la jugada. Después de analizar las imágenes, el tanto fue invalidado y el marcador se mantuvo con la ventaja mínima para el conjunto chalaco.

Sport Boys volvió a golpear pocos minutos después. Pablo Erustes consiguió enviar el balón al fondo de las redes, pero el juez de línea levantó inmediatamente el banderín señalando una posición adelantada. La jugada fue revisada nuevamente por el VAR y, tras una larga evaluación, se ratificó la decisión tomada en el campo.

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Luis Urruti desborda por la banda derecha y saca un centro que se cuela sorpresivamente en el arco de Alianza Lima, pero previamente había acomodado la pelota con la mano - Liga 1

De esta manera, el conjunto del Callao no consiguió ampliar la diferencia que había establecido Jostin Alarcón. Las oportunidades desperdiciadas terminaron pasándole factura a los ‘rosados’, pues Alianza Lima encontró posteriormente el empate por intermedio de Girotti.

El 1-1 dejó el partido abierto para los últimos minutos, con ambos equipos buscando un resultado que les permita sumar tres puntos importantes en sus aspiraciones dentro del Torneo Clausura.

Próximo partido de Alianza Lima

Alianza Lima volverá a jugar como local en la quinta fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Los dirigidos por Pablo Guede recibirán a UTC, actual colero de la competición, el sábado 15 de agosto desde las 19:30 horas en el estadio Alejandro Villanueva.

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El conjunto ‘blanquiazul’ buscará aprovechar su condición de local para reencontrarse con la victoria y mantenerse en la pelea por los primeros lugares del campeonato. El duelo ante el cuadro cajamarquino será una nueva oportunidad para que Federico Girotti continúe aumentando su registro goleador con la camiseta victoriana.