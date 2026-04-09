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Carlos Zambrano rompió su silencio tras escándalo con Alianza Lima: “No me gustó mi salida, pero le pido disculpas a los hinchas”

El defensor central se unió a las filas de Sport Boys tras prolongadas negociaciones y regresará a la competencia en la Liga 1. “Me siento tranquilo y con la conciencia tranquila”, consignó

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El defensa pidió disculpas a los hinchas 'blanquiazules' y reveló que quiso dejar del fútbol - Crédito: Canal N.

Carlos Zambrano ha encontrado en el Callao una oportunidad para continuar con su carrera futbolística, mancillada por una grave denuncia de violencia sexual que tuvo lugar en Montevideo durante una concentración en la pretemporada de Alianza Lima. La acusación derivó en la salida del defensor junto a otros dos involucrados —Sergio Peña y Miguel Trauco—. Tras cerca de tres meses, el ‘León’ compareció por primera vez ante la prensa y admitió no sentir culpa alguna.

En diálogo con ‘Canal N’, el nuevo futbolista ‘rosado’ evitó referirse a la denuncia que sigue su curso en Uruguay. “Ya llegará el momento en que yo me pueda desarrollar y hablar de la mejor manera sin manchar y ensuciar a nadie”, expuso el ex seleccionado nacional a la salida del centro de entrenamientos del Sport Boys.

Luego, explicó que no se sintió cómodo con el trato recibido por parte de Alianza Lima en el contexto de una acusación “sin pruebas”. Zambrano manifestó: “no me gustó para nada la salida. No comparto la forma en la cual salí y cómo el club me trató en su momento”. En este contexto, aprovechó para extender sus disculpas a la afición ‘blanquiazul’, renuente ante la inculpación.

¿Por qué Alianza Lima no anuncia la salida definitiva de Carlos Zambrano?
Carlos Zambrano llegó a Alianza Lima en 2023 como uno de los refuerzos estelares, pero se marchó del club en el verano del 2026 y firmó un paso sin gloria y con pena. Crédito: Composición Infobae.

“Al final, Alianza está por encima de todo. Igual, agradecido con el club porque me dio la oportunidad. Al mismo tiempo, quiero pedirle disculpas a todos los hinchas del club. Pero no comparto la decisión y la forma en que salí. Pero esto es fútbol y tampoco me esperaba otra cosa”, concedió.

El exfutbolista de Boca Juniors y Eintracht Frankfurt aseguró que no siente remordimiento alguno por la acción que se le imputa y que está a cargo de la justicia uruguaya. “Me siento tranquilo y con la conciencia tranquila en el aspecto personal y futbolístico”, añadió, para zanjar el tema y subrayar que confía en su defensa legal.

El Callao como nuevo punto de partida

Zambrano expresó satisfacción por su arribo al club ‘rosado’ y destacó el significado especial de regresar al Callao, su ciudad natal. “Estoy contento por la oportunidad de llegar al Callao. Es un equipo grande. Yo soy del Callao también”, remarcó.

El defensor valoró el respaldo de amigos y familiares, quienes lo alentaron durante el proceso de negociación. “Ellos eran los más entusiasmados de yo poder llegar. Las negociaciones se trabaron, pero siempre tuve la disposición”, subrayó el ‘Káiser’ sobre un acuerdo que finalmente se concretó tras varias semanas de incertidumbre.

Carlos Zambrano y Miguel Trauco llegan al Callao con cláusulas especiales. - Crédito: Sport Boys
Carlos Zambrano y Miguel Trauco llegan al Callao con cláusulas especiales. - Crédito: Sport Boys

Respecto a su etapa fuera de las canchas, explicó que no se trató de una segunda oportunidad, sino de un periodo necesario para tomar distancia. “Los meses que no estuve en actividad fueron porque no tenía ganas de jugar al fútbol. No tenía claras las decisiones que quería hacer. No me dejo influenciar por nada y llegó el momento de querer volver a jugar”, indicó.

El defensor admitió que tras el escándalo no deseaba saber nada del fútbol, pero ahora se siente enfocado en aportar al equipo. “Cuando pasó ese tema complicado, no quería saber nada del fútbol. Ahora, a concentrarme y hacer las cosas bien en este equipo”.

En esta nueva etapa, Zambrano compartirá vestuario nuevamente con Miguel Trauco, quien también fue acusado en el mismo caso y, tras llegar a un acuerdo con Sport Boys, reforzará la defensa ‘rosada’. La dupla, que tuvo una abrupta salida de Alianza Lima, buscará aportar su experiencia y liderazgo en el plantel dirigido por el club chalaco, mientras la investigación judicial en Uruguay sigue su curso.

Por lo pronto, ambos futbolistas ya se han incorporado a las filas de Carlos Desio y trabajan con el firme objetivo de que ‘la misilera’ se erija como protagonista y animador del campeonato, una empresa esquiva en las últimas temporada gracias a una crisis dirigencial prolongada.

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