“No somos tan altas, pero podemos dar mucho”: la reflexión de Fernanda Pinto sobre Perú en el Mundial Sub 17 de Vóley

Fernanda Pinto reconoce el desafío de Perú en el Mundial Sub 17 de Vóley. Crédito: Volleyball World

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La selección peruana de vóley sub 17 no pudo mantener el buen inicio que tuvo en el Mundial de la categoría y cayó 3-1 ante Venezuela por la segunda fecha del Grupo B. Pese a la derrota, el encuentro fue muy disputado y dejó a la ‘bicolor’ con la necesidad de pasar rápidamente la página, ya que tendrá una nueva oportunidad de sumar ante México.

Una de las voces que reflejó el sentir del plantel fue Fernanda Pinto. La voleibolista conversó con ‘La Cátedra Deportes’ luego del encuentro y realizó una autocrítica sobre el rendimiento del equipo. Según explicó, el conjunto nacional comenzó concentrado, pero fue perdiendo intensidad conforme avanzaba el partido.

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“Al principio yo estuve muy concentrada. Dejé pasar los errores, como siempre lo hago desde el primer partido, pero luego creo que el equipo se fue bajoneando, nos fuimos cayendo poco a poco. Luego, con la motivación de nosotras mismas, supimos levantarnos y yo también”, señaló Pinto.

Durante el partido ante Venezuela, la atacante peruana fue vista con dificultades para desplazarse y llegó a cojear en algunos pasajes del encuentro. Tras el compromiso, explicó que sufrió una torcedura en el tobillo, aunque pudo continuar en cancha sin mayores complicaciones.

“En el primer set o segundo me doblé el tobillo terminando la malla, pero nada, pude seguir caminando, no me dolió, me puse mi tobillera y todo normal”, contó la jugadora, quien terminó el partido pese a la molestia.

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Tras la caída ante Venezuela, la voleibolista peruana habló de las dificultades que enfrentó durante el partido y la confianza del equipo para recuperarse en el Mundial Sub 17. (Video: La Cátedra Deportes)

A voltear la página

La derrota también significó un golpe anímico para el equipo. Sin embargo, el comando técnico buscó que las jugadoras dejaran atrás rápidamente el resultado y se enfocaran en el siguiente desafío. Fernanda Pinto contó qué les pidió el entrenador Marcello Bencardino después del encuentro.

“Nos dijo que nos relajemos, que este partido ya pasó porque las chicas y yo nos estresamos muchísimo al cargar el peso de haber perdido. Pero nos dijo que estemos tranquilas, que el día de mañana es otro partido y que hoy día no supimos cerrarnos muy bien, pero el día de mañana tenemos que hacerlo y entrar entre los cuatro mejores”, explicó.

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“No somos tan altas, pero podemos dar mucho más”

Más allá de la diferencia física que puede existir con otras selecciones del torneo, Pinto considera que Perú cuenta con otras herramientas para competir. La jugadora destacó principalmente la inteligencia del plantel y la capacidad para leer los partidos.

“No somos unas niñas adolescentes tan altas, pero siento que este equipo puede dar mucho más que eso por el Perú. Somos muy inteligentes. A veces nos cerramos en nuestras ideas, pero yo siento que somos muy inteligentes al jugar y si leemos muy bien al equipo contrario, como sucedió con Túnez, siento que lo haríamos muy bien”, sostuvo.

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Estas palabras reflejan la intención del equipo peruano de no quedarse con la derrota ante Venezuela. La ‘bicolor’ ya demostró en su debut frente a Túnez que puede competir y ahora necesita trasladar nuevamente esa versión a la cancha para mantenerse con opciones de avanzar.

La selección peruana de vóley sub 17 ha sumado una victoria y una derrota en lo que va del Mundial de la categoría. Crédito: FIVB

México, el próximo desafío de Perú

El siguiente obstáculo será México, rival al que Perú enfrentará por la tercera jornada del Grupo B. Para Pinto, el equipo nacional no puede confiarse ante ningún adversario en una competencia de esta magnitud.

“Ningún rival es fácil, como lo veníamos diciendo desde que partimos de Lima. En el Mundial están los 24 mejores, pero queremos darlo todo el día de mañana en la cancha y en nuestra meta está ganar”, manifestó.

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Con el mensaje de Bencardino de dejar atrás la derrota y la confianza expresada por Pinto, Perú buscará recuperar el camino del triunfo. El duelo ante México será una nueva prueba para un equipo que todavía tiene como objetivo meterse entre los cuatro mejores de su grupo y continuar avanzando en el Mundial Sub 17.